MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı - Son Dakika
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MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı

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MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Hakemler Dosyası" kapsamında, hakem atamalarında sahte evrak düzenlendiği iddiasıyla MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte 7 şüpheli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

“Hakemler Dosyası” soruşturmasında 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.  Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alındığı operasyonda 7 kişi mobbing ve resmi belgede sahtecilikle suçlanıyor.

İLK ŞİKAYET 2025 YILINDA YAPILDI

15 Eylül 2025 tarihinde yapılan bir müşteki başvurusu üzerine başlatılan geniş çaplı soruşturmanın merkezinde; bazı hakem ve gözlemcilere yönelik mobbing uygulandığı ve resmi belgede sahtecilik yapıldığı iddiaları yer alıyor. Şikayet üzerine derinleştirilen adli süreçte MASAK raporları, HTS (telefon trafiği) kayıtları, tanık ifadeleri ve bilirkişi raporları titizlikle mercek altına alındı.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu

GÖZALTINA ALINAN 7 İSİM BELLİ OLDU

Soruşturma kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Başkan Vekili Ahmet Şahin, TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Üyesi Yunus Yıldırım, MHK Üyesi ve TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif'im gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet BaşsavcılığıMerkez Hakem KuruluFerhat GündoğduGüncelSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Dracarys null Dracarys null:
    Hadi bakalım hayırlısı cinconun gözü yaşlı 13 4 Yanıtla
    GÖKHAN DUMAN GÖKHAN DUMAN:
    ?? olabilir evet aynen 2 1
    Turgay Çarıklıoğlu Turgay Çarıklıoğlu:
    destekçiniz gitti ya şimdi Galatasaray'dan daha çok korkuyorsunuz artık 1 0
  • mesut mesut:
    Galatasaray bu sefer kurtulamaz 10 4 Yanıtla
  • 199412ss 199412ss:
    GS yasta indirin bayrakları 6 2 Yanıtla
  • Sezgin Haksever Sezgin Haksever:
    hadi bakalım neler çıkacak 5 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    Bir güne de olaysız uyansak şu ülkede! 2 0 Yanıtla
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