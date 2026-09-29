MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı

“Hakemler Dosyası” soruşturmasında 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alındığı operasyonda 7 kişi mobbing ve resmi belgede sahtecilikle suçlanıyor.

İLK ŞİKAYET 2025 YILINDA YAPILDI

15 Eylül 2025 tarihinde yapılan bir müşteki başvurusu üzerine başlatılan geniş çaplı soruşturmanın merkezinde; bazı hakem ve gözlemcilere yönelik mobbing uygulandığı ve resmi belgede sahtecilik yapıldığı iddiaları yer alıyor. Şikayet üzerine derinleştirilen adli süreçte MASAK raporları, HTS (telefon trafiği) kayıtları, tanık ifadeleri ve bilirkişi raporları titizlikle mercek altına alındı.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu

GÖZALTINA ALINAN 7 İSİM BELLİ OLDU

Soruşturma kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Başkan Vekili Ahmet Şahin, TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Üyesi Yunus Yıldırım, MHK Üyesi ve TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif'im gözaltına alındığı öğrenildi.