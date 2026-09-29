Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler! Gözlerini oyup saatlerce darbettiler - Son Dakika
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Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler! Gözlerini oyup saatlerce darbettiler

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Konya'da özel engelli bakım ve rehabilitasyon merkezinde hasta bakıcı Halil İbrahim B.'nin etkinlik odasına kilitlediği 3 zihinsel engelliden Halil İbrahim G., Ahmet İsmail G.'nin gözlerine parmağını sokarak ağır yaraladı. Diğer hasta Halil İbrahim Y. (28) ise Ahmet İsmail G.'nin üzerine atlayıp, bacaklarına baskı uygulayarak darbetti. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişiye dava açıldı.

Konya'da özel engelli bakım merkezinde 2 Haziran'da hasta bakıcı, 3 zihinsel engelliyi etkinlik odasına kilitledi; odada biri diğerinin gözüne parmak sokarak ağır yaraladı. 

Olay, 2 Haziran günü özel bir rehabilitasyon merkezinde meydana geldi. Hasta bakıcı Halil İbrahim B., zihinsel engelli Ahmet İsmail G., Halil İbrahim G. ile Halil İbrahim Y.'yi etkinlik odasına kilitledi. Yaklaşık 2 saat boyunca odada kilitli kalan engellilerden Halil İbrahim G., parmaklarını Ahmet İsmail G.'nin gözlerine soktu. Halil İbrahim Y. ise Ahmet İsmail G.'nin üzerine atlayıp, bacaklarına baskı uygulayarak darbetti.

Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler! Gözlerini oyup saatlerce darbettiler

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Halil İbrahim G., parmaklarını Ahmet İsmail G.'nin gözlerine sokarak kanattığı görüldü. Ahmet İsmail G.'nin odanın kapısını açmaya çalıştığı ancak başaramadığı bu esnada arkasından gelen Halil İbrahim G.'nin şiddet olaylarına devam ettiği görülüyor. Halil İbrahim Y.'nin de kapıya tekme atıp sesini duyurmaya çalıştığı ancak kimsenin yardıma gelmediği görülüyor. En son içeriye giren görevlilerin Ahmet İsmail G.'yi kanlar içerisinde bulduğu ardından da sağlık ekiplerinin içeriye girdiği görüntülerde yer alıyor.

Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler! Gözlerini oyup saatlerce darbettiler

GÖZALTINA ALINAN 5 KİŞİDEN 1'İ TUTUKLANDI

Yaşanan olayın ardından yaralanan Ahmet İsmail G., Halil İbrahim G. ve Halil İbrahim Y. hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yürütülen soruşturma kapsamında sosyal hizmet uzmanı Ahmet S. (39), kurumun sorumlu müdürü Ali Rıza K. (36), hasta bakıcı Halil İbrahim B. (36), bakım merkezinin kurucu müdürü Muhammet Hamza V. (34) ve teknisyen Rafet K. (63) gözaltına alındı. Hasta bakıcı Halil İbrahim B. tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler! Gözlerini oyup saatlerce darbettiler

'KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA' SUÇUNDAN DAVA AÇILDI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapmasında 5 kişi hakkında 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'İhmal suretiyle kasten yaralama' suçlarından iddianame düzenlendi. İddianamede, engelli bireylerin bulundukları odanın kilitlenmesi, yalnız bırakılmaları, gerekli kontrollerin yapılmaması, tedbirlerin alınmaması, görevlerini ihmal etmeleri sebebiyle engelli bakım merkezinin şüpheli olarak belirtilen çalışan ve müdürlerinin neden olduğu belirtildi. Kovuşturma aşamasında Halil İbrahim B.'nin tahliye edildiği, yargılamanın da sürdüğü belirtildi.

Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler! Gözlerini oyup saatlerce darbettiler
Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler! Gözlerini oyup saatlerce darbettiler
Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler! Gözlerini oyup saatlerce darbettiler
Kaynak: DHA
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