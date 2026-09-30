Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar TL'yi iade etti mi? Ünlü gazeteci açıkladı - Son Dakika
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Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar TL'yi iade etti mi? Ünlü gazeteci açıkladı

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Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın, fon soruşturmasına konu olan hisse işlemlerinden elde ettikleri öne sürülen 2,2 milyar TL’yi devlete iade ettiği iddiasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Nagehan Alçı, güvendiği kaynaklardan aldığı bilgiye göre söz konusu paranın iade edilmediğini söyledi.

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın, fon soruşturmasına konu olan hisse işlemlerinden elde ettikleri 2,2 milyar liralık tutarı devlete iade ettiğine yönelik iddialar yalanlandı. Gazeteci Nagehan Alçı'nın ulaştığı kaynaklar, paranın iade edilmediği söyledi.

"GÜVENDİĞİM KAYNAKLAR HABERİN DOĞRU OLMADIĞINI SÖYLEDİ"

Gündeme bomba gibi düşen "2,2 milyar liralık iade" iddialarının ardından konuyu kendi bağlantıları üzerinden araştırdığını belirten Nagehan Alçı, paranın iade edilmediğini öne sürdü. Alçı, yaptığı açıklamada, "Kaynaklarıma sordum. Güvendiğim bir iki kaynaktan haberin doğru olmadığı söylendi. Paranın iade edilmediği söylendi" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde basına yansıyan iddialarda; Kaya çiftinin Özata Denizcilik hisselerindeki işlemlerden elde ettikleri öne sürülen yaklaşık 2,2 milyar liralık tutarı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bildirilen hesaba aktardığı ileri sürülmüştü. Bu adımın, SPK Kanunu'ndaki "etkin pişmanlık" uygulamasından yararlanmak amacıyla atıldığı iddia edilmişti. 

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Emre Acar Emre Acar:
    Kimse Akp li diye ekstra muamele görmez bu algıyı yapmayı bırakın Allah aşkına kim suçluysa gereken yapılır araştırma yapılıyor savcılık hergün birini alıyor sırası gelince gerekiyorsa tutuklanır merak etmeyin 1 9 Yanıtla
    Mehmet Yıldız Mehmet Yıldız:
    Umarım bi gün adalete işin düşmez :) 0 0
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    whatsap grubundan cikartilmislar. cezaya Bak. ve bununla ovunuyorlar. yok akp ceza vermis de chp vermemis. Saka bu kadar 9 1 Yanıtla
  • Emre Akcay Emre Akcay:
    öyle bişey varsa ispatlanmazsa akp biter en başda bizi kaybeder. 2 0 Yanıtla
  • Eray Barkin Eray Barkin:
    mustafa sandalın mal varlıklarına el koyarken buna koymamaları kamu vicdanına çok koyuyor haberiniz olsun.!!! 1 0 Yanıtla
  • cv2fb9mck6 cv2fb9mck6:
    Bu dünya fani toprağın altında ne yapacak?O önemli 0 0 Yanıtla
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