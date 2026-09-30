Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar TL'yi iade etti mi? Ünlü gazeteci açıkladı

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın, fon soruşturmasına konu olan hisse işlemlerinden elde ettikleri 2,2 milyar liralık tutarı devlete iade ettiğine yönelik iddialar yalanlandı. Gazeteci Nagehan Alçı'nın ulaştığı kaynaklar, paranın iade edilmediği söyledi.

"GÜVENDİĞİM KAYNAKLAR HABERİN DOĞRU OLMADIĞINI SÖYLEDİ"

Gündeme bomba gibi düşen "2,2 milyar liralık iade" iddialarının ardından konuyu kendi bağlantıları üzerinden araştırdığını belirten Nagehan Alçı, paranın iade edilmediğini öne sürdü. Alçı, yaptığı açıklamada, "Kaynaklarıma sordum. Güvendiğim bir iki kaynaktan haberin doğru olmadığı söylendi. Paranın iade edilmediği söylendi" ifadelerini kullandı.