Dilan Polat Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
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Dilan Polat Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı

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Dilan Polat Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı
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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı. Polat, ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi.

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından Polat, ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi.

Soruşturmayı hangi başsavcılığın yürüttüğü ve suçlamaya konu olan paylaşım ya da sözlerin içeriğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

INSTAGRAM HESABINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMİŞTİ

Dilan Polat'ın Instagram hesabına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının başvurusu üzerine haziran ayında Ankara Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim engeli getirilmişti. Kararın kamu düzeninin korunması ve genel sağlığın gözetilmesi gerekçeleriyle alındığı bildirilmişti.

Polat çifti, korumaları ve Engin Polat'ın kuzeni Can Polat'ın silahlı saldırıda hayatını kaybetmesiyle de gündeme gelmişti. Saldırının zanlıları yakalanarak tutuklanmıştı.

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    Yorumlar (12)

  • Turgut Yıldız Turgut Yıldız:
    bu kadın hiç mi rahat durmaz . o kadar başından olaylar geçti hala aynı tas aynı hamam 11 0 Yanıtla
  • Hakan Uman Hakan Uman:
    Kadın cezaevinde alıştı cezaevine gidecekmiş iki gözümün çiçeği. 7 0 Yanıtla
  • Kubilay Gençtürk Kubilay Gençtürk:
    herkes makama saygı duymak zorundadır.. 5 1 Yanıtla
  • omerozakca25 omerozakca25:
    o özgür özel sevk edilmesi lazım 2 3 Yanıtla
  • omerozakca25 omerozakca25:
    yazıklar çhpye 2 3 Yanıtla
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