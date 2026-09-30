Kötü haberi İsmail Kartal verdi: Maalesef 4-5 hafta oynayamayacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme dair açıklamalarda bulundu.

''4-5 HAFTA FORMA OYNAYAYAMACAK''

İsmail Kartal sakatlığı bulunan Mert Müldür'ün son durumu hakkında bilgi vererek, ''Maalesef 4-5 hafta oynayamayacak'' yorumunda bulundu.

SEZON PERFORMANSI

2023 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Mert Müldür, bu sezon tüm kulvarlarda 6 maça çıktı. Deneyimli sağ bek oyuncusu, bu maçlarda gol ya da asist katkısında bulunamadı. Piyasa değeri 7 milyon Euro olan 27 yaşındaki Mert Müldür'ün kulübü ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.