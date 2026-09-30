Kötü haberi İsmail Kartal verdi: Maalesef 4-5 hafta oynayamayacak - Son Dakika
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Kötü haberi İsmail Kartal verdi: Maalesef 4-5 hafta oynayamayacak

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Kötü haberi İsmail Kartal verdi: Maalesef 4-5 hafta oynayamayacak
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Basın mensuplarıyla bir araya gelen Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sakatlık yaşayan Mert Müldür'ün 4-5 hafta forma giyemeyeceğini belirtti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme dair açıklamalarda bulundu.

''4-5 HAFTA FORMA OYNAYAYAMACAK''

İsmail Kartal sakatlığı bulunan Mert Müldür'ün son durumu hakkında bilgi vererek, ''Maalesef 4-5 hafta oynayamayacak'' yorumunda bulundu. 

Kötü haberi İsmail Kartal verdi: Maalesef 4-5 hafta oynayamayacak

SEZON PERFORMANSI

2023 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Mert Müldür, bu sezon tüm kulvarlarda 6 maça çıktı. Deneyimli sağ bek oyuncusu, bu maçlarda gol ya da asist katkısında bulunamadı. Piyasa değeri 7 milyon Euro olan 27 yaşındaki Mert Müldür'ün kulübü ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. 

Kötü haberi İsmail Kartal verdi: Maalesef 4-5 hafta oynayamayacak
İsmail KartalMert MüldürFenerbahçeFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Kötü haberi İsmail Kartal verdi: Maalesef 4-5 hafta oynayamayacak - Son Dakika
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