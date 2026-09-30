Fon soruşturmasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı da dahil 30 kişinin mal varlığına tedbir konuldu - Son Dakika
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Fon soruşturmasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı da dahil 30 kişinin mal varlığına tedbir konuldu

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Fon soruşturmasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı da dahil 30 kişinin mal varlığına tedbir konuldu
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Fon soruşturmasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı da dahil 30 kişinin mal varlığına tedbir konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI HAYATİ YAZICI’NIN OĞLU HAKKINDA 'YURT DIŞINA ÇIKIŞ' YASAĞI

Son olarak soruşturma kapsamında 30 kişi hakkında mal varlığı tedbiri ve devir kısıtlaması kararı alındığı belirtildi. Söz konusu 30 kişi arasında AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı’nın da bulunduğunu öne sürüldü. 

Ancak adli makamlardan edinilen bilgiye göre, emniyette ifadesi alınan Mustafa Yazıcı hakkında yalnızca 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Kaynaklar, Yazıcı hakkında bunun dışında herhangi bir tedbir kararı bulunmadığını kaydetti. 

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.

Müzekkerede, şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 19 şüphelinin tutuklanmasına, 2 zanlının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti.

Devam eden soruşturmada 8 şüpheli daha gözaltına alınmış, 6'sının tutuklanmasına hükmedilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 5'inin tutuklanmasına, 7'si hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verilmişti. Böylece soruşturmada tutuklananların sayısı 56'ya ulaşmış oldu.

Daha önce haklarında yurt dışına çıkış yasağı uygulanan ve yakalama kararı çıkarılan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de gözaltına alınmıştı.

Fon SoruşturmasıHayati YazıcıAK PartiGündemGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Evroplast Kazan Evroplast Kazan:
    offff Türkiyem. İşimiz Allah’a kaldı. Rabbim kurtarsın bizi bunlardan 3 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    selami gel savunma yap. cikip deme tedbir koydular eko ya ne oldu vs. eko ceza evinde. bunlar disarda 2 1 Yanıtla
    @abdyrahym @abdyrahym:
    eko ile bunu neden bir tutuyorsun eko ruşvet orgut kurma mal kacirma dahada nice suclar var ben ak partili degilim suc işleyen hangi parti olursa olsun cezasini çeksin ve bunu Akin Gurlek en iyi şekilde yapiyor 0 0
  • İsmail Gündoğdu İsmail Gündoğdu:
    Akın Gürlek, AK parti, CHP dinlemez. yanlış yapanı affetmez 1 1 Yanıtla
  • hsn.cntrk47 hsn.cntrk47:
    şaşırdıkmi ??? 1 0 Yanıtla
  • Zafer Aşık Zafer Aşık:
    Açlar mı yani şimdi? Cezaebşne koysaydınız da sıcak bir çorba içselerdi. Biz vergilerimizle kimleri beslemiyoruz ki... hatta bir süre sonra çalışma villası bile yaparız dimi? 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fon soruşturmasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı da dahil 30 kişinin mal varlığına tedbir konuldu - Son Dakika
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