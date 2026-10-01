İstanbul uçağında akılalmaz olay! Kabin memuru ve kadın yolcuyu ısırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul uçağında akılalmaz olay! Kabin memuru ve kadın yolcuyu ısırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul uçağında akılalmaz olay! Kabin memuru ve kadın yolcuyu ısırdı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AJet'in Londra-İstanbul seferinde alkollü olduğu öne sürülen bir yolcu, kabin memuru ile yanında oturan kadın yolcuyu ısırdı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polis tarafından gözaltına alınan yolcu, AJet'in kara listesine alınarak şirketin uçuşlarından men edildi.

AJet'in Londra Stansted Havalimanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gerçekleştirdiği VF-1990 sefer sayılı uçuşta olay çıktı. Alkollü olduğu öne sürülen bir yolcu, kabin memuru ile başka bir yolcuyu ısırdı.

YANINDA OTURAN KADIN YOLCUYU RAHATSIZ ETTİ

İddiaya göre yolcu, uçuş sırasında yanında oturan kadın yolcuyu rahatsız etmeye başladı. Bunun üzerine kadın yolcu durumu kabin ekibine bildirdi.

Kabin memuru, şikayet üzerine yolcuyu davranışlarına son vermesi konusunda uyardı. Ancak uyarılara rağmen davranışlarını sürdüren yolcu, kabin memuru ile kadın yolcuyu ısırdı.

PİLOT POLİS İSTEDİ

Uçakta yaşananların ardından pilot, Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrolörü ile iletişime geçerek olay hakkında bilgi verdi. Pilot ayrıca uçağın inişinin ardından polis ekipleri tarafından karşılanmasını istedi.

Uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı'na sorunsuz şekilde iniş yaptı. Olay çıkaran yolcu, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

AJET UÇUŞLARDAN MEN ETTİ

AJet'ten yapılan açıklamada, saldırıya uğrayan kabin memuru ile yolcunun şahıstan şikayetçi olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Saldırıya uğrayan yolcumuz ve kabin memuru arkadaşımız saldırgandan şikayetçi olmuştur. Saldırgan yolcu, şirketimizin uçuş güvenliği politikası gereği kara listeye alınarak uçuşlarımızdan men edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA
Sabiha Gökçen HavalimanıİstanbulGüncelLondraPolisSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otomotiv devinde deprem: 8 bin kişi işten çıkarılacak Otomotiv devinde deprem: 8 bin kişi işten çıkarılacak
Samsun’da üzerinde mayoya benzer kıyafetle insan iskeleti bulundu Samsun'da üzerinde mayoya benzer kıyafetle insan iskeleti bulundu
Galatasaray’da Uğurcan Çakır sorguya çekiliyor Galatasaray'da Uğurcan Çakır sorguya çekiliyor
TFF’de ilk istifa Ural Aküzüm görevini bıraktı TFF'de ilk istifa! Ural Aküzüm görevini bıraktı
Yeni piyasa değerleri belli oldu Osimhen, Greenwood ve Leao’ya büyük şok Yeni piyasa değerleri belli oldu! Osimhen, Greenwood ve Leao'ya büyük şok
İnfaza bir saat kala karar çıktı: İdam mahkumunun cezası ertelendi İnfaza bir saat kala karar çıktı: İdam mahkumunun cezası ertelendi
06:28
Atina’dan provokatif adım İsrail’den alıp Türkiye sınırına koydular
Atina'dan provokatif adım! İsrail'den alıp Türkiye sınırına koydular
05:53
Polisten kaçarken yakalandı Gerçek ortaya çıkınca 496 bin TL ceza yedi
Polisten kaçarken yakalandı! Gerçek ortaya çıkınca 496 bin TL ceza yedi
00:23
Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete’de: Eşel mobil uygulaması sona erdi
Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete’de: Eşel mobil uygulaması sona erdi
23:44
Fon soruşturmasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı hakkında ’yurt dışına çıkış’ yasağı
Fon soruşturmasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı hakkında 'yurt dışına çıkış' yasağı
22:28
Fon soruşturmasında şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı
Fon soruşturmasında şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı
21:02
MGK toplantısı sona erdi 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Bölge’ vurgusu
MGK toplantısı sona erdi! 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Bölge’ vurgusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 06:50:51. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul uçağında akılalmaz olay! Kabin memuru ve kadın yolcuyu ısırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei