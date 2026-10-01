MHK soruşturmasında Taner Gizlenci, Emre Altun ve Süleyman Abay\'ın ifadeleri ortaya çıktı

MHK soruşturması kapsamında Taner İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Merkez Hakem Kurulu (MHK) soruşturmasında; eski gözlemci Taner Gizlenci ile eski hakemler Emre Altun ve Süleyman Abay’ın ifadeleri ortaya çıktı. Dosyada yer alan beyanlarda, klasman listelerinin usulsüz şekilde değiştirildiği, hakem atama sistemine dışarıdan müdahale edildiği ve geçmişteki belirli maçlarda görev alan isimlerin sistemli biçimde tasfiye edildiği iddia edildi.

ÜÇ İSMİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İfade veren üç ismin beyanlarındaki en dikkat çekici ortak nokta, geçmişte belirli kritik karşılaşmalarda görev yapmaları nedeniyle yıllar sonra aynı anda liste dışı bırakıldıkları yönündeki iddiaları oldu. Eski gözlemci Taner Gizlenci, 2015 yılında görev aldığı bir müsabakada hakemlere düşük puan vermesi yönünde baskı yapıldığını, bu talebi reddederek tarafsız rapor yazdığını, yıllar sonra listeden çıkarılmasının bu olayla bağlantılı olabileceğini öne sürdü.

Eski hakem Emre Altun ise aktif hakemlik döneminde yönettiği bir maçın ardından hakem heyetiyle birlikte stadyum çıkışında mahsur kaldıklarını, ancak polis ve itfaiye yardımıyla çıkabildiklerini hatırlatarak; o dönemki maçlarda görev alan personelin topluca klasman dışı bırakıldığını savundu.

Son olarak eski hakem Süleyman Abay, 2015’teki bir maçın ardından kendisi dahil yaklaşık 20 hakem ve gözlemci hakkında asılsız iddialarla suç duyurusunda bulunulduğunu ve takipsizlik kararı alındığını belirtti. Abay, 2024 yılında liste dışı kalan kadronun büyük bölümünün bu dönemde görev yapan kişilerden oluştuğuna dikkat çekti.

2022 VE 2024 KARARLARI: ÖNCE LİSTEYE ALINDILAR, SONRA ÇIKARILDILAR

İfadelerde hem 2022 hem de 2024-2025 sezonu başında yaşanan iki ayrı döneme vurgu yapıldı. 2022 yılında Ferhat Gündoğdu’nun MHK Başkanlığı döneminde sezon devam ederken görevden çıkarıldıklarını belirten Gizlenci ve Abay, Tahkim Kuruluna yaptıkları itirazların kabul edilmesi üzerine göreve iade edildiklerini, bu kararın ardından Gündoğdu’nun görevinden ayrıldığını aktardı.

2024-2025 sezonunda ise 2024 yılında açıklanan ilk listede yer almalarına ve seminerlere katılmalarına rağmen, kısa süre sonra yayımlanan ikinci bir liste ile gerekçe gösterilmeksizin kadro dışı bırakıldıklarını ifade ettiler. Emre Altun, bu süreçte MHK Talimatnamesi değiştirilmeden 13 hakem ve 6 gözlemcinin liste dışı kalmasının usulsüz olduğunu savundu. Abay ise konusunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşıdığını beyan etti.

ATAMA SİSTEMİNE MÜDAHALE

Emre Altun’un ifadesinde öne çıkan en kritik iddialardan biri, Futbol Yönetim Sistemi (FYS) üzerinden yapılan dijital atamalara müdahale edildiği beyanı oldu. Normal şartlarda puan, maç zorluğu ve takım geçmişi kriterlerine göre sistem tarafından otomatik yapılan atamalara, yönetimden gelen talimatlar doğrultusunda müdahale edilerek hakem değişiklikleri yaptırıldığı öne sürüldü.

Altun, sistemdeki tüm müdahalelerin FYS log kayıtları üzerinden tespit edilebileceğini ve dijital izlerin incelenmesi gerektiğini belirtti. Altun ayrıca, talimatnameye göre 9 kişiden oluşması gereken MHK’nin ifade tarihi itibarıyla 7 kişiyle çalıştığını, bu durumun alınan kararların mevzuata uygunluğu açısından incelenmesi gerektiğini dile getirdi.

AHMET ŞAHİN VE MADDİ KAYIP VURGUSU

Süleyman Abay, 2022 ve 2024’teki tasfiyelerin arkasında Ahmet Şahin’in yer aldığını iddia ederek Şahin’in seyahat ve temas trafiğinin incelenmesini talep etti. Abay, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile kişisel bir husumetinin olmadığını, Gündoğdu’nun başkaları tarafından yönlendirilmiş olabileceğini ileri sürdü. Emre Altun ise liste dışı kalan üst klasman hakem ve gözlemcilerin, Süper Lig ve UEFA görevlendirmelerinden mahrum kalarak sezonluk bazda milyonlarca liralık maddi kayba uğratıldıklarını vurguladı.

SORUŞTURMADA İNCELENECEK ALANLAR

Soruşturma kapsamında başsavcılığın; 2022 ve 2024 klasman listelerinin değiştirilme gerekçelerini, ilk ve ikinci listeler arasındaki talimat zincirini, Futbol Yönetim Sistemi’ne ait dijital log kayıtlarını, MHK toplantı tutanaklarını ve Tahkim Kurulu dosyalarını inceleyerek iddiaları netleştirmesi bekleniyor.