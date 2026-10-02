Kurtalan\'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ağır yaralı

Kurtalan'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ağır yaralıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt'e bağlı Kurtalan'ın Gözpınar köyü Seyitmeryem mezrasında, akraba aileler arasında alacak-verecek yüzünden başlayan tartışmada silahlar çekildi. Kavgada 2 kişi yaşamını yitirirken 5 kişi ağır yaralandı. Yaralılar Beşiri ve Batman merkezdeki hastanelere götürülürken jandarma köyde önlem alıp olayla ilgili inceleme başlattı.
Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Gözpınar köyü Seyitmeryem mezrasında akraba olan aileler arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de ağır yaralandı.
TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Edinilen bilgiye göre, Gözpınar köyü Seyitmeryem mezrasında akraba olan aileler arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İlk belirlemelere göre kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ağır yaralandı.
YARALILAR BATMAN'DAKİ HASTANELERE KALDIRILDI
Olayın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Batman'ın Beşiri ilçesi ve Batman merkezdeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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