New York Valisi, Cornell'deki cinsel saldırı iddiasına özel savcı atadı - Son Dakika
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New York Valisi, Cornell'deki cinsel saldırı iddiasına özel savcı atadı

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New York Valisi, Cornell\'deki cinsel saldırı iddiasına özel savcı atadı
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Cornell Üniversitesi'nde 2024'te bir kız öğrenciye zorla ketamin verildiği ve 7 erkek öğrencinin tecavüzüne uğradığı iddia edildi. Savcılık yetersiz delil gerekçesiyle dava açmazken, New York Valisi Hochul karara tepki göstererek Başsavcı James'i özel savcı atadı.

New York Valisi Kathy Hochul, Cornell Üniversitesi'nde 2024 yılında uyuşturularak yedi erkek tarafından tecavüze uğrayan kadının dosyasında New York Başsavcısı Letitia James'i özel savcı olarak görevlendirdi.

Kararla birlikte soruşturma Tompkins County Bölge Savcısı Matthew Van Houten'ın elinden alındı. Hochul, dosyada ortaya çıkan yeni bilgilerin ilk soruşturmanın nasıl yürütüldüğüne ilişkin ciddi soru işaretleri doğurduğunu söyledi.

"GÜVENİMİ KAYBETTİM" 

"Yeni bilgiler bu davanın nasıl ele alındığı konusunda ciddi sorular ortaya çıkardı ve Tompkins County Bölge Savcılığı'nın soruşturmayı adil biçimde yürütme kabiliyetine olan güvenimi kaybettim" diyen Hochul, mağdur kadının dosyadaki tüm gerçeklerin incelendiğini ve adaletin sağlanması için çalışıldığını bilmeyi hak ettiğini belirtti.

Başsavcı Letitia James soruşturmayı yürütecek, elde edilen delilleri değerlendirecek ve gerekli görülmesi halinde dosyayı büyük jüriye taşıyarak cezai süreci başlatabilecek.

James, X hesabından yaptığı açıklamada, "Vali bu soruşturmayı ofisimize emanet etti ve biz bu sorumluluğu hafife almıyoruz" dedi. James, sürecin "olgular ve hukuk doğrultusunda" yürütüleceğini söyledi.

New York Valisi, Cornell'deki cinsel saldırı iddiasına özel savcı atadı

KADIN GEÇEN AY CORNELL'E DAVA AÇTI

Mahkeme belgelerinde kimliği Jane Doe olarak gizlenen kadın, eylül ayında Cornell Üniversitesi'ne karşı hukuk davası açtı. Doe, 2024 yılında üniversitedeki bir öğrenci topluluğu evinde uyuşturulduğunu ve yedi erkek tarafından tecavüze uğradığını anlattı.

Kadın ayrıca Cornell Üniversitesi'nin kendisini koruyamadığını ve saldırıya karışan erkeklere karşı yeterli işlem yapmadığını belirtti.

Dosyada adı geçen yedi erkek, olayın kamuoyuna yansımasının ardından "Cornell Seven" olarak anılmaya başladı. Kadının açtığı dava, iki yıl önce kapanan dosyayı yeniden ülke gündemine taşıdı.

SAVCILIK DOSYAYI NEDEN KAPATMIŞTI?

Olay 2024 yılında Tompkins County Bölge Savcılığı'na iletilmiş ancak o dönemde herhangi bir cezai suçlama yöneltilmemişti.

Bölge Savcısı Matthew Van Houten, ofisine ulaşan bilgilerin ceza davası açmak için gereken hukuki eşiği karşılamadığını savundu.

Van Houten, o dönemde kendilerine yalnızca kadının olayın rızaya dayalı olduğu ve uyuşturulmadığı izlenimini veren bir ifadesinin ulaştığını söyledi.

Ancak dosyanın yeniden gündeme gelmesinin ardından, soruşturmaya ilişkin başka delillerin de bulunduğu ortaya çıktı. Cornell Üniversitesi, kendi soruşturması kapsamında elde edilen delilleri savcılığa ilettiğini açıkladı.

Bu deliller arasında, olayın yaşandığı gece öğrenci topluluğu üyelerinin kadınla yaşanan cinsel ilişki hakkında konuştuğu bir Snapchat grup sohbeti de bulunuyor.

New York Valisi, Cornell'deki cinsel saldırı iddiasına özel savcı atadı

DOSYA YENİDEN AÇILDI

Van Houten'ın ofisi, Doe'nun hukuk davasını açmasından yaklaşık iki hafta sonra soruşturmanın yeniden başlatıldığını duyurdu.

Doe'nun avukatı Thomas Giuffra ise Van Houten'ı, dosyanın medyada geniş yer bulmasının ardından daha önceki soruşturmaya ilişkin açıklamalarını değiştirmekle suçladı.

New York Valisi Kathy Hochul ve Başsavcı Letitia James'in soruşturmadaki son gelişmelere ilişkin cuma sabahı açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: AA
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