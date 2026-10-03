Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin malına el uzatanların yanlarına kar kalmayacak - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin malına el uzatanların yanlarına kar kalmayacak

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Şanlıurfa Şehir Hastanesi açılışında değerlendirmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, devam eden fon soruşturmasıyla ilgili "Vatandaşlarımız gönüllerini ferah tutsun, milletin malına el uzatanların yanlarına kar kalmayacak. Haksızlığa asla göz yummayacağız, gereken neyse yapacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde günlerdir Türkiye gündemini meşgul eden fon kriziyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. 

"Fon Koordinasyon Kurulu süreci yönetiyor" diyen Erdoğan, "Ne yaptık? Kurullarımızı topladık. Birinci öncelik Türkiye ekonomisine zarar gelmesin, ikinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Fon Koordinasyon Kurulu süreci yönetiyor. Her türlü adımı atıyoruz. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz. Türkiye ekonomisi bu sorunun üstesinden gelecektir. Milletimiz bize güvensin. Milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kalmayacak. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Gereken neyse yapıyoruz ve yapacağız" dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin malına el uzatanların yanlarına kar kalmayacak

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları; 

"Sevgili Şanlıurfalılar, sağlık camiamızın kıymetli mensupları, değerli hanımefendiler, kıymetli genç kardeşlerim; sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Yaklaşık 2 yıllık aranın ardından şanıyla, ihtişamıyla, medeniyet mirasıyla adının hakkını veren Şanlıurfa'mızda olmanın bahtiyarlığı içindeyim.

Az önce TEKNOFEST gençliğiyle beraber farklı bir heyecan yaşadık. Şimdi de biz Şanlıurfalı kardeşlerimle beraberiz. Şanlıurfa o dillere destan samimi misafirperverliğini bugün bizden yine esirgemedi. Şanlıurfa bugün bizi yine muhabbetle kucakladı. Ahde vefasını gösterdi. Her zaman olduğu gibi özlemle bizi bağrına bastı. Aşkınıza, sevdanıza, hayır dualarınıza şükranlarımı sunuyorum. Biz Şanlıurfa'yı ve Şanlıurfalı kardeşlerimizi özlemiştik. Bugün gördüm ki Şanlıurfa halkı da bizleri özlemiş.

Merhum şair Halide Nusret Hanım, Şanlıurfa'ya olan hasretini anlattığı şu şiirinde aslında bizim de duygularımıza tercüman olmuş:

"Hayalin parça parça gönlümde çağlar her an,

Kale, Ayn-ı Zeliha, Dergâh, Halilürrahman...

Her köşende bir başka güzellik elvan elvan,

Her köşen ayrı cennet, can Urfa, vatan Urfa!

Sen, ey mübarek toprak, erenler yatağısın!

Duymayana sözüm yok, duyanlar durağısın,

Koç yiğitler, yeleli arslanlar otağısın,

Urfa, kahraman Urfa, can Urfa, vatan Urfa!"

Rabbim Şanlıurfa'yı her zaman aziz eylesin, aramızdaki dayanışmayı da daim eylesin diyorum. Sevgili kardeşlerim, Urfa istiklaline ve istikbaline el uzatıldığında nasıl ayağa kalkacağını tüm cihana göstermiş, şanlı unvanını verdiği mücadeleyle bizzat kazanmış bir şehirdir. Biz de tarihimizde ve gönlümüzde müstesna bir yeri olan Urfa'ya en güzel şekilde sahip çıkmaya çalışıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin malına el uzatanların yanlarına kar kalmayacak

"BİZ GÜCÜMÜZÜ MİLLETİMİZDEN ALIYORUZ"

Sizden aldığımız destekle, sizlerin hayır dualarıyla, sizin bize yüklediğiniz emaneti namusumuz, şerefimiz biliyor, o emaneti yere düşürmüyoruz. Şanlıurfa'ya olan şükran borcumuzu yeni eserler inşa ederek ödemenin gayretindeyiz. Çünkü biz gücümüzü birilerinin sürekli şikâyet mektupları yazdığı Batı'dan değil, sadece ve sadece milletimizden, sizlerden alıyoruz. Biz bu makamlarda sizlere hizmetkâr olmak için varız. Siz varsanız biz de varız. Sizin desteğiniz ve duanız bizimle olduğu müddetçe biz de bunun hakkını vermeye inşallah devam edeceğiz. Sizler bizim yanımızda dağ gibi durdukça inşallah biz de durmak yok, hizmete devam demeyi sürdüreceğiz.

İşte bugün Şanlıurfa'ya gelirken yine elimiz dolu dolu geldik. Sağlıkta hayalim dediğim ve ülkemize kazandırmaktan her zaman onur duyduğum şehir hastaneleri projemizle Urfa'mızı da tanıştırıyoruz. Şu muhteşem eseri görüyorsunuz. Biz yaptık mı böyle yaparız. Şanlıurfa'ya layık olduğu eseri biz bu şekilde inşa ederiz. İşte sağlıkta bir üst lige çıkacak Şanlıurfa Şehir Hastanemizi bugün sizlerin hizmetine veriyoruz.

Şehir hastanemiz 500 bin metrekareyi bulan kapalı alanıyla, 545'i yoğun bakım olmak üzere 2 bin yatak kapasitesiyle, 451 poliklinik odası, 6 ameliyathanesi, 3 bin 620 araçlık otoparkı ve diğer müştemilatıyla gerçekten Urfa'mızın şanına yakışır bir eser oldu. Toplam 39 milyar liralık bu muhteşem yatırımın şehrimizin sağlık hizmetleri standardını zirveye çıkaracağına inanıyorum.

Tabii böyle bir hastane yapınca ulaşım sorununu da çözmek gerekiyor. Hastanemize kolay ulaşım için inşa ettiğimiz 1,7 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolu ile 191 metre uzunluğundaki köprüyü de hizmete açıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Şehir hastanemizin Şanlıurfa'mıza kazandırılmasında emeği geçen tüm kurum, kuruluş ve şirketlerimizi tebrik ediyorum. Bu eserin inşasında alın teri olan mühendis, tekniker ve işçi kardeşlerimi özellikle kutluyorum.

Burada şunu da ifade etmek isterim: Kardeşlerim, şehir hastanesi bizim Urfa'daki en son sağlık yatırımımızdır. Şimdiye kadar Şanlıurfa'ya sağlıkta 61 milyar liralık yatırım yaptık. Şehir hastanemiz dâhil 3 bin 970 yataklı 19 hastanenin içinde olduğu 129 sağlık tesisi inşa ettik. Toplam 8,5 milyar liralık yatırımımız devam ediyor. 100 yataklı Harran Devlet Hastanesi'nin, 100 yataklı Siverek Kadın Doğum Çocuk Hastanesi'nin, Viranşehir Devlet Hastanesi 200 yataklı ek binamızın aralarında olduğu 16 sağlık tesisinin yapımı sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin malına el uzatanların yanlarına kar kalmayacak

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Dağlarımız, ovalarımız şenleniyor. Terörsüz Türkiye'de mesafe aldıkça şehirler kalkındı. Allah'a hamdolsun 2 senedir evlerden ağıtlar yükselmiyor.

FON SORUŞTURMASI

Kurullarımızı topladık, hemen yol haritamızı belirledik. Birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde ettiyse bunun hesabını versin. Fon Koordinasyon Kurulumuz aynı şekilde yürütüyor. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz. Vatandaşlarımız gönüllerini ferah tutsun. Türk sermaye piyasaları yoluna çok daha güçlenerek devam edecektir. Milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak. Haksızlığa asla göz yummayacağız, gereken neyse yapacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin malına el uzatanların yanlarına kar kalmayacak
Recep Tayyip ErdoğanŞehir HastanesiŞanlıurfaGüncelSon Dakika

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