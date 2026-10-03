Hırsız kuyumcuyu kandırdı sandı! Asıl sürprizi kaçınca yaşadı

Bayrampaşa, Yıldırım Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcu çalışan Emir Gülcemal yalnız olduğu sırada, dükkana giren bir kişi elindeki poşetin içinde silah olduğunu ve dedikleri yapılmazsa ateş edeceğini söyledi. Şüpheli, elindeki poşeti Gülcemal'e uzatarak içini altınlarla doldurmasını istedi. Çalışan Emir Gülcemal, uzatılan poşeti vitrinde bulunan imitasyon ziynet eşyalarıyla doldurdu. Altınları gerçek sanan şüpheli poşeti alarak yaya olarak olay yerinden kaçtı.

ÇALDIĞI İMİTASYON ALTINLARLA 2 SAAT SONRA YAKALANDI

Olayın duyulmasının ardından polis alarma geçti. Şüphelinin kaçtığı yöne doğru başlatılan arama çalışmalarında güvenlik kameralarınca görüntülenen hırsızsın bir börekçiye girdiği tespit edildi. Polis ekipleri, Börekçiye yaptıkları baskında olaydan yaklaşık 2 saat sonra şüpheli Necmettin T.'yi (39) çaldığı altınlarla yakaladı.

KAYNANASININ ALTINLARINI DA ÇALMIŞ

Şüpheli sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Yapılan soruşturmada şüphelinin sanal kumar oynadığı ve borçlandığı tespit edildi. Kısa süre önce evlerini kapatarak kaynanasının yanına İstanbul'a gelen Necmettin T.'nin çocuğuna takılan altınları koyacağı bahanesiyle evde bulunan altınların yerini öğrendiği ve bir süre sonra onları çaldığı öğrenildi. Kaynanasına ait altınları bozduran ve kumar borçlarını ödeyen Necmettin T.'nin hırsızlığın ortaya çıkması üzerine çaldıklarını yerine koymak için kuyumcu soymayı planladığı belirlendi. Ayrıca şüphelinin silahının olmadığı ve elindeki poşetin içine koyduğu şemsiye ile kuyumcudaki çalışanı korkuttuğu ortaya çıktı.

"VİTRİNDE BULUNAN GERÇEK ALTINLAR YERİNE SAHTE ALTINLARI SOYGUNCUYA VERMİŞ"

Öte yandan iş yeri sahibi Kadir Aydın ve olay sırasında tezgahta bulunan Emir Gülcemal, şüpheliyi teşhis etmek için Asayiş Şube Müdürlüğüne geldi. Şüpheliden şikayetçi olan iş yeri sahibi Kadir Aydın "Ben dükkanda yoktum. Çalışan personelimiz böyle bir olayla karşılaşmış. Soğukkanlı kalıp, vitrinde bulunan gerçek altınlar yerine sahte altınları soyguncuya vermiş. Şüpheli onları gerçek sanıp oradan uzaklaşmış. Verdiği altınlar eğer gerçek olsaydı zararımız 5 milyon liraya yakın olurdu. Asayiş şube müdürlüğüne teşekkür ediyorum" dedi.

Emir Gülcemal ise şüpheliye teşhis ederken "Elinde poşetle içeri girdi. Silahı olduğunu ve altınları vermemi istedi. Ben sakin kalıp uzattığı poşeti vitrinde bulunan sahte altınlarla doldurdum. O altınları gerçek olduğunu sanıp dükkandan ayrıldı. Durmadan altınları vermezsem beni öldüreceğini söylüyordu" dedi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli Necmettin T. adliye sevk edildi.