Beşiktaş yeni sektöre giriyor! İşte açılış tarihi - Son Dakika
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Beşiktaş yeni sektöre giriyor! İşte açılış tarihi

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Beşiktaş yeni sektöre giriyor! İşte açılış tarihi
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Beşiktaş, yiyecek ve içecek sektörüne adım atmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı kulüp, kuruluş yılından ilham alınarak "1903 Coffee Co." adı verilen yeni kafe markasını hayata geçireceğini açıkladı. Proje ilk kez Beşiktaş JK Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda kongre üyeleriyle paylaşıldı.

Beşiktaş yönetimi, sportif faaliyetlerin yanı sıra kulübün mali yapısına katkı sağlayacak ticari projelere de ağırlık vermeye başladı. Siyah-beyazlılar, taraftarlarla olan bağı sosyal hayatta da güçlendirmek ve kulübe kalıcı bir gelir kapısı oluşturmak amacıyla yiyecek ve içecek sektörüne adım atacak.

PROJE İLK KEZ GENEL KURULDA DUYURULDU

Beşiktaş'ın yeni yatırım hamlesi, kulübün resmi iletişim hesaplarından yapılacak duyurudan önce Beşiktaş JK Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'ndaki faaliyet sunumları sırasında ortaya çıktı. Proje, salon ekranlarına yansıtılarak ilk kez kongre üyeleriyle paylaşıldı.

İSMİ "1903 COFFEE CO." OLACAK

Genel kurulda yapılan sunumda yeni markanın adı da belli oldu. Beşiktaş'ın kuruluş yılından ilham alınarak oluşturulan kafe markasının "1903 Coffee Co." adıyla faaliyet göstereceği açıklandı.

KULÜBE YENİ GELİR KAPISI

Beşiktaş yönetiminin yeni projeyle hem siyah-beyazlı taraftarlarla farklı bir alanda buluşmayı hem de kulübe kalıcı bir gelir kaynağı oluşturmayı hedeflediği belirtildi.

BeşiktaşSporSon Dakika

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