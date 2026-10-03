Fon vurgunu sonrası Fitch ile S&P'nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fon vurgunu sonrası Fitch ile S&P'nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fon vurgunu sonrası Fitch ile S&P\'nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel kredi derecelendirme kuruluşları Fitch ve S&P, fon soruşturmalarının Türkiye ekonomisi üzerinde sistemik bir risk oluşturmadığını ve kredi notuna doğrudan negatif bir etki yaratmasının beklenmediğini açıkladı. İki dev kuruluş da sürecin izole kalması durumunda makroekonomik dengelerin korunacağını vurguladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings ve S&P Global Ratings, Türkiye'de gündemi meşgul eden fon soruşturmalarına ilişkin ayrıntılı değerlendirmelerini paylaştı. İki kurumun ortak mesajında, yaşanan krizin ciddi ve yakından izlenen bir süreç olduğu belirtilse de mevcut haliyle makroekonomik veya sistemik bir krize dönüşmediği ve Türkiye’nin kredi notunu bozacak ölçekte görülmediği kaydedildi.

S&P: GELİŞMELER İZOLE KALIRSA...

S&P Global Ratings, 3 Ekim’de yaptığı değerlendirmede Türkiye’nin kredi notu üzerinde aşağı yönlü bir baskı beklemediğini duyurdu. S&P Türkiye analisti Karen Vartapetov, fon soruşturmasına ilişkin yetkililerin aldığı düzenleyici önlemler ile politika tepkisinin "hızlı ve ikna edici" olduğunu belirtti.

"MAKROEKONOMİK SONUÇLAR DOĞURACAĞINA İLİŞKİN KANIT YOK"

Söz konusu sürecin kontrol altına alındığını ve finansal sistemin geneline yayılan olumsuz bir etki görülmediğini ifade eden Vartapetov, fon soruşturmasının Türkiye ekonomisine yönelik güven ve algıyı belirgin biçimde bozduğunu gösteren güçlü kanıtların bulunmadığını vurguladı. Döviz kuru, dolarizasyon, finans ve bankacılık sektörünün likiditesi gibi kredi değerlendirmesinde izlenen alanlarda önemli bir tepki görülmediğini kaydetti.

HANEHALKI GÜVENİ VE NOT DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

Fonlarla ilgili gelişmelerin izole kalması halinde kredi notu açısından aşağı yönlü bir baskı beklemediklerini yineleyen Vartapetov, olumsuz etkilerin sınırlı kalması için hanehalklarının reel para birimi cinsinden varlıklara yönelik güveninin devam etmesinin kritik olduğunu belirtti. Türkiye'nin kredi notunun bir komite kararıyla belirlendiğini ve gelişmelerin bu komitede mutlaka değerlendirileceğini ekleyen analist, sürecin bir risk unsuru olarak gündeme alınabileceğini ancak şu aşamada önemli makroekonomik sonuçlar doğuracağına ilişkin belirgin bir kanıt görmediklerini söyledi. Vartapetov, sürecin dar bir varlık sınıfıyla sınırlı kalması durumunda yatırımcı duyarlılığı açısından önemli bir değişim beklemediklerini dile getirdi.

S&P'nin Türkiye için bir sonraki planlı not değerlendirmesinin 16 Ekim 2026 tarihinde yapılması bekleniyor. Kuruluş, nisan ayında gerçekleştirdiği son değerlendirmesinde Türkiye'nin kredi notunu "BB-/B" seviyesinde teyit ederken, not görünümünü "durağan" olarak korumuştu.

FITCH: DOLARİZASYON VE SİSTEMİK RİSK OLUŞMADI

Fitch Ratings tarafında ise Türkiye’den sorumlu Kıdemli Direktör Douglas Winslow, 29 Eylül’de yaptığı açıklamada oldukça net mesajlar verdi. Yaşananları “negatif bir gelişme” olarak değerlendirmekle birlikte, gelişmelerin mevcut aşamada Türkiye’nin kredi notunda bir değişikliğe yol açmasını beklemediklerini ifade etti.

KAMU FİNANSMANI VE POLİTİKA ADIMLARI YAKINDAN İZLENİYOR

Fon krizinin finansal sistemin geneline yayılma potansiyelini değerlendiren Winslow, ekonominin geneli baz alındığında fon krizi kaynaklı bir dolarizasyon baskısının ortaya çıkmadığına dikkat çekti. Ayrıca gelişmeler sebebiyle finansal sisteme yönelik bir sistemik risk beklemediklerini kaydetti. Kamu dengelerine ilişkin sürecin izlendiğini belirten Winslow, kamu finansmanı tarafının yakından takip edileceğini ve hükümetin gerekli adımları atma noktasında geride kalacağını düşünmediklerini vurguladı.

TürkiyeEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Kenan Aslan Kenan Aslan:
    fon paralarını vatandaşa ödetin bence,,,verginin adıda gaydırı gubbak vergisi olsun 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasin Kol İstanbul’a böyle geldi Görenler “Ne bu rahatlık“ dedi Yasin Kol İstanbul'a böyle geldi! Görenler "Ne bu rahatlık?" dedi
Aliyev’den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık
Ne yaptın Barış Alper Yılmaz Herkes onu konuşuyor Ne yaptın Barış Alper Yılmaz! Herkes onu konuşuyor
Rezil görüntülerden sonra 6 kişi hemen tutuklandı Rezil görüntülerden sonra 6 kişi hemen tutuklandı
Teklif Meclis’e sunuldu Memurlar yılda iki kez ikramiye alabilir Teklif Meclis'e sunuldu! Memurlar yılda iki kez ikramiye alabilir
Gurbetçiler gitti, onlar geldi Esnaf bayram ediyor Gurbetçiler gitti, onlar geldi! Esnaf bayram ediyor
Konya’da mezarlıkta şoke eden manzara: Ben böyle bir şey görmedim Konya'da mezarlıkta şoke eden manzara: Ben böyle bir şey görmedim
MHK soruşturmasında tutuklanan Ferdi Karadoruk telefonundaki çocuk istismarı videosunu böyle savundu MHK soruşturmasında tutuklanan Ferdi Karadoruk telefonundaki çocuk istismarı videosunu böyle savundu
13:46
TFF’den olağanüstü toplantı kararı Gözler 6 Ekim’e çevrildi
TFF'den olağanüstü toplantı kararı! Gözler 6 Ekim'e çevrildi
12:54
Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım kampından ayrıldı
Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım kampından ayrıldı
12:39
Şamil Tayyar fon skandalıyla komplo teorilerine sert çıktı: Milletin aklıyla dalga geçmeyin
Şamil Tayyar fon skandalıyla komplo teorilerine sert çıktı: Milletin aklıyla dalga geçmeyin
12:25
Yasin Kol İstanbul’a böyle geldi Görenler “Ne bu rahatlık“ dedi
Yasin Kol İstanbul'a böyle geldi! Görenler "Ne bu rahatlık?" dedi
12:05
Bakan Gürlek açıkladı: 7 faili meçhul dosyada 8 cinayet daha aydınlatıldı
Bakan Gürlek açıkladı: 7 faili meçhul dosyada 8 cinayet daha aydınlatıldı
11:17
Devasa para trafiği deşifre oldu Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış
Devasa para trafiği deşifre oldu! Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış
11:01
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat Yargıtay’dan ezber bozacak kira bedeli kararı
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Yargıtay'dan ezber bozacak kira bedeli kararı
10:49
MHK soruşturmasında tutuklanan Ferdi Karadoruk telefonundaki çocuk istismarı videosunu böyle savundu
MHK soruşturmasında tutuklanan Ferdi Karadoruk telefonundaki çocuk istismarı videosunu böyle savundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 13:59:40. #.0.2#
SON DAKİKA: Fon vurgunu sonrası Fitch ile S&P'nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei