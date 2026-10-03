Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST Güneydoğu'ya damga vuran sözler: Damada dedim ki...

Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda gerçekleştirilen TEKNOFEST 2026 Güneydoğu'da alandakilere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradaki teknolojilerin tamamıyla kıvanç duyuyoruz" dedi.

Konuşmasında TEKNOFEST'in Şanlıurfa'da yapılmasına da değinen Erdoğan, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a atıfta bulunarak "Damada dedim ki Şanlıurfa'ya bu yakışır. İstedik ki gençlerimiz köklerini unutmasın, ecdadın eserlerinden güç ve ilham alsın, Türkiye'nin istikbalini bu şuurla inşa etsin. İstedik ki dünyanın farklı ülkelerinden Teknofest'e katılan gençler, Türkiye'nin bu derinliğini daha yakından görsün, tanısın" dedi.

Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden kazasına da değinen Erdoğan, hayatını kaybeden 5 madenciye Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı 2 madenciye ise acil şifalar diledi. Konuyla ilgili idari ve adli süreçlerin başlatıldığını belirten Erdoğan, "Göçükte ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız, idari soruşturma; Soma Cumhuriyet Başsavcılığımız ise adli tahkikat başlatmıştır. Aralarında madeni işleten şirketin yetkililerinin de olduğu 9 kişi gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü bir şekilde devam etmektedir. İhmali veya suçu olan kim varsa hesabını mutlaka verecektir. Biz de bunun takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Sevgili genç kardeşlerim; akıl ile emeği, zeka ile bilgiyi, fikirle projeyi buluşturan bir TEKNOFEST’te sizlerle yine beraberiz. Türkiye'nin teknolojide ulaştığı seviyeyi, TEKNOFEST kuşağının ürettiği nitelikli eserleri bugün bir kez daha gururla seyrediyoruz. Ürünlerini sergileyen, kurduğu hayalleri TEKNOFEST Güneydoğu'da gerçeğe dönüştüren tüm gençlerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum.

GAP Hava Limanımızdaki bu muazzam atmosfer, buradaki gençlerimizin azmi, heyecanı, kararlılığı bizlere şunu çok net bir şekilde gösteriyor: Türkiye'nin geleceği hamdolsun emin ellerdedir. Ülkemin önü de, ufku da, bahtı da sonuna kadar açıktır. Türkiye Yüzyılı; TEKNOFEST kuşağının izini, mührünü, damgasını taşıyacaktır. Buradaki gençler, bu milletin yüz akıdır; bu ülkenin göz bebeğidir; müreffeh ve muteber Türkiye'nin en güçlü nişanesidir. Her birinizle iftihar ediyorum. Böylesine bilgili, ahlaklı, cesur ve özgüvenli bir gençlikle yol yürüdüğüm için Cenab-ı Allah’a sonsuz hamd ediyorum. Gözlerinizdeki şu ışık hiç sönmesin! Kalplerinizdeki şu coşku hiç ama hiç dinmesin! Rabbim sizleri nazarlardan muhafaza eylesin diyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızı, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfımızı, bu görkemli şölene katkı sunan tüm paydaşlarımızı yürekten kutluyorum.

"TEKNOFEST ŞANLIURFA'YA YAKIŞTI"

Sevgili gençler, başından sonuna kadar sizlerin imzasını taşıyan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’in coşkusunu bu kez Şanlıurfa’mızda yaşıyoruz. Rabbimize hamdolsun. Peki, Şanlıurfa’yı neden tercih ettik? Selçuk Bey 'Nerede bu programı yapalım?' dediğinde, ben de kendisine dedim ki 'Buraya Şanlıurfa yakışır.' Gerçekten de Şanlıurfa’da bu programın bu kadar coşkulu, bu kadar katılımı yüksek şekilde oluşması şu anda ben de uçakta izlediğimde bu güzelliği gördüm ve iftar ettim. Şanlıurfa’ya bu yakışır ve yakıştı. Unutmayın, burası her şeyden önce peygamberler şehridir. Burası binlerce yıllık bilim, kültür ve medeniyet birikimine sahiptir. Tarihin sıfır noktası olan Göbeklitepe bu şehrin sınırları içindedir.

Tıpta, matematikte, astronomide, geometride, fizik ve felsefede binlerce alim en seçkin eserlerini bu şehirde vermiştir. El-Battani’den Sinan bin Sabit’e, Harranlı İbni Vasıf’tan Yunus el-Harrani’ye onlarca, yüzlerce bilim insanı burada yaptıkları çalışmalarla insanlığa çok kıymetli eserler hediye etmiştir. İşte bu yüzden mazinin birikimini bugünün gençleri ve geleceğin teknolojileriyle buluşturmak için TEKNOFEST’i Şanlıurfa’da düzenledik. Damada dedim ki, Şanlıurfa’ya bu yakışır. Şanlıurfa’yla inşallah şöyle bir semaya doğru huruç ederiz.

"ZİYARETÇİ SAYIMIZ 1 MİLYONA YAKLAŞTI"

İstedik ki gençlerimiz köklerini unutmasın, ecdadın eserlerinden güç ve ilham alsın, Türkiye’nin istikbalini bu şuurla inşa etsin. İstedik ki dünyanın farklı ülkelerinden TEKNOFEST’e katılan gençler Türkiye’nin bu değerlerini, bu derinliğini daha yakından görsün, tanısın. Biliyorsunuz, bu etkinliğe 2018 yılında 4 bin 333 takım başvuruyla başlamıştık. Başvuru sayısı her sene daha da yükseldi. Maşallah, bu yıl TEKNOFEST Güneydoğu’ya ilgi itibarıyla gerçekten çok yoğundu. Teknoloji yarışmalarına 81 ilimizden ve dünyanın 97 ülkesinden 730 bini aşkın takım, 1 milyon 600 binin üzerinde yarışmacı başvurdu. Bugüne kadar ziyaretçi sayımız ise ne oldu? 1 milyona yaklaştı. Elhamdülillah.

Bu ne güzellik, bu ne büyük coşku! Bu sene TEKNOFEST’e yeni kategoriler ilave ettik. 5G, yapay zeka, elektronik harp, birinci şahıs görüşlü dron izleme, ileri otonom sistemler, robotik uygulamalar, savaşan İHA’lar, hava yolu optimizasyonu ve bağımlılıkla mücadele gibi alanlarda 11 yeni yarışma kategorisi eklendi. Yeni deneyim, sergi, uçuş ve etkinlik alanları ise organizasyona ayrı bir zenginlik kazandırdı. Finale çıkanlar başta olmak üzere bu yarışmalara katılan tüm takımlarımızı, yarışmacılarımızın tamamını gönülden tebrik ediyorum. Rabbim bu başarılarınızı inşallah daim eylesin.

"SAVUNMA SANAYİİMİZLE İFTİHAR EDİYORUZ"

Sevgili genç kardeşlerim, şunu özellikle merak ediyor, sizler ne düşünüyorsunuz, bilmek istiyorum. Burada sergilenen yerli ve milli savunma ürünlerini gördünüz, değil mi? Kızılelma’yı, Kaan’ı, Gökbey’i, Atak’ı, Hürjet’i, Anka’yı, Bayraktar TB2’yi ve son teknolojiye sahip diğer hava platformlarını beğendiniz değil mi? Zaha, Pars, Gezgin, Boran, Fırtına, Korkut, Gökberk, Kalkan, Hisar, Ejderha ve diğer kara araçlarımız sizden tam not aldı, değil mi? Albatros insansız deniz aracımız, Türksat 6A uydumuz, HİSTEF roketimiz, YENER tespit sistemimiz, gösteri uçuşlarımız; bunlar sizi heyecanlandırdı, gururlandırdı, değil mi? Evet. Bizler de tıpkı sizin gibi düşünüyoruz, heyecanlıyız, coşkuluyuz. Her birinin arkasında büyük emek olan buradaki teknolojilerin tamamıyla kıvanç duyuyoruz. Savunma sanayimizle, kendi mühendislerimizin, yazılımcılarımızın, teknisyenlerimizin hayata geçirdiği bu platformlarla iftihar ediyoruz.

Bakın, bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak hayatım boyunca gençlerle yol yürümüş, gençlerin daima arkasında durmuş bir siyasetçi olarak şunu tüm kalbimle ifade etmek isterim: Burada izlediğiniz, beğendiğiniz, hayran kaldığınız, görünce gururlandığınız tüm bu teknolojileri ileride inşallah sizler üreteceksiniz."