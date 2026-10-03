Abdullah Gül\'ün acı günü! Amcası Mustafa Gül son yolculuğuna uğurlandı

Abdullah Gül'ün acı günü! Amcası Mustafa Gül son yolculuğuna uğurlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 88 yaşında hayatını kaybeden amcası Mustafa Gül, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Abdullah Gül'ün yanı sıra Vali Gökmen Çiçek, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Mustafa Gül'ün yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Abdullah Gül, rahatsızlığı nedeniyle 88 yaşında hayatını kaybeden amcası Mustafa Gül'ün cenaze törenine katılmak üzere memleketi Kayseri'ye geldi.
MUSTAFA GÜL 88 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün amcası Mustafa Gül, bir süredir yaşadığı rahatsızlık nedeniyle 88 yaşında hayatını kaybetti. Mustafa Gül'ün vefatının ardından cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Orgeneral Hulusi Akar Camisi'ne getirildi. Abdullah Gül de amcasının cenaze törenine katıldı.
ABDULLAH GÜL AMCASINI SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI
Orgeneral Hulusi Akar Camisi'nde ikindi namazının ardından Mustafa Gül için cenaze namazı kılındı. Abdullah Gül, amcasının cenaze namazında ailesi ve yakınlarıyla birlikte saf tuttu. Cenaze namazının tamamlanmasının ardından Mustafa Gül'ün naaşı defnedilmek üzere camiden alındı.
KAYSERİ ŞEHİR MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLDİ
Mustafa Gül'ün cenazesi, namazın ardından Kayseri Şehir Mezarlığı'na götürüldü. Gül'ün naaşı burada toprağa verilerek son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde Gül ailesini yakınları, kent protokolü ve vatandaşlar yalnız bırakmadı.
HULUSİ AKAR DA CENAZE TÖRENİNE KATILDI
Törene Mustafa Gül'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da katıldı.
Bu kalabalık taziyeye saygı mı, protokol mü?
Sizin düşünceleriniz neler ?