Fenerbahçe, 10 kişi kaldığı maçta 2 golle kazandı - Son Dakika
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Fenerbahçe, 10 kişi kaldığı maçta 2 golle kazandı

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Fenerbahçe, 10 kişi kaldığı maçta 2 golle kazandı
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Fenerbahçe, hazırlık karşılaşmada Turan Tovuz'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Mücadelenin 33. dakikasında Greenwood'un kırmızı kart gördüğü mücadelede her iki takımın teknik direktörü anlaştı ve sarı-lacivertliler maça 11 kişi devam etti. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri N'Golo Kante ve Çağrı Balta kaydetti.

Fenerbahçe, dostluk karşılaşmasında Azerbaycan ekibi Turan Tovuz ile karşı karşıya geldi. Tofiq Behramov Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 20 kazandı.

GREENWOOD KIRMIZI KART GÖRDÜ

Karşılaşmanın 33. dakikasında Fenerbahçe'nin İngiliz hücum oyuncusu Mason Greenwood, rakibine yaptığı müdahale sonrasında hakem tarafından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Maçta dostluk atmosferini korumak adına iki takımın teknik direktörleri hızlıca bir araya gelerek centilmence bir karara imza attı.

FENERBAHÇE MAÇA 11 KİŞİ DEVAM ETTİ

Yapılan görüşmenin ardından Fenerbahçe'nin sahada 10 kişi kalmaması ve mücadelenin 11'e 11 devam etmesi konusunda mutabakata varıldı. Kırmızı kart gören Mason Greenwood oyundan çıkarken, yerine genç futbolcu Adnan Fettahoğlu oyuna girdi.

FENERBAHÇE'NİN GOLLERİ ÜST ÜSTE

İkinci yarıda baskısını artıran Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 60. dakikada N'Golo Kante ve 74. dakikada Çağrı Balta kaydetti.

MAÇIN GELİRİ BAĞIŞLANACAK

Karşılaşmadan elde edilecek gelir Karabağ Yeniden Canlandırma Fonu'na bağışlanacak.

FenerbahçeFutbolSporSon Dakika

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