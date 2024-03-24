Son Dakika Dünya Haberleri

- 18:27 İstiklal Caddesindeki Rus konsolosluğunda hüzün hakim
İstanbul'da yaşayan Rus vatandaşlar, Moskova'da gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybedenler için İstiklal Caddesi'nde bulunan Rusya Konsolosluğu binası önüne çiçek bıraktı. Mum yakan Rus vatandaşlar, saldırıda hayatını kaybedenler için dua etti.
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- 18:13 Rusya'da konser salonunu tarayan teröristler, kana buladıkları Moskova'ya getirildi
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Crocus City Hall adlı konser salonuna düzenlenen terör saldırısını gerçekleştiren ve 150 kişiyi öldüren teröristler, yakalanmaları sonrası Moskova'ya getirildi. Saldırıya karışan 4 terörist dahil 11 kişi gözaltına alındı. Teröristlerin Tacikistan uyruklu oldukları açıklandı.1
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- 17:42 İstanbul'da yaşayan Ruslar, Moskova'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için dua etti
İstanbul'da yaşayan Rus vatandaşlar, Moskova'da gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybedenler için İstiklal Caddesi'nde bulunan Rusya Konsolosluğu önünde toplandı. Çiçek bırakarak mum yakan Ruslar, saldırıda ölenler için dua etti.
- 15:24 BM Genel Sekreteri Guterres, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Görüştü
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Mısır temasları çerçevesinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü. Görüşmede Sisi, Guterres'in uluslararası ve insani hukuk ilkelerine bağlı kalma konusundaki kararlılığını vurguladı. Guterres ise, Gazze'de ateşkes sağlanması ve bölgeye yardım ulaştırılması konusundaki çabalarını dile getirdi.
- 15:23 İsrail, Lübnan'ın doğusunda bir araca hava saldırısı düzenledi
İsrail ordusuna ait hava araçları, Lübnan'ın Bekaa bölgesinde bulunan Es-Suvayri kara yolunda bir araca hava saldırısı düzenledi. Suriye uyruklu araç sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Lübnan Sivil Savunma ekipleri, saldırı sonucu paramparça olan aracın fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.
- 15:15 Nijerya'da kaçırılan öğrenciler serbest bırakıldı
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Kaduna eyaletinde 6 Mart'ta fidye için kaçırılan 137 öğrencinin serbest bırakıldığı bildirildi. Kaduna Valisi Uba Sani, öğrencilerin zarar görmeden serbest bırakıldığını açıkladı. Nijerya, silahlı çetelerin ve terör örgütlerinin saldırılarıyla mücadele ediyor.
- 14:31 Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi, Purim Bayramı kutlamaları gerekçesiyle Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Yahudi grubun Harem-i Şerif'in avlularında provokatif turlar attığını ve Talmudik ayinler düzenlediğini belirtti. Bu tür baskınlar, bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor.
- 14:23 BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: Türkiye'den açtığımız bir değişim rüzgarını bütün dünyada sergilemek istiyoruz
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, seçimlerde yöneticilere 'dur' mesajı vererek gençlerin aktif olabileceğini gösterebileceklerini söyledi. Baş, Türkiye'nin değişim rüzgarını bütün dünyada sergilemek istediklerini belirtti ve seçmenlere BTP'yi desteklemelerini çağrısında bulundu.
- 14:16 Filistinli Kadın, Boş Konserve Kutularıyla Çadır Yaptı
Gazze Şeridi'ndeki Deir El-Balah'ta yaşayan yerinden edilen Filistinli bir kadın, dikkat çekmek amacıyla elde ettiği 3 bin boş konserve kutusuyla çadır yaparak İsrail'in saldırılarına ve insani krize dikkat çekti. Çadırın üzerine 'Özgür Filistin' yazılı pankart ve Filistin bayrağı asan kadın, çadırın içine ise İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden gazetecilerin ve çocukların fotoğraflarını astı. Kadın, konserve kutuları ve çadırların savaş sonrası hayatlarının sembolü olduğunu belirterek, umutla evlerine dönmeyi ve barış içinde yaşamayı diledi.1
- 13:53 Moskova Saldırısı: Putin Neden Uyarıları Dikkate Almadı?
ABD'nin Moskova'da olası bir saldırıya dair uyarılarına rağmen Rusya lideri Vladimir Putin neden önlem almadı? İstihbarat paylaşımı ve güvensizlik arasındaki gerilim, saldırının Ukrayna'yla bağlantılı bir tehdit olarak algılanmasına neden olabilir.
- 13:51 Çanakkale'de Batan Botun Kaybolan Göçmenleri Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında bulunan lastik botun batması sonucu denizde kaybolan düzensiz göçmenleri arama çalışmaları, 10. gününde Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı koordinesinde devam ediyor. AFAD, Polis, Jandarma ve Sağlık teşkilatları işbirliğiyle yürütülen çalışmalarda, 2 kişi kurtarılmış ve 22 kişinin cesedine ulaşılmıştır. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, göçmen kaçakçılığı şüphesiyle 1 kişi tutuklanmıştır.
- 12:58 Çanakkale'de Alabora Olan Bottaki Göçmenleri Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında 15 Mart'ta alabora olan botta kayıp düzensiz göçmenleri arama kurtarma çalışmaları 10'uncu günün de denizden, havadan ve karadan devam ediyor. Olayda 4 göçmen sağ kurtarılırken, 22 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma çalışmaları Sahil Güvenlik, AFAD, Polis, Jandarma ve Sağlık teşkilatları iş birliğinde sürdürülüyor.
- 12:49 Senegal'de Cumhurbaşkanı Seçimi İçin Oy Verme İşlemi Başladı
Senegal'de cumhurbaşkanı seçimi için oy verme işlemi başladı. Başkent Dakar ve çevresindeki bazı oy verme merkezleri önünde uzun kuyruklar oluştu. Yaklaşık 18 milyon nüfusa sahip Senegal'de 7,3 milyon seçmenin, 807'si ülke dışında olmak üzere 16 bin 440 oy verme merkezinde oy kullanması bekleniyor. Oy verme sürecinde birçok ülkeden 2 binden fazla gözlemci görev yapıyor. 19 adayın yarıştığı seçimin galibi ülkenin 5'inci cumhurbaşkanı olacak.
- 12:33 Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek! Ukrayna iki Rus gemisini vurdu
Moskova'da 150 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısından Ukrayna'yı sorumlu tutan Rusya, başkent Kiev ve ülkenin batısında yer alan turistik Lviv şehrini savaş uçaklarıyla vurdu. Bombardımana misilleme yapan Ukrayna ordusu ise iki Rus gemisini, Rusya'nın Kırım'daki Karadeniz filosunun altyapı tesislerini ve bir iletişim merkezini vurduğunu açıkladı.3
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- 11:51 Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 317 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Van, Hakkari, Muş ve Bitlis illerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 317 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Van'da 145 mahalle ve mezranın yolu kar ve tipi nedeniyle kapandı. Hakkari'de 6 köy ve 15 mezraya, Muş'ta 64 köy yoluna, Bitlis'te ise 87 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
- 11:42 Dünyanın farklı noktalarında saldırıda hayatını kaybedenler için anma etkinlikleri düzenlendi
Rusya'nın Moskova bölgesindeki saldırıda hayatını kaybedenler için dünyanın farklı noktalarında anma etkinlikleri düzenlendi. Almanya, Danimarka, Bişkek, Viyana, Kişinev ve Londra'daki Rusya Büyükelçilikleri önüne çiçekler bırakıldı, mumlar yakıldı. Rusya'da ise milli yas ilan edildi ve kamu binalarındaki bayraklar yarıya indirildi.
- 11:09 Güney Afrika'da Kaçak Avcılar Yırtıcıları Zehirliyor
Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Kruger Ulusal Parkı'nın yetkilileri, kaçak avcıların son yıllarda giderek yaygın kullandıkları zehirleme yönteminin, özellikle yırtıcılar ve leşçillerin nüfuslarında düşüşe yol açarak ekosistemin dengesini bozduğu konusunda uyardı. Kaçak avcılıkla mücadele eden park korucuları, aslan ve diğer yırtıcı türlerin yanı sıra akbaba popülasyonunun da tehlikede olduğunu belirtti.
- 11:08 Gazze Şeridi'nde Su Sıkıntısı: Filistinliler Saatlerce Kuyrukta Bekliyor
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde çadırlarda yaşayan Filistinliler, su sıkıntısı nedeniyle saatlerce kuyrukta bekliyor. Su istasyonlarının çalışması için gerekli yakıt ve elektrik bulunmaması, kent nüfusunun artması ve İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen Filistinlilerin Refah kentine sığınması su sıkıntısını daha da derinleştiriyor. Gazzeliler günlük 2 litre su bulamazken, çocuklar da ailelerine destek olmak için su kuyruklarına giriyor.
- 10:58 Asya-Pasifik Şehirleri Dünya Saati Etkinliği İle Işıklarını Söndürdü
Dünya Saati etkinliği kapsamında Asya-Pasifik'teki bazı şehirler, Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından düzenlenen küresel çevre hareketine destek vermek amacıyla ışıklarını söndürdü. Her yıl Mart ayının son Cumartesi günü gerçekleştirilen etkinliğe 180'den fazla ülke ve bölgeden insanlar katılıyor.
- 10:08 St. Petersburg Halkı, Moskova'daki Terör Saldırısında Hayatını Kaybedenler İçin Yas Tutuyor
Rusya'nın St. Petersburg kentinde, Moskova'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için anma etkinlikleri düzenlendi. Rusya Soruşturma Komitesi, saldırıda en az 133 kişinin hayatını kaybettiğini ve 100'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.
- 10:01 Rus Ordusu Kiev'e Saldırı Düzenledi
Rus ordusunun, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e seyir füzeleriyle saldırı düzenlediği bildirildi. Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Sergey Popko, saldırıda kullanılan füzelerin imha edildiğini ve can kaybı veya hasar olmadığını açıkladı. Ayrıca, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım Yarımadası'nda da güçlü patlamaların yaşandığı belirtildi.
- 09:55 Uludere'de çığın düşme anı kamerada
Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen çığ, amatör kameraya böyle yansıdı. Bölgede etkisini sürdüren yağış, bazı bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı. İlçenin Uzungeçit beldesinde aşırı yağışlar sonrası çığ meydana geldi. Yüksek rakımlı bölgeden belde merkezine düşen çığ amatör kameralarla çekildi.
- 09:51 Rusya'daki kanlı saldırıdan yeni görüntüler! Teröristler o anları vücut kamerasıyla anbean kaydetmiş
Rusya'nın başkenti Moskova'da 150 kişinin hayatını kaybettiği kanlı terör saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktı. Terör örgütü DEAŞ tarafından paylaşılan ve saldırganların vücut kamerasıyla kaydedilen görüntülerde teröristlerin rastgele etrafa ateş açtıkları ve bir saldırganın yerde yatan şahsı bıçakladığı anlar yer aldı.12
- 09:15 TİKA, Afganistan'daki İlkokul Öğrencilerine 3 Bin Çanta Desteği Sağladı
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan ilkokul öğrencilerine TİKA amblemli 3 bin çanta desteği sağladı. TİKA Kabil Ofisi, ramazan ayında da yardım faaliyetlerini sürdürerek başkent Kabil'deki ilkokullarda eğitim alan 3 bin çocuğa TİKA amblemli çanta dağıttı. TİKA Kabil Ofisi Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan, gıda yardımlarının yanı sıra eğitim alanına yönelik faaliyetlerin devam edeceğini belirtti.1
- 08:38 Rusya 150 kişinin öldüğü terör saldırısı sonrası Ukrayna'yı savaş uçaklarıyla vurdu
Rusya'da 150 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Kanlı saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tutan Rusya ise başkent Kiev ve ülkenin batısında yer alan turistik Lviv şehrine hava saldırısı düzenledi. Lviv'e komşu Polonya'da savaş uçakları olası ihlalleri önlemek için alarm durumuna geçti.8
- 07:51 Brezilya'da şiddetli yağış toprak kaymasına neden oldu: 12 ölü
Brezilya'nın Rio de Janeiro kenti ve Espiritu Santo eyaletlerinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında 12 kişi yaşamını yitirdi. Son 24 saatte şiddetli yağışlar nedeniyle çok sayıda toprak kayması ihbarı alındığı ve bazı bölgelerde tahliye çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.
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- 23:25 İzmir Açıklarında 136 Düzensiz Göçmen Yakalandı
İzmir açıklarında Dikili, Seferihisar ve Çeşme ilçesi açıklarında hareketli lastik botlar durdurularak 87 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca Menderes ilçesinde kara üzerinde 49 düzensiz göçmen ve 6 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
- 22:47 Sidney Opera Binası 1 saatliğine karanlığa büründü
Avustralya'da Sidney Opera Binası, her yıl düzenlenen 'Dünya Saati' etkinliği kapsamında 1 saatliğine kapatılarak iklim krizine ve enerji tasarrufuna dikkat çekildi. Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından organize edilen etkinliğe katılan Opera Binası, 18. kez karanlığa bürünerek simge yapılar arasında yer aldığını gösterdi. Açıklamada, insanların ve gezegenin sağlıklı bir geleceği için harekete geçmenin sorumluluğuna vurgu yapılarak, Dünya Saati'ne katılmak ve olumlu adımlar atmaya teşvik etmek önemli olduğu belirtildi.
- 22:35 Dublin'de Filistin'e Destek Gösterisi
İrlanda'nın başkenti Dublin'de, Filistin'e destek gösterisi yapıldı. İrlanda Filistin Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen gösteriye çok sayıda kişi katıldı. Göstericiler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto ederek ateşkes ve Filistin'e özgürlük taleplerini dile getirdi. Gösteri, konuşmalar ve şarkılarla son buldu.
- 22:01 Rusya'da teröristi etkisiz hale getiren kişiye ödül verilecek
Rusya Soruşturma Komitesi, terörist saldırı sırasında salonda bulunan bir adamın, eşini korumak için teröriste saldırarak onu etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Bu cesur ve kararlı eylem, çevresindeki insanların hayatını kurtardı.11