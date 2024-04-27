ABD, Ukrayna'ya Patriot Hava Savunma Füzeleri Gönderecek - Son Dakika
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ABD, Ukrayna'ya Patriot Hava Savunma Füzeleri Gönderecek

ABD, Ukrayna\'ya Patriot Hava Savunma Füzeleri Gönderecek

ABD Savunma Bakanlığı, onaylanan askeri yardım paketi kapsamında Ukrayna'ya Patriot hava savunma füzeleri ve topçu mühimmatı göndereceğini açıkladı. Savunma Bakanı Lloyd Austin, 6 milyar dolarlık fon ayırdıklarını belirtti. Ancak füzeleri fırlatmak için gerekli Patriot sistemi gönderilmeyecek. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, artan Rus hava tehdidine karşı Patriotlara acil ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Yardım paketinin bir kısmı Ukrayna'nın kendi savunma sanayisini geliştirmesine ayrılacak. Almanya ve İspanya da yardım gönderecek.

27.04.2024 11:50
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ABD Savunma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde onaylanan askeri yardım paketi kapsamında Ukrayna'ya "acilen" Patriot hava savunma füzeleri ve topçu mühimmatı göndereceğini açıkladı.

Savunma Bakanı Lloyd Austin Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD'nin bu yönde 6 milyar dolarlık fon ayırdığını paylaştı.

Ancak füzeleri fırlatmak için gerekli Patriot sisteminin gönderilmeyeceği belirtildi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, artan Rus hava tehdidine karşı Patriotlara "acilen" ihtiyaç duyulduğunu ve "şu anda hayat kurtarabileceklerini ve kurtarmaları gerektiğini" söyledi

Ukrayna, Rusya'nın dün gece boyunca büyük bir hava saldırısı gerçekleştirdiğini, üç bölgede enerji altyapılarını vurduğunu ve dört enerji santralinin ciddi hasar gördüğünü açıkladı.

Harkov'daki yetkililer bir hastanenin hasar gördüğünü belirtti.

Rusya ise dün Krasnodar bölgesinde 66 adet Ukrayna insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu.

BBC'ye konuşan bir kaynak, ABD tarafından açıklanan 6 milyar dolarlık yardımın Çarşamba günü ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanan ve 1 milyar dolarlık ek acil yardımı da içeren 60 milyar dolarlık yardım paketinin bir parçası olduğunu doğruladı.

Dün basının sorularını yanıtlayan Savunma Bakanı Austin, ABD'nin bugüne kadarki en büyük güvenlik yardım paketini Ukrayna'ya ulaştırmak için "derhal harekete geçeceğini" söyledi.

Bu kapsamda Ukrayna'ya hava savunma sistemleri, insansız hava araçları ve topçu mühimmatı gönderilecek. Ancak Patriot füze sistemleri bunun içinde yer almayacak.

Austin, "[Ukraynalıların] ihtiyacı olan sadece Patriotlar değil, başka tür sistemlere ve önleyicilere de ihtiyaçları var. Patriot'u sihirli değnek haline getirme konusunda hepimizi uyarmak isterim" diye konuştu.

Ancak Austin, Patriot füze sisteminin yakında Kiev'e gönderileceğinden emin olduğunu ve Avrupalı ortaklarla bu yönde görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Yardım paketinin bir kısmı da Ukrayna'nın kendi savunma sanayisini geliştirmesine ayrılacak ve böylece Ukrayna, ihtiyaç duyduğu mühimmatı üretmeye başlayabilecek.

Austin, Rusya'nın halihazırda topçu mühimmatı ve diğer silahların yerli üretimini arttırdığını ve bunun yanı sıra İran ve Kuzey Kore'den yardım aldığını söyledi.

Almanya ve İspanya da yardım gönderecek

Ukrayna, diğer Batılı füze savunma sistemleri ve S-300 gibi Sovyet döneminden kalma karadan havaya füzelerin yanında sınırlı sayıda Patriot sistemine sahip.

Bunlar Ukrayna'nın sahip olduğu en gelişmiş ve pahalı hava savunma sistemleri.

Her bir Patriot bataryasının maliyeti yaklaşık 1 milyar dolar. Patriot füzelerinin maliyeti ise yaklaşık 4 milyon dolar.

Almanya geçtiğimiz günlerde Ukrayna ilave bir Patriot sistemi göndereceğini söyledi.

Yunanistan ise Patriot ve S-300 stokları olsa da Ukrayna'ya gönderebilecek miktarda olmadığını belirtti.

İspanya da Patriot füzeleri göndereceğini ancak tüm bir Patriot sistemini gönderemeyeceğini duyurdu.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya ABD, Ukrayna'ya Patriot Hava Savunma Füzeleri Gönderecek - Son Dakika

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