Cumhurbaşkanı Erdoğan için adaylıktan çekilmişti! Fatih Erbakan'dan yeni seçim kararı

Geçen seçim Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine adaylıktan çekilen Fatih Erbakan, yeni seçim için tavrını açıkladı. Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı olarak seçime girmek istediğini belirtti.

"FATİH ERBAKAN CUMHURBAŞKANI ADAYIDIR DİYEBİLİR MİYİZ?"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a, "Fatih Erbakan cumhurbaşkanı adayıdır diyebilir miyiz mesela biz kesin olarak bugünden?" sorusu yöneltildi.

2023 SEÇİMLERİNİ HATIRLATTI

Adaylık kararının gerekçesini anlatan Erbakan, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesindeki süreci hatırlattı. Erbakan, "Evet, bunu söylüyoruz. Çünkü biz daha önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde imzalarımızı, cumhurbaşkanı adaylığı için gereken imzaları toplama sürecindeyken adaylıktan çekilmiştik, o günkü şartlar doğrultusunda ve AK Parti ile imzaladığımız işte mutabakat doğrultusunda." dedi.

"BİR SEÇİM DAHA ADAYLIKTAN ÇEKİLMEMİZ UYGUN OLMAZ"

KRT'de konuşan Fatih Erbakan, bu kez aynı yolu izlemeyi düşünmediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bu nedenle bir seçim daha bizim herhangi bir isim lehine adaylıktan çekilmemizin hem siyasi olarak hem mantıken de çok uygun olmayacağını düşünüyoruz. Biz de projeleri olan, iddiası olan, çözüm önerileri olan ve ülkeyi yönetmeye talip olan bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla bizim de siyasi parti olarak genel başkanın aday olarak çıkması son derece doğal."