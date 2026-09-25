Cumhurbaşkanı Erdoğan için adaylıktan çekilmişti! Fatih Erbakan'dan yeni seçim kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cumhurbaşkanı Erdoğan için adaylıktan çekilmişti! Fatih Erbakan'dan yeni seçim kararı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylık sürecinden çekilerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir sonraki seçim için kendi adaylığını bir kez daha net şekilde ortaya koydu. Erbakan, başka bir isim lehine yeniden çekilmenin siyasi ve mantıki açıdan uygun olmayacağını söyledi.

Geçen seçim Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine adaylıktan çekilen Fatih Erbakan, yeni seçim için tavrını açıkladı. Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı olarak seçime girmek istediğini belirtti.

"FATİH ERBAKAN CUMHURBAŞKANI ADAYIDIR DİYEBİLİR MİYİZ?"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a, "Fatih Erbakan cumhurbaşkanı adayıdır diyebilir miyiz mesela biz kesin olarak bugünden?" sorusu yöneltildi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan için adaylıktan çekilmişti! Fatih Erbakan'dan yeni seçim kararı

2023 SEÇİMLERİNİ HATIRLATTI

Adaylık kararının gerekçesini anlatan Erbakan, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesindeki süreci hatırlattı. Erbakan, "Evet, bunu söylüyoruz. Çünkü biz daha önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde imzalarımızı, cumhurbaşkanı adaylığı için gereken imzaları toplama sürecindeyken adaylıktan çekilmiştik, o günkü şartlar doğrultusunda ve AK Parti ile imzaladığımız işte mutabakat doğrultusunda." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için adaylıktan çekilmişti! Fatih Erbakan'dan yeni seçim kararı

"BİR SEÇİM DAHA ADAYLIKTAN ÇEKİLMEMİZ UYGUN OLMAZ"

KRT'de konuşan Fatih Erbakan, bu kez aynı yolu izlemeyi düşünmediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bu nedenle bir seçim daha bizim herhangi bir isim lehine adaylıktan çekilmemizin hem siyasi olarak hem mantıken de çok uygun olmayacağını düşünüyoruz. Biz de projeleri olan, iddiası olan, çözüm önerileri olan ve ülkeyi yönetmeye talip olan bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla bizim de siyasi parti olarak genel başkanın aday olarak çıkması son derece doğal."

Cumhurbaşkanı Erdoğan için adaylıktan çekilmişti! Fatih Erbakan'dan yeni seçim kararı
Yeniden Refah PartisiRecep Tayyip ErdoğanFatih ErbakanSiyasetGündemRefahSon Dakika

Kırıkhan’da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu Kırıkhan'da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu
Rostov’da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi Rostov'da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi
Manisa’da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu Manisa'da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu
Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi
Galatasaray’da Okan Buruk kararı Dursun Özbek canlı yayında duyurdu Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Dursun Özbek canlı yayında duyurdu
Yemen’de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan’dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti Yemen'de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan'dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti
TOKİ arsasıyla 90 milyon lira vurgun yaptılar 8 şüpheli yakalandı TOKİ arsasıyla 90 milyon lira vurgun yaptılar! 8 şüpheli yakalandı
Girne’de batan gemideki tüm alanlara ulaşıldı, başka naaş bulunamadı Girne'de batan gemideki tüm alanlara ulaşıldı, başka naaş bulunamadı
Çocuklar Duymasın’ın Tolga’sı yıllar sonra ortaya çıktı Meğer 3 ay cezaevinde kalmış Çocuklar Duymasın'ın Tolga'sı yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer 3 ay cezaevinde kalmış
Dursun Özbek’ten Aziz Yıldırım sorusuna yanıt: Elbette... Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım sorusuna yanıt: Elbette...
Acil servis hekimini isyan ettiren olay 5 günde 13 kez gelmiş Acil servis hekimini isyan ettiren olay! 5 günde 13 kez gelmiş
22:27
SPK düğmeye bastı 13 kişi ve kuruluşa 2 yıllık işlem yasağı
SPK düğmeye bastı! 13 kişi ve kuruluşa 2 yıllık işlem yasağı
21:45
Canlı anlatım: Kocaeli’de ilk gol geldi
Canlı anlatım: Kocaeli'de ilk gol geldi
20:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan için muhalefete çağrı: Karşısına aday çıkarmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan için muhalefete çağrı: Karşısına aday çıkarmayın
20:29
Anne Yarısı dizisi ortalığı karıştırdı İzleyiciden “Enişte-baldız ilişkisi istemiyoruz” tepkisi
Anne Yarısı dizisi ortalığı karıştırdı! İzleyiciden “Enişte-baldız ilişkisi istemiyoruz” tepkisi
20:10
Mekke İttifakı’nda kritik toplantı: Üç ülkenin genelkurmay başkanları katıldı
Mekke İttifakı'nda kritik toplantı: Üç ülkenin genelkurmay başkanları katıldı
20:02
Dev banka altının zirve yapacağı tarihi de rakamı da açıkladı
Dev banka altının zirve yapacağı tarihi de rakamı da açıkladı
19:24
İstanbul’da sokak ortasında korku dolu anlar: İlkokul öğrencilerini bıçakla kovaladı
İstanbul'da sokak ortasında korku dolu anlar: İlkokul öğrencilerini bıçakla kovaladı
18:46
Yunanistan’da seferberlik paniği: 100 bin kişiye aynı mesaj gitti, ülke ayağa kalktı
Yunanistan'da seferberlik paniği: 100 bin kişiye aynı mesaj gitti, ülke ayağa kalktı
18:24
AYM önünde intihar girişiminde bulunan emekli polisten acı haber geldi
AYM önünde intihar girişiminde bulunan emekli polisten acı haber geldi
18:13
NATO alarm verdi: Türk F-16’ları Rus uçakları için peş peşe havalandı
NATO alarm verdi: Türk F-16'ları Rus uçakları için peş peşe havalandı
17:53
Irak Başbakanı ez-Zeydi BM’de Türkiye-Ürdün-Suriye enerji koridorlarını anlattı
Irak Başbakanı ez-Zeydi BM'de Türkiye-Ürdün-Suriye enerji koridorlarını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 23:33:29. #.0.3#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan için adaylıktan çekilmişti! Fatih Erbakan'dan yeni seçim kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei