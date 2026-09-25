AYM önünde intihar girişiminde bulunan emekli polisten acı haber geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AYM önünde intihar girişiminde bulunan emekli polisten acı haber geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AYM önünde intihar girişiminde bulunan emekli polisten acı haber geldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da AYM'nin önünde emeklilerin eyleminde geçinemediğini söyleyerek intihar girişiminde bulunan Ali Şekeroğlu, hastaneye kaldırılmıştı. 60 yaşındaki emekli polis tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ankara'da emeklilerin seyyanen zam talebiyle Anayasa Mahkemesi önünde düzenlediği eylemde kendisini vuran 60 yaşındaki emekli polis memuru Ali Şekeroğlu, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İki çocuk babası Şekeroğlu'nun olaydan hemen önce “Artık geçinemiyorum” dediği ve elindeki “Para için değil, onurumuz için” yazılı dövizle eyleme katıldığı ortaya çıktı.

“ARTIK GEÇİNEMİYORUM” DEDİ

Emekli dernekleri ve sendikalar, seyyanen zam talebiyle 25 Eylül'de Türkiye genelinde eylem düzenledi. Ankara'daki eylemin adresi ise AYM karşısındaki Ahlatlıbel Atatürk Parkı oldu.

Basın açıklaması öncesinde kalabalığın arasında bulunan Ali Şekeroğlu, ekonomik sıkıntılarından söz etti. Şekeroğlu, “Artık geçinemiyorum. Gelinim işsiz, damadım işsiz” dedi. Ardından çevresindekilere “Bizi bu hale getiren utansın” diye seslendi.

Şekeroğlu daha sonra beylik tabancasıyla kendisine ateş etti.

AYM önünde intihar girişiminde bulunan emekli polisten acı haber geldi

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olaydan hemen önce çekilen görüntülerde Şekeroğlu'nun boynunda Türk bayrağı, elinde ise “Para için değil, onurumuz için” yazılı döviz bulunuyor.

Görüntülerde çevresindekilerin kendisine yaklaşmasını istemeyen Şekeroğlu'nun, “Sakın yaklaşmayın. Ben artık bu işten vazgeçtim” dediği duyuluyor.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından 112 Acil Sağlık ekipleri Ahlatlıbel Atatürk Parkı'na geldi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şekeroğlu, Gazi Üniversitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Doktorların tüm müdahalesine rağmen Şekeroğlu kurtarılamadı. Emekli polis memurunun ölüm haberi, eylem alanında büyük üzüntüye neden oldu.

EMEKLİLERİN BASIN AÇIKLAMASI İPTAL EDİLDİ

Şekeroğlu'nun kendisini vurmasının ardından emeklilerin yapacağı basın açıklaması iptal edildi.

Emekli örgütleri, yaşanan olayın ardından açıklamayı sonlandırırken, “Emeklilerin yaşadığı durumun acı bir örneğiyle karşılaştık” ifadelerini kullandı.

AYM önünde intihar girişiminde bulunan emekli polisten acı haber geldi

SEYYANEN ZAM TALEBİYLE TOPLANDILAR

Eyleme 25 emekli derneği, sendika ve sivil toplum kuruluşu katıldı. Emekliler, 2023 yılında memurlara verilen ancak memur emeklilerine yansıtılmayan seyyanen zammın kendilerine de verilmesini istiyor.

AYM Komisyonu, 18 Eylül 2026'da memur emeklilerine seyyanen zam yapılmasına ilişkin bireysel başvuruyu kabul edilebilir bulmuş ve dosyayı esas inceleme için ilgili bölüme göndermişti

Anayasa MahkemesiHastaneAnkaraGüncelPolisSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • j4p8wmpv7r j4p8wmpv7r:
    vay vay vay. güzel ülkem. vay. allah herkese sabır versin 24 2 Yanıtla
  • Mehmet Akın Mehmet Akın:
    senin bu hale düşmene sebep olanların Allah tez zamanda belasını versin. mekanın cennet olsun yiğidim 20 5 Yanıtla
    Ramazan Katırcı Ramazan Katırcı:
    Zaten Allah belasını vermiş bu hale duşürenlerin. 1 1
  • Bayrak Ayyıldız Bayrak Ayyıldız:
    Bu ülkede bunlara oy verenlerin bir kere daha şapkasını önüne koyup düşünmesi lazım . ben bu ülkede son beş yıl içinde olan intihar kadar bir intihar görmedim . yaşadığım hayattan 1 gram tat almıyorum 15 2 Yanıtla
  • hry.5734 hry.5734:
    ülkeyi getirdıklerı durum 13 3 Yanıtla
  • Ersin Çerkes Ersin Çerkes:
    millet artık intahar ediyor memleketin geldiği durama bak 8 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırıkhan’da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu Kırıkhan'da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu
Rostov’da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi Rostov'da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi
Manisa’da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu Manisa'da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu
Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi
Galatasaray’da Okan Buruk kararı Dursun Özbek canlı yayında duyurdu Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Dursun Özbek canlı yayında duyurdu
Yemen’de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan’dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti Yemen'de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan'dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti
TOKİ arsasıyla 90 milyon lira vurgun yaptılar 8 şüpheli yakalandı TOKİ arsasıyla 90 milyon lira vurgun yaptılar! 8 şüpheli yakalandı
Okul koridorunda “Sevgilime yan baktın“ kavgası Okul koridorunda "Sevgilime yan baktın" kavgası
Girne’de batan gemideki tüm alanlara ulaşıldı, başka naaş bulunamadı Girne'de batan gemideki tüm alanlara ulaşıldı, başka naaş bulunamadı
Çocuklar Duymasın’ın Tolga’sı yıllar sonra ortaya çıktı Meğer 3 ay cezaevinde kalmış Çocuklar Duymasın'ın Tolga'sı yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer 3 ay cezaevinde kalmış
Dursun Özbek’ten Aziz Yıldırım sorusuna yanıt: Elbette... Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım sorusuna yanıt: Elbette...
18:50
Rafael Leao’yu İtalya’da topa tuttular
Rafael Leao'yu İtalya'da topa tuttular
18:40
Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıllar önceki teklifini açıkladı Davutoğlu’na ateş püskürdü
Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önceki teklifini açıkladı! Davutoğlu'na ateş püskürdü
18:18
Matteo Guendouzi’nin cezasında indirime gidildi
Matteo Guendouzi'nin cezasında indirime gidildi
18:13
NATO alarm verdi: Türk F-16’ları Rus uçakları için peş peşe havalandı
NATO alarm verdi: Türk F-16'ları Rus uçakları için peş peşe havalandı
18:09
Bir il bu skandalı konuşuyor Üniversite hocası parkta uygunsuz yakalandı
Bir il bu skandalı konuşuyor! Üniversite hocası parkta uygunsuz yakalandı
17:52
Fransa Milli Takımı, Türk lezzetlerini tercih etmedi
Fransa Milli Takımı, Türk lezzetlerini tercih etmedi
17:08
Kılıçdaroğlu’ndan milli duruş Erdoğan’a destek verip Netanyahu’ya saydırdı
Kılıçdaroğlu'ndan milli duruş! Erdoğan'a destek verip Netanyahu'ya saydırdı
16:56
7 yaşındaki öğrencinin çantasından tabanca çıktı, babası gözaltına alındı
7 yaşındaki öğrencinin çantasından tabanca çıktı, babası gözaltına alındı
16:41
AYM önündeki eylemde acı olay Emekli polis “Geçinemiyorum“ diyerek...
AYM önündeki eylemde acı olay! Emekli polis "Geçinemiyorum" diyerek...
16:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açıkça soruldu: Türk ordusu Yemen’e müdahale edecek mi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıkça soruldu: Türk ordusu Yemen'e müdahale edecek mi?
15:20
Tarih de belli gibi Türkiye’de slim sigaraların satışı yasaklanıyor
Tarih de belli gibi! Türkiye'de slim sigaraların satışı yasaklanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 19:20:03. #7.13#
SON DAKİKA: AYM önünde intihar girişiminde bulunan emekli polisten acı haber geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei