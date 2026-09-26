Zidane Mbappe\'nin kamptan ayrıldığını açıkladı, Fransa Türkiye\'yi 1-0 yendi

Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Türkiye maçının ardından yaptığı açıklamada, Mbappe'nin sakatlığı nedeniyle milli takım kampından ayrılmak zorunda kaldığını açıkladı. Zidane ayrıca "Bugün bize galibiyeti getiren bireysel oyuncuların oluşturduğu takım ruhu" dedi.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Fransa, Kocaeli'de Türkiye'yi 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane, açıklamalarda bulundu. Mbappe'nin sakatlığı nedeniyle kendileriyle devam edemeyeceğini belirten Zidane, "Kazandık. Oldukça zor maç oldu. Zemin de rahat değildi. Mbappe ile ilgili de kötü haberim var. Sakatlandı. Dizinde ağrısı var ve kamptan ayrılmak zorunda kaldı" açıklamasında bulundu.

"Topa sahip olunca iyi oyun kuruyoruz"

Topsuz oyunda eksikleri olduğunu belirten ve topa sahip olduklarında daha iyi oynadıklarının altını çizen Zidane, "Galibiyet açısından oyun güzeldi. Bireysel oyuncularım çok teknik. Oyun olarak topa sahip olma oranı yüksek olunca daha iyi oyun kuruyoruz. Topsuz oyunda zorlanıyoruz. Bunu biraz daha çalışmamız lazım. Bu akşam Türk takımı çok iyi oynadı. Önümüzde Belçika maçı var. Daha iyi maç çıkarmak için şimdi istirahat zamanı" diye konuştu.

"Alışık olmadığım protokol yüzünden geç kaldım"

İlk maçına geç kalması ve kulübede duramamasıyla ilgili soruya Zinedine Zidane, "İlk maçım. Milli maçlarda alışık olmadığım bir protokol vardı. Bir şekilde geç kaldım. Şunun garantisini verebilirim; bir şekilde sahaya yakın olacağım ve ayakta kalacağım" yanıtını verdi.

"Manu Kone çok akıllı bir oyuncu"

Manu Kone'yi milli takımda daha serbest oynatması hakkında, "Kone çok iyiydi. Çok top kaptı. Akıllı bir oyuncu. Hiç endişem yok. Oynayanlar tüm oyuncular çok iyi oynadı ve galibiyeti hak ettik" diye konuştu.

"Takımımızda mutlu bir ruh var"

Kocaeli'deki gününün nasıl geçtiğini ve takımdaki havayı da paylaşan Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü, "Günümüz çok uzun sürdü. Bu maçı bekledik. Maç başladığında çok keyif aldık. Bizim takımımızda mutlu bir ruh var. Tabii ki bireysel oyuncular var ama birbirlerine kattığı takım ruhu bir şekilde bu skoru bize elde ettirdi. Tabii ki kazanmak mutluluk veriyor. Ama 4 antrenman yaptık. Daha çok isimiz var. Galibiyetten sonra takım olarak keyif aldık. Şimdi dinlenme zamanı" dedi.

"Türkiye milli takımı 2. seçeneği seçti"

Türkiye'nin 3'lü savunmayla oynamasıyla ilgili soruya Zidane, "Biz analiz yaptığımızda 2 seçenek vardı. Türkiye milli takımı 2. seçeneği seçti. Biz ona da çalıştık tabii ki. 3'lü defansta kanatlara top atarak ilerlemek istedik. Çalıştık. Türkiye çok iyi takım. Biz de onları yakalamak istedik. Ama oyun dizilimini hiç bozmadık" sözlerini kaydetti.