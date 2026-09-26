Maça damga vuran anlar! Merih Demiral kendisini zor tuttu - Son Dakika
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Maça damga vuran anlar! Merih Demiral kendisini zor tuttu

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Maça damga vuran anlar! Merih Demiral kendisini zor tuttu
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında konuk ettiği Fransa'ya kaybetti. Maçın son anlarında gol arayan ay-yıldızlı takımımızda forma giyen Merih Demiral, yerde kaldığı pozisyonun ardından faul bekledi ancak oyun devam etti. Pozisyon sonrası Fransız futbolcu Upamecano ile karşı karşıya gelen Merih'in sinirlendiği anlara rakibine karşı yumruğunu sıktığı anlar kameralara anbean yansıdı.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında sahasında Fransa’ya mağlup olan A Milli Futbol Takımımızda, mücadelenin son bölümlerinde sahada tansiyon tavan yaptı.

MERİH YERDE KALDI, HAKEMİN KARARI DEVAM

Kritik dakikalarda beraberlik golü için yüklenen ay-yıldızlı ekibimizde milli savunmacı Merih Demiral, rakip ceza sahası yakınlarında yerde kaldığı pozisyonda hakemden faul bekledi. Ancak hakemin oyunu devam ettirmesi üzerine sahada gergin anlar yaşandı.

SİNİRDEN YUMRUĞUNU SIKTIĞI ANLAR KAMERADA

Kararın ardından sinirlerine hakim olamayan Merih Demiral ile Fransız stoper Dayot Upamecano burun buruna geldi. Milli futbolcumuzun rakibine karşı yumruğunu sıkarak tepki gösterdiği ve yoğun hırsla üzerine yürüdüğü o anlar kameralarına anbean yansıdı. İki oyuncu arasındaki gerginlik daha fazla büyümeden yatıştırıldı.

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    Yorumlar (1)

  • Serhad Serhad:
    Merihden ne futbolcu nede cacık... 8 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Maça damga vuran anlar! Merih Demiral kendisini zor tuttu - Son Dakika
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