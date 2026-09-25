A Milli Futbol Takımımız, Fransa'ya tek golle kaybetti - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımımız, Fransa'ya tek golle kaybetti

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A Milli Futbol Takımımız, Fransa\'ya tek golle kaybetti
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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında sahasında ağırladığı Fransa'ya 1-0 kaybetti.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında A Milli Futbol Takımımız ile Fransa karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fransa, 1-0'lık skorla kazandı.

MBAPPE'NİN ŞUTU DUŞARIDA

17. dakikada maçtaki ilk tehlikeli pozisyonu Fransa yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Olise ceza sahasına girip penaltı noktası üzerindeki Mbappe'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

BARIŞ ALPER İLE GOLE YAKLAŞTIK

27. dakikada milliler hızlı çıktı. Sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın ceza sahası içine girip penaltı noktasına hareketlenen Barış Alper Yılmaz'a pasını aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda, savunma araya girerek tehlikeyi önledi.

A Milli Futbol Takımımız, Fransa'ya tek golle kaybetti

CAN UZUN'UN KAFASI MAIGNAN'DA

28. dakikada sağ kanatta topu alan Arda Güler, ceza sahası içine hareketlenen Can Uzun'a ortaladı. Bu futbolcu altıpas önünde sırtı kaleye dönük şekilde kafa vuruşunu yaptı, kaleci Maignan meşin yuvarlağı kontrol etti.

MERİH DEMİRAL'DEN KRİTİK MÜDAHALE

41. dakikada Fransa tehlikeli geldi. Olise'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kone, geriden atağa katılan Cherki'ye pasını aktardı. Bu futbolcu, müsait pozisyonda yakın mesafeden vuruşunu yaptı ancak Merih Demiral kayarak müdahalesiyle gole engel oldu.

A Milli Futbol Takımımız, Fransa'ya tek golle kaybetti

UĞURCAN'DAN MUHTEŞEM KURTARIŞ

43. dakikada sağ kanatta topu alan Olise, Can Uzun'dan sıyrılıp uzaktan sert vurdu, kaleci Uğurcan son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

FRANSA ÖNE GEÇTİ

Fransa, 54. dakikada öne geçti. Abdülkerim Bardakcı'nın hatalı pası sonucunda topu kapan Olise, boş durumdaki Mbappe'yi gördü. Sol çaprazda topu alan Mbappe, yakın direğe sert bir vuruş yaparak takımını öne geçiren golü attı.

A Milli Futbol Takımımız, Fransa'ya tek golle kaybetti

TÜRKİYE 10 KİŞİ KALDI

Uğurcan Çakır, ceza sahasının dışında topa elle dokunduğu gerekçesiyle VAR incelemesinin ardından 86. dakikada direkt kırmızı kart gördü.

3 PUAN FRANSA'NIN

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Fransa kazandı. Bu sonuçla birlikte Zinedine Zidane'ın öğrencileri, sahadan 3 puanla ayrıldı. Vincenzo Montella önderliğindeki ay-yıldızlılar ise ilk maçında puanla tanışamadı. Grubun bir sonraki maç haftasında Fransa, Belçika deplasmanına gidecek. Millilerimiz, Bursa'da İtalya'yı ağırlayacak. 

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    Yorumlar (6)

  • haydar topçu haydar topçu:
    Bu takımın kimyasını arda bozuyor 0 1 Yanıtla
  • Hayrettin Kubur Hayrettin Kubur:
    Ne yapacaktınız 5 yemediğimize dua edelim bu futbol kepazeleri ile 0 0 Yanıtla
  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Merih Abdulkadir ve Barış üç işe yaramaz milli takìmı yakti 0 0 Yanıtla
  • Hakan Kizilay Hakan Kizilay:
    Yabancı oyuncu olmdan gol atamıyoruz yazık 0 0 Yanıtla
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