BM\'de rezil olan Netanyahu yine Erdoğan düşmanlığına sarıldı

Gazze soykırımının faili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM Genel Kurul konuşması sırasında pek çok ülke temsilcisinin kendisini protesto ederek terk ettiği salona hitap etti. Olayın yankıları sürerken Netanyahu, konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan için küstah ifadeler kullandığı kısmı sosyal medya hesabından paylaştı.

"KUDÜS'ÜN HAKİMİ OLACAĞINI SÖYLÜYOR"

Netanyahu, paylaştığı konuşmasında Erdoğan için "Antisemitik yalanların merkezi yayıcısı haline gelen son ülke Türkiye'dir. Neredeyse her gün İsrail'in yok edilmesi için çağrıda bulunuyor. Kudüs'ün hakimi olacağını söylüyor. Hayır efendim, bu olmayacak. Bu bizim ülkemiz, bizim şehrimiz, ebedi başkentimiz" ifadelerine yer veriyor.

BM GENEL KURULU'NDA TARİHİ ANLAR

Netanyahu, BM 81. Genel Kurulu'na hitap etmek için salona girdi ve kürsüye yöneldi. Netanyahu'nun kürsüye çıkmasının ardından çok sayıda ülke heyeti, İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve ateşkese rağmen saldırılarını sürdürmesine, işgal altındaki Batı Şeria'daki toprak gasplarına, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılara tepki göstermek amacıyla Genel Kurul salonunu terk etti. Temsilciler ayağa kalkarak Genel Kurul'u terk ederken, salonda protesto sesleri yükseldi ve Netanyahu yuhalandı. Aralarında Türkiye, Tunus, Suudi Arabistan, Katar, Senegal, Pakistan, Sudan, İran ve Endonezya'nın da bulunduğu onlarca ülke, Netanyahu kürsüye çıkarken salonu terk etti. Diğer taraftan İspanya, Güney Afrika, Kuveyt, Fas, Nijerya, Brezilya gibi onlarca ülke ise salona hiç gelmedi.

YİNE BOŞ SALONA KONUŞTU

Çok sayıda temsilcinin salonu terk etmesinin ardından Netanyahu, neredeyse tamamen boşalan Genel Kurul salonunda konuşmasını sürdürdü. Genel Kurul'daki misafir locasının ise İsrail destekçileriyle doldurulduğu, alkışlar eşliğinde Netanyahu'ya tezahürat yapıldığı duyuldu. Böylelikle Netanyahu, 7 Ekim 2023'ten bu yana BM Genel Kurulu'nda 3. kez protesto edilirken, New York'taki BM Genel Merkezi çevresinde de yoğun güvenlik önlemleri altında İsrail Başbakanı karşıtı gösteriler düzenlendi.