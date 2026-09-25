Kocaeli'de dev gece! Türkiye-Fransa maçında muhtemel 11'ler belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaeli'de dev gece! Türkiye-Fransa maçında muhtemel 11'ler belli oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk sınavında Fransa'yı Kocaeli'de ağırlayacak. Saat 21.45'te başlayacak dev mücadelede Vincenzo Montella ile Fransa'nın yeni teknik direktörü Zinedine Zidane'ın sahaya sürmesi beklenen 11'ler belli oldu.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'ndeki yeni serüvenine Fransa karşılaşmasıyla başlayacak. Ay-yıldızlılar, grubun ilk maçında güçlü rakibini Kocaeli'de konuk edecek. Kocaeli Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'ın yardımcılıklarını Robert Kempter ve Nikolai Kimmeyer üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Florian Badstübner olacak.

TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Ay-yıldızlıların Fransa karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor:

Uğurcan, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Eren, Salih, İsmail, Arda, Can, Kerem, Barış Alper.

FRANSA'NIN MUHTEMEL 11'İ

Zinedine Zidane'ın Türkiye karşısındaki muhtemel 11'i ise şöyle:

Maignan, Diouf, Lacroix, Upamecano, Kounde, Camavinga, Rabiot, Doue, Cherki, Olise, Mbappe.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN OYNAMASI BEKLENMİYOR

A Milli Takım'da Orkun Kökçü'nün ayak parmağındaki ağrı nedeniyle Fransa karşısında forma giymesi beklenmiyor. Tedavisi devam eden milli futbolcu, takımın pazartesi ve salı günü gerçekleştirdiği antrenmanlarda da takımla çalışamadı.

ZIDANE İLK MAÇINA TÜRKİYE KARŞISINDA ÇIKACAK

2026 Dünya Kupası'nı dördüncü tamamlayan Fransa'da turnuvanın ardından Didier Deschamps dönemi sona erdi ve takımın başına Zinedine Zidane getirildi. Zidane, Fransa Milli Takımı'nın başındaki ilk karşılaşmasına Türkiye karşısında çıkacak.

Grubun diğer mücadelesinde İtalya ile Belçika Roma'da karşılaşacak. A Milli Takım ise ikinci grup maçında 28 Eylül'de Bursa'da İtalya'yı ağırlayacak.

A Milli Futbol TakımıVincenzo MontellaZinedine ZidaneTürkiyeKocaeliFransaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • erol çevik erol çevik:
    kadroya bak kendi takımlarında oyniyamıyan milli takım da ilk 11 de bu kadronun içinden geçerler 5 0 Yanıtla
  • Serkan Polat Serkan Polat:
    baris alpere kaldiysak vay halimize 5 0 Yanıtla
  • Ünsal Akbulut Ünsal Akbulut:
    Allah'ım sen bizi koru bizi utandırma yarabbi... 3 0 Yanıtla
  • hakan ali Bilge hakan ali Bilge:
    kalede uğurcan varsa bittik uzaktan ve köşeye gelenleri içeri alır. 1 0 Yanıtla
  • Mevlüt Karahan Mevlüt Karahan:
    0-8 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oğlunu kaybeden baba verilen cezayı duyunca yıkıldı Oğlunu kaybeden baba verilen cezayı duyunca yıkıldı
Sarıçam’da inşaatta uyuyan köpeğe sopalı saldırı: Komşu ’tavuklarımı yedi’ savunmasıyla serbest bırakıldı Sarıçam'da inşaatta uyuyan köpeğe sopalı saldırı: Komşu 'tavuklarımı yedi' savunmasıyla serbest bırakıldı
Suriye’de çobanlık yapan çocuğa İsrail askerlerinden darp: Sürüsü araçla ezildi Suriye'de çobanlık yapan çocuğa İsrail askerlerinden darp: Sürüsü araçla ezildi
Antalya’da turistleri taşıyan tur minibüsü kaza yaptı: 17 kişi yaralandı Antalya'da turistleri taşıyan tur minibüsü kaza yaptı: 17 kişi yaralandı
Gana Cumhurbaşkanı Mahama BM kürsüsünde isyan etti: Yardım değil, eşitlik istiyoruz Gana Cumhurbaşkanı Mahama BM kürsüsünde isyan etti: Yardım değil, eşitlik istiyoruz
İsmi gören bir daha baktı CHP’den ayrılan Özgür Özel AK Parti’ye katıldı İsmi gören bir daha baktı! CHP'den ayrılan Özgür Özel AK Parti'ye katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mekke Savunma İttifakı mesajı: Bazı sınamalarla karşılaşmak sürpriz değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Savunma İttifakı mesajı: Bazı sınamalarla karşılaşmak sürpriz değil
Galatasaray’da taşlar yerinden oynuyor Okan Buruk’tan ezber bozan karar Galatasaray'da taşlar yerinden oynuyor! Okan Buruk'tan ezber bozan karar
İmzayı attı Dünyaca ünlü Alaba’dan 34 yaşında sürpriz transfer İmzayı attı! Dünyaca ünlü Alaba'dan 34 yaşında sürpriz transfer
Mbappeli Fransa Milli Futbol Takımı, Kocaeli’ye geldi Mbappeli Fransa Milli Futbol Takımı, Kocaeli'ye geldi
Öztürk Yılmaz’dan YENİ Parti’ye birleşme teklifi: 5 Ekim’e kadar karar verin Öztürk Yılmaz'dan YENİ Parti'ye birleşme teklifi: 5 Ekim'e kadar karar verin
15:22
Salah sevgisi bunu da yaptırdı 1200 kilometre gelip oturduğu taşı öptü
Salah sevgisi bunu da yaptırdı! 1200 kilometre gelip oturduğu taşı öptü
15:20
Tarih de belli gibi Türkiye’de slim sigaraların satışı yasaklanıyor
Tarih de belli gibi! Türkiye'de slim sigaraların satışı yasaklanıyor
15:17
Fon soruşturmasında son durum: Yönetici kademelerinde yer alan tüm şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu
Fon soruşturmasında son durum: Yönetici kademelerinde yer alan tüm şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu
15:00
Fenerbahçe’de Mert Hakan kararı İsmail Kartal yüzüne söyledi
Fenerbahçe'de Mert Hakan kararı! İsmail Kartal yüzüne söyledi
14:44
BM’de rezil olan Netanyahu yine Erdoğan düşmanlığına sarıldı
BM'de rezil olan Netanyahu yine Erdoğan düşmanlığına sarıldı
14:39
Dursun Özbek’ten Aziz Yıldırım sorusuna yanıt: Elbette...
Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım sorusuna yanıt: Elbette...
14:30
Girne’de batan gemideki tüm alanlara ulaşıldı, başka naaş bulunamadı
Girne'de batan gemideki tüm alanlara ulaşıldı, başka naaş bulunamadı
14:17
101 milyon kimlik verisi ve 118 milyon GSM numarasını satan panel kurucusu 2 kişi yakalandı
101 milyon kimlik verisi ve 118 milyon GSM numarasını satan panel kurucusu 2 kişi yakalandı
14:00
Galatasaray’da Okan Buruk kararı Dursun Özbek canlı yayında duyurdu
Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Dursun Özbek canlı yayında duyurdu
13:04
ABD askerleri dizlerinin üzerine çöktüğü görüntü büyük tartışma yarattı
ABD askerleri dizlerinin üzerine çöktüğü görüntü büyük tartışma yarattı
12:29
Abdurrezzak’ın ölümüne neden olan hemşireler içerde çürüyecek
Abdurrezzak'ın ölümüne neden olan hemşireler içerde çürüyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 16:01:40. #7.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de dev gece! Türkiye-Fransa maçında muhtemel 11'ler belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei