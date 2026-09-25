Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıkça soruldu: Türk ordusu Yemen'e müdahale edecek mi? - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıkça soruldu: Türk ordusu Yemen'e müdahale edecek mi?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a açıkça soruldu: Türk ordusu Yemen\'e müdahale edecek mi?
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Newsweek'e konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yemen veya farklı bir noktadan Suudi Arabistan'a yönelik olası saldırılarda Türkiye'nin askeri müdahalede bulunup bulunmayacağına ilişkin "Her hadiseye bugünden otomatik bir askeri senaryo yazmak doğru olmaz; verilecek karşılık tehdidin boyutuna göre belirlenir" değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD merkezli Newsweek dergisine verdiği röportajda, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında olası bir askeri müdahale ihtimaline ve güvenlik mekanizmalarına dair kritik değerlendirmelerde bulundu.

"İLERİ ASKERİ DESTEK DE GÜNDEME GELEBİLİR"

Erdoğan, anlaşmanın Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nın 51'inci maddesindeki meşru müdafaa hakkına dayandığını belirterek, taraf ülkelerden birine yapılacak silahlı bir saldırının tüm üyelere yapılmış sayılacağını vurguladı. Olası bir tehdit durumunda askeri müdahalenin ve desteğin kapsamına ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Burada verilecek karşılığın mahiyeti, saldırıya uğrayan ülkenin çağrısı ve ihtiyaçları temelinde belirlenebilir. Bu ihtiyaç istihbarat, lojistik veya mühimmat desteği olabilir, tehdidin boyutuna göre daha ileri askeri destek de gündeme gelebilir. Bunların nasıl hayata geçirileceğine ilgili siyasi ve askeri mekanizmalar dayanışmalar yoluyla karar verir."

"OTOMATİK BİR ASKERİ SENARYO YAZMAK DOĞRU OLMAZ"

Yemen, Irak veya bölgedeki diğer aktörlerden Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar karşısında Türkiye'nin askeri müdahale olasılığını değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğrudan otomatik bir müdahale mekanizmasından ziyade duruma göre karar verileceğini belirtti: "Dolayısıyla Irak'ta, Yemen'de veya başka bir yerde meydana gelebilecek her hadiseye bugünden otomatik bir askeri senaryo yazmak doğru olmaz."

"ÜÇÜNCÜ BİR ÜLKEYE KARŞI KURULMADI"

Anlaşmanın İran veya İsrail gibi üçüncü ülkelere karşı bir blok oluşturma amacı taşımadığını ifade eden Erdoğan, temel hedefin bölgesel caydırıcılık ve güvenlik olduğunu kaydetti: "Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı İran'a, İsrail'e veya herhangi bir üçüncü ülkeye karşı kurulmuş bir ittifak olarak değerlendirmek doğru olmaz. Bu anlaşma daha güvenli, barışçıl ve müreffeh bir geleceğin inşası için üstlendiğimiz müşterek sorumluluğun bir ifadesidir."

GENELKURMAY BAŞKANLARI TOPLANIYOR 

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a olası askeri destek açıklamalarının ardından Mekke Paktı ülkeleri acil toplandı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, kolektif savunma maddesi doğrultusunda genelkurmay başkanlarının acil bir toplantı gerçekleştirmesini kararlaştırdı.

Recep Tayyip ErdoğanSuudi ArabistanTürkiyeGüncelYemenSon Dakika

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