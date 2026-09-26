İran'ın Hürmüz için 7 günlük teklifine Trump'tan net yanıt - Son Dakika
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İran'ın Hürmüz için 7 günlük teklifine Trump'tan net yanıt

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İran\'ın Hürmüz için 7 günlük teklifine Trump\'tan net yanıt
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Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için İran'ın Katar aracılığıyla ABD'ye sunduğu 7 günlük plana Trump'tan yanıt geldi. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, "İran Hürmüz Boğazı'nı gemi geçişlerine açmak istiyor ancak 7 günlük ateşkes teklifini reddediyorum" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için arabulucular aracılığıyla ABD'ye 7 günlük "kesin" bir plan sunduklarını belirterek, kararın Washington'a ait olduğunu söyledi. Uluslararası petrol piyasalarının merakla beklediği yanıt ise geldi.

TRUMP, İRAN'IN HÜRMÜZ TEKLİFİNİ REDDETTİ

ABD Başkanı Donald Trump çok kısa ve net bir açıklama yaptı. Trump, "İran Hürmüz Boğazı'nı gemi geçişlerine açmak istiyor ancak 7 günlük ateşkes teklifini reddediyorum" ifadelerini kullandı.

İRAN'IN TEKLİFİNİN DETAYLARI

Öte yandan Erakçi teklifin detaylarını şu şekilde açıkladı: “İran, Katar aracılığıyla ABD’ye 7 günlük kesin bir plan sundu. Gerekli koşullar sağlanırsa Boğaz yeniden açılabilir, normal deniz seyrüseferi 7 gün içinde başlayabilir. Şimdi karar ABD’nin önünde. İran, tehdit ve zorlamayı kabul etmeyecektir.” diye konuştu.

Erakçi, ABD'nin söz konusu kararı alması ve yaklaşık 4-5 gün sürebilecek koşulları yerine getirmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın 6. gün açılabileceğini, 7. gün ise görüşmelerin başlayabileceğini belirterek, Washington'a sunulan plandaki koşulların yeni olmadığını ve tamamının taraflar arasında imzalanan mutabakat zaptında yer aldığını kaydetti. İran Dışişleri Bakanı, ABD’nin "gerekli ciddiyeti göstermesi" durumunda Boğaz'ın açılabileceğini vurguladı.

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    Yorumlar (4)

  • Mehmet Akın Mehmet Akın:
    yarın kabul eder 7 2 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez Mehmet Gelmez:
    İsrail kabul etmediğini usa kabul edemez İsrail'in kolesidir 6 0 Yanıtla
  • vakkas0101 vakkas0101:
    ister kabul ister etme sarı kimseninde umrunda değil sonunda sen yenileceksin kul plan yaparken ALLAH gülermiş en güzel planı RABBİM yapar öğreneceksiniz 5 0 Yanıtla
  • ERKUT ERÖZALP ERKUT ERÖZALP:
    Pazartesi günü mazot fiyatlarında yine şenlik var 3 1 Yanıtla
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