Yeniden Refah\'ta istifa depremi! Doğan Bekin, "AK Parti" iddialarına yanıt verdi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, istifa iddialarını doğruladı. Gazeteci Nevzat Çiçek'e konuşan Bekin, istifa gerekçesinin arkasında Suat Kılıç ile yaşadığı görüş ayrılığının olduğunu söyledi.

DOĞAN BEKİN: HERHANGİ BİR PARTİ İLE GÖRÜŞMEM YOK

Çiçek paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Biraz önce Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin beyle görüştüm Kendisi şu an Sibirya’da. Avrupa Müslüman Forumu Başkan Yardımcısı olarak orada çalışmalar yapıyor Kendisi salı yada çarşamba günü düzenleyeceği basın toplantısıyla siyasi yol haritası ve idari görevlerden istifasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunacak. Şuan herhangi bir parti ile görüşmesi olmadığının özellikle altını çizdi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE KONUSUNDA, SUAT KILIÇ İLE GÖRÜŞ AYRILIKLARI YAŞADIK"

Doğan Beyin açıklamaları özellikle şöyle: Partide Suat Kılıç ile yaşadığı görüş ayrılıkları ve gerilimin etkili oldu. Özellikle Terör Türkiye sürecinde genel başkanımız bana oy kullanma inisiyatifini bana bıraktı ama Suat Kılıç ısrarla hayır oyu vermemi istedi. Buda yetmediği gibi gençlik kolları başkanımızın tepki çeken tvitini de attırdı.

Ben idari görevlerimden istifa ederken, milletvekilliğinden de istifa etmek istedim ama bu konuda geçmişten beri siyaset yürüttüğümüz insanların ricasıyla milletvekilliğinden istifa etmedim

Birçok partiden, arkadaşlardan mesajlar aldım ama bu konuda nasıl ve nerede siyaset yürüteceğimle ilgili karar vermiş değilim. Salı yada çarşamba günü düzenleyeceğim basın toplantısıyla merak edilenleri cevaplandıracağım."