Bahçeli bir araya getirdi! Sarallar ve Şahinler, MHP Genel Merkezi\'nde barıştı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin makamında gerçekleştirilen görüşmede Sarallar cephesinden Burhanettin Saral ile Şahinler cephesinden Sedat Şahin bir araya geldi. Görüşmenin ardından tarafların birlikte yer aldığı fotoğraf kamuoyuna sunuldu.

YILLARDIR SÜREN HUSUMETİN ARDINDAN AYNI MAKAMDA BULUŞTULAR

Sarallar ve Şahinler arasındaki gerilim uzun yıllardır çeşitli soruşturma ve davalarla kamuoyunun karşısına çıkıyordu. Görüşme öncesinde yayımlanan haberlerde iki taraf arasındaki husumetin yaklaşık 22 yıldır devam ettiği ve Bahçeli’nin öncülüğünde bir uzlaşma toplantısı yapılacağı belirtilmişti. Beklenen görüşme gerçekleşti ve Burhanettin Saral ile Sedat Şahin, MHP Genel Merkezi’nde Devlet Bahçeli’nin makamında bir araya geldi. Görüşmenin ardından tarafların yan yana yer aldığı fotoğraf kamuoyuna servis edildi. MHP tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Ülkemizin iki kıymetli ailesi, Sarallar ve Şahinler aileleri, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte tarihi bir kucaklaşma ve buluşmayla genel merkezimizde bir araya geldiler.”

ZİRVE ÖNCESİNDE SÜRMENE'DE 4 BİN KİŞİ BULUŞTU

Ankara’daki görüşme öncesinde Saral ailesi de Trabzon’un Sürmene ilçesinde geniş katılımlı bir organizasyonda bir araya geldi. Tarihi Baştımar Ailesi Müzesi’nin bahçesinde düzenlenen buluşmaya yaklaşık 4 bin kişi katıldı. Programa Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın yanı sıra iş, siyaset ve spor dünyasından isimler katıldı. Buluşmada aile bağları, birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı. İş insanı Alaaddin Saral da konuşmasında Trabzon’a ve aile köklerine bağlılıklarına vurgu yaptı.

OKTAY SARAL'DAN "HUZURUN YÜZYILI" MESAJI

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Sürmene’deki organizasyonun ardından yaptığı açıklamada birlik ve kardeşlik vurgusu yaptı. Saral, “Türkiye Yüzyılı” ve “Terörsüz Türkiye” hedeflerine dikkat çekerek çatışma yerine kardeşliğin büyütülmesi gerektiğini ifade etti. Sürmene’deki buluşmaya ilişkin benzer açıklamalar görüşme öncesinde basına da yansıdı. Saral açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı bu anlamlı buluşmada, kardeşliğimizi pekiştirerek 'Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir şekilde bölgesel huzurun ve ülke barışının yanında durduğumuzu teyit ettik. Farklılıklarımızı zenginlik olarak görüp aynı Türkiye sevdasında buluşabilmek en büyük gücümüzdür. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 'Huzurun Yüzyılı' vizyonu ve 'Terörsüz Türkiye' hedefi etrafında kenetlenerek; çatışmayı değil kardeşliği, ayrışmayı değil birleşmeyi büyüteceğiz.”