Bahçeli bir araya getirdi! Sarallar ve Şahinler, MHP Genel Merkezi'nde barıştı - Son Dakika
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Bahçeli bir araya getirdi! Sarallar ve Şahinler, MHP Genel Merkezi'nde barıştı

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Bahçeli bir araya getirdi! Sarallar ve Şahinler, MHP Genel Merkezi\'nde barıştı
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Yeraltı dünyasında uzun yıllardır devam eden husumetle bilinen Sarallar ve Şahinler cephesinde dikkat çeken buluşma gerçekleşti. Burhanettin Saral ile Sedat Şahin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin makamında bir araya geldi. Görüşmenin ardından taraflar birlikte görüntü verirken MHP, buluşmayı “tarihi bir kucaklaşma ve buluşma” sözleriyle duyurdu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin makamında gerçekleştirilen görüşmede Sarallar cephesinden Burhanettin Saral ile Şahinler cephesinden Sedat Şahin bir araya geldi. Görüşmenin ardından tarafların birlikte yer aldığı fotoğraf kamuoyuna sunuldu. 

Bahçeli bir araya getirdi! Sarallar ve Şahinler, MHP Genel Merkezi'nde barıştı

YILLARDIR SÜREN HUSUMETİN ARDINDAN AYNI MAKAMDA BULUŞTULAR

Sarallar ve Şahinler arasındaki gerilim uzun yıllardır çeşitli soruşturma ve davalarla kamuoyunun karşısına çıkıyordu. Görüşme öncesinde yayımlanan haberlerde iki taraf arasındaki husumetin yaklaşık 22 yıldır devam ettiği ve Bahçeli’nin öncülüğünde bir uzlaşma toplantısı yapılacağı belirtilmişti. Beklenen görüşme gerçekleşti ve Burhanettin Saral ile Sedat Şahin, MHP Genel Merkezi’nde Devlet Bahçeli’nin makamında bir araya geldi. Görüşmenin ardından tarafların yan yana yer aldığı fotoğraf kamuoyuna servis edildi. MHP tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Ülkemizin iki kıymetli ailesi, Sarallar ve Şahinler aileleri, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte tarihi bir kucaklaşma ve buluşmayla genel merkezimizde bir araya geldiler.”

Bahçeli bir araya getirdi! Sarallar ve Şahinler, MHP Genel Merkezi'nde barıştı

ZİRVE ÖNCESİNDE SÜRMENE'DE 4 BİN KİŞİ BULUŞTU

Ankara’daki görüşme öncesinde Saral ailesi de Trabzon’un Sürmene ilçesinde geniş katılımlı bir organizasyonda bir araya geldi. Tarihi Baştımar Ailesi Müzesi’nin bahçesinde düzenlenen buluşmaya yaklaşık 4 bin kişi katıldı. Programa Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın yanı sıra iş, siyaset ve spor dünyasından isimler katıldı. Buluşmada aile bağları, birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı. İş insanı Alaaddin Saral da konuşmasında Trabzon’a ve aile köklerine bağlılıklarına vurgu yaptı.

Bahçeli bir araya getirdi! Sarallar ve Şahinler, MHP Genel Merkezi'nde barıştı

OKTAY SARAL'DAN "HUZURUN YÜZYILI" MESAJI

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Sürmene’deki organizasyonun ardından yaptığı açıklamada birlik ve kardeşlik vurgusu yaptı. Saral, “Türkiye Yüzyılı” ve “Terörsüz Türkiye” hedeflerine dikkat çekerek çatışma yerine kardeşliğin büyütülmesi gerektiğini ifade etti. Sürmene’deki buluşmaya ilişkin benzer açıklamalar görüşme öncesinde basına da yansıdı. Saral açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı bu anlamlı buluşmada, kardeşliğimizi pekiştirerek 'Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir şekilde bölgesel huzurun ve ülke barışının yanında durduğumuzu teyit ettik. Farklılıklarımızı zenginlik olarak görüp aynı Türkiye sevdasında buluşabilmek en büyük gücümüzdür. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 'Huzurun Yüzyılı' vizyonu ve 'Terörsüz Türkiye' hedefi etrafında kenetlenerek; çatışmayı değil kardeşliği, ayrışmayı değil birleşmeyi büyüteceğiz.”

Milliyetçi Hareket PartisiBurhanettin SaralDevlet BahçeliSedat ŞahinYeraltıGündemSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    aybaşı geldi gene kira zamanı . 10 4 Yanıtla
  • Hakki Devran Hakki Devran:
    Mafyayla ne işi var? 8 4 Yanıtla
    ali ihsan Akyol ali ihsan Akyol:
    Ne işimi var? Ya genel merkezlerine gelmiş saygı değer iş adamları. Ülkenin milliyetçiliğini bunlar temsil ediyor 2 2
    Şenol Erdemir Şenol Erdemir:
    saygı değer iş insanlarına bak ya, ya fazla cehaletten öleceksiniz yada fazla makarnadan 0 1
  • Halis demir Halis demir:
    bahçeli adamdır savaşı deyil barışı sever her milliyetçi böyle olsun canımız feda olsun 4 6 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    hadi hayırlı olsun, şimdi emeklileri sefaletten kurtarmak için çalışırsınız artık… 6 2 Yanıtla
  • etem karatas etem karatas:
    nerede mafya çete varsa bahçeli orada ne günlere kaldık adalet hukuk nerede acaba 2 1 Yanıtla
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