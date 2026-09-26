Emenike'den Aziz Yıldırım'a vefa ziyareti! Elini öpüp "Aziz Baba" dedi - Son Dakika
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Emenike'den Aziz Yıldırım'a vefa ziyareti! Elini öpüp "Aziz Baba" dedi

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Emenike\'den Aziz Yıldırım\'a vefa ziyareti! Elini öpüp "Aziz Baba" dedi
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Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Emmanuel Emenike, Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti. Yıldırım'ın elini öpen ve birlikte fotoğraf çektiren Emenike, buluşmayı "Tekrar bir arada olmak çok güzel Aziz Baba" sözleriyle anlattı.

Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Emmanuel Emenike'den dikkat çeken bir ziyaret daha geldi. Nijeryalı eski futbolcu, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ile bir araya geldi.

Emenike'den Aziz Yıldırım'a vefa ziyareti! Elini öpüp

AZİZ YILDIRIM'IN ELİNİ ÖPTÜ

Buluşmada Emenike'nin Aziz Yıldırım'ın elini öpmesi dikkat çekti. İkili daha sonra yan yana gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Emenike'den Aziz Yıldırım'a vefa ziyareti! Elini öpüp

"TEKRAR BİR ARADA OLMAK ÇOK GÜZEL AZİZ BABA"

Emenike, Aziz Yıldırım ile buluşmasının ardından, "Tekrar bir arada olmak çok güzel Aziz Baba" ifadelerini kullandı.

Emenike'den Aziz Yıldırım'a vefa ziyareti! Elini öpüp
Emenike'den Aziz Yıldırım'a vefa ziyareti! Elini öpüp
Emmanuel EmenikeAziz YıldırımFenerbahçeSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Coşkun Barış Coşkun Barış:
    ne emenikeymiş be elli tane haber yaptınız 0 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: Emenike'den Aziz Yıldırım'a vefa ziyareti! Elini öpüp "Aziz Baba" dedi - Son Dakika
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