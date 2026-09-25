Haaretz, Netanyahu hükümetinin İsrail'in ABD'deki itibarını çökerttiğini yazdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haaretz, Netanyahu hükümetinin İsrail'in ABD'deki itibarını çökerttiğini yazdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haaretz'in editöryal yazısına göre Netanyahu ve aşırı sağcı hükümeti, İsrail'in ABD ile stratejik ilişkilerinde benzeri görülmemiş bir krize yol açtı. Yazıda, İsrail'in ABD'deki itibarının çöktüğü ve sorumluluğun Netanyahu'ya ait olduğu vurgulandı.

Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda protestolarla karşılaşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'deki konumu ve itibarını yeni bir dip noktasına doğru sürüklediği bildirildi.

Haaretz gazetesinin bugünkü editöryal yazısında, İsrail'in ABD başta olmak üzere en önemli müttefikleriyle stratejik ilişkilerinde benzeri görülmemiş bir kriz yaşadığının altı çizildi.

Beyaz Saray'da İsrail'e sempati duyan bir başkan olmasına rağmen, Binyamin Netanyahu ve liderliğini üstlendiği aşırı sağcı hükümetin verdiği zararın ABD ile ilişkileri yeni bir dip noktasına sürüklediği vurgulandı.

ABD'de hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar nezdinde İsrail'in itibarının Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir gibi aşırı sağcı isimlerin bulunduğu Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümeti nedeniyle çöktüğünün altı çizildi.

Tel Aviv açısından oldukça "kasvetli" söz konusu durumun ve ülkenin ulusal güvenliği üzerindeki uzun vadeli sonuçlarının sorumluluğunun doğrudan mevcut İsrail Başbakanı'na ait olduğu vurgulanan yazıda, "Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki hiçbir gösterişli konuşması bu kasvetli gerçeği örtemez." ifadesine yer verildi.

İsrail'in en sadık destekçilerinin dahi eşi benzeri görülmemiş eleştirilerde bulunmasına yol açan sebepler arasında İran'daki savaş ve akabinde petrol fiyatlarındaki keskin artış, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki şiddeti, Gazze Şeridi'ne saldırılar ve Doğu Kudüs'teki Hristiyanları hedef alan saldırıların bulunduğu belirtildi.

"Trump bile Netanyahu'ya sırtını döndü"

ABD'de son dönemde yapılan kamuoyu yoklamalarının özellikle gençler arasında İsrail'e yönelik olumlu bakış açısının dramatik bir düşüşe işaret ettiğine dikkat çekilen yazıda, "Netanyahu hükümeti, bu tehlikeli eğilimi ele almakta başarısız olmakla kalmamış, aynı zamanda şiddet içeren, pervasız ve kibirli tavırlarıyla durumu daha da kötüleştirmiştir." ifadesine yer verildi.

Kendisini hala İsrail'in en büyük dostu olarak gören ABD Başkanı Donald Trump'ın dahi "Netanyahu'ya sırtını döndüğü" vurgulanırken, ABD Başkanı'nın da ülkesinde İsrail'e verilen kamuoyu desteğindeki istikrarlı ve şaşırtıcı düşüşün fazlasıyla farkında olduğu belirtildi.

İsrail basınının halka Netanyahu'nun BM'deki konuşmasının ötesinde Tel Aviv'e ilişkin ABD kamuoyundaki bakış açısını da aktarması gerektiğine işaret edilen yazıda, "her İsraillinin ülkenin imajının Amerikan halkının gözünde ne ölçüde bozulduğunu ve bunun iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceği açısından ne anlama geldiğini anlamak zorunda" olduğu aktarıldı.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriPolitikaHaaretzGüncelİsrailDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırıkhan’da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu Kırıkhan'da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu
Rostov’da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi Rostov'da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi
Manisa’da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu Manisa'da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu
Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi
Galatasaray’da Okan Buruk kararı Dursun Özbek canlı yayında duyurdu Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Dursun Özbek canlı yayında duyurdu
Yemen’de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan’dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti Yemen'de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan'dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti
22:27
SPK düğmeye bastı 13 kişi ve kuruluşa 2 yıllık işlem yasağı
SPK düğmeye bastı! 13 kişi ve kuruluşa 2 yıllık işlem yasağı
21:45
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
20:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan için muhalefete çağrı: Karşısına aday çıkarmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan için muhalefete çağrı: Karşısına aday çıkarmayın
20:29
Anne Yarısı dizisi ortalığı karıştırdı İzleyiciden “Enişte-baldız ilişkisi istemiyoruz” tepkisi
Anne Yarısı dizisi ortalığı karıştırdı! İzleyiciden “Enişte-baldız ilişkisi istemiyoruz” tepkisi
20:10
Mekke İttifakı’nda kritik toplantı: Üç ülkenin genelkurmay başkanları katıldı
Mekke İttifakı'nda kritik toplantı: Üç ülkenin genelkurmay başkanları katıldı
20:02
Dev banka altının zirve yapacağı tarihi de rakamı da açıkladı
Dev banka altının zirve yapacağı tarihi de rakamı da açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 22:30:35. #7.12#
SON DAKİKA: Haaretz, Netanyahu hükümetinin İsrail'in ABD'deki itibarını çökerttiğini yazdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei