Son Dakika İsrail Haberleri

- 00:53 Ürdün ve Filistin'den, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki ihlallerini durdurması için uluslararası topluma çağrı
Ürdün ve Filistin, uluslararası toplumu, Mescid-i Aksa'daki ihlallerini durdurması için İsrail'e baskı yapmaya çağırdı.
- 00:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam ülkeleri ve dünyaya Mescid-i Aksa ve Kudüs çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa'ya saldıran İsrail'in peşini bırakmıyor. Önce Twitter'den sonra da Diyarbakır Anneleri ile bir araya geldiği iftarda İsrail'e sert tepki gösteren Erdoğan, sosyal medyadan son yaptığı paylaşımda saldırılara karşı İslam ülkelerini ve dünyayı harekete geçmeye çağırdı.
- 00:31 Arap Birliği Filistin'in talebiyle olağanüstü toplanıyor
Arap Birliği, Filistin'in talebi üzerine pazartesi olağanüstü toplanarak İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını görüşecek.
- 00:26 - İsrail güçleri, Gazze'de 3 Filistinliyi yaraladı
- İsrail güçleri, Gazze'de 3 Filistinliyi yaraladı İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı Gazze'de protesto eden Filistinlilere müdahalede bulundu.
- 00:19 Kocatepe Camisi'nde Kadir Gecesi'ne özel program yapıldı
Kadir Gecesi dolayısıyla Kocatepe Camisi'nde özel program düzenlendi.
- 00:05 Son dakika haber | Filistin Kızılayı, Kudüs ve çevresinde İsrail polisi ile Filistinliler arasında yaşanan arbedede 53 kişinin yaralandığını açıkladı
Son dakika gündem haberine göre Filistin Kızılayı, Kudüs ve çevresinde İsrail polisi ile Filistinliler arasında yaşanan arbedede 53 kişinin yaralandığını açıkladı.
- Dün 23:59 GÜNDEM ÖZETİ / 9 Mayıs 2021
İsrail'in Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlilerin evlerinin Yahudi yerleşimcilere bırakılması kararına ilişkin protesto gösterileri ve polisin müdahalesi takip ediliyor(Kudüs)GÜNCEL1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
- Dün 23:52 - Binlerce Filistinli Kadir Gecesi'nde teravih namazı için Mescid-i Aksa'ya akın etti
- Binlerce Filistinli Kadir Gecesi'nde teravih namazı için Mescid-i Aksa'ya akın etti İşgal altındaki Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da dün akşam teravih namazı sırasında İsrail polisinin cemaate saldırısı sonucu çıkan olayların ardından binlerce Filistinli, Kadir Gecesi'nde teravih namazı...
- Dün 23:15 İsrail polisi Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı'nda Filistinlilere müdahale etti
İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlileri dağıtmak için ses bombası kullandı.
- Dün 23:11 Gazze'de, Mescid-i Aksa'da İsrail'in saldırılara maruz kalan Filistinlilere destek gösterisi
Gazze-İsrail sınırında onlarca Filistinli genç, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail polisinin saldırılarına maruz kalan Filistinlilerle dayanışma gösterisi düzenledi.
- Dün 23:11 Kadir Gecesinde eller semaya açıldı
Kadir Gecesinde eller semaya açıldı Elazığ'da Kadir Gecesi nedeniyle pandemi tedbirleri kapsamında camilere gelen vatandaşlar dualarla geceyi idrak etti.
- Dün 23:05 Son Dakika: İsrail polisinden Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere ses bombalarıyla müdahale: 53 yaralı
Son dakika: Henüz Mescid-i Aksa'daki saldırının sıcaklığı devam ederken İsrail yine Filistinlilere müdahale etti. İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlileri dağıtmak için ses bombası kullandı. Filistin Kızılayı, bu saldırılarda 53 kişinin yaralandığını açıkladı.
- Dün 22:55 TİNGADER İsrail'in, Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırısını kınadı
Tüm İnternet Gazeteciliği ve Gazeteciler Derneği (TİNGADER), İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate yönelik saldırısını kınadı.
- Dün 22:53 Sanat dünyasından, İsrail'in Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki devam ediyor
Kültür ve sanat dünyası, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasını kınadı.
- Dün 22:43 Gazzeliler İsrail'in Kudüs'teki Filistinlilere yönelik ihlallerini "yanan balonlarla" protesto etti
Abluka altındaki Gazze'de Filistinliler, İsrail'in işgal altında tutulan Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah bölgesinde gerçekleştirdiği ihlal ve saldırılara, içinde yanıcı madde bulunan balonlar göndererek tepki gösterdi.
- Dün 22:41 Erdoğan: "İslam ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyayı İsrail'in, Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e ve Filistinlilerin evlerine yönelik saldırılara karşı...
Erdoğan: "İslam ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyayı İsrail'in, Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e ve Filistinlilerin evlerine yönelik saldırılara karşı harekete geçmeye davet ediyorum"
- Dün 22:41 Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır anneleriyle iftarda buluştu: (2)
Son dakika haberler... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kudüs'ü ve Müslümanları koruyamayan bir dünya, kendi kendine ihanet etmiş, kendi kendini imha edecek bombanın pimini çekmiş demektir.
- Dün 22:39 Arap ülkeleri ile kurumlarından, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına kınamalar sürüyor
Arap ülkeleri ve kurumları, İsrail polisinin dün akşam, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.
- Dün 22:37 Erdoğan: "Zalim İsrail, terör devleti İsrail, mukaddesatlarını korumak, binlerce yıllık evlerine, yurtlarına sahip çıkmak dışında hiçbir gayeleri...
Erdoğan: "Zalim İsrail, terör devleti İsrail, mukaddesatlarını korumak, binlerce yıllık evlerine, yurtlarına sahip çıkmak dışında hiçbir gayeleri olmayan Kudüs'teki Müslümanlara vahşice ve ahlaksızca saldırmaktadır.
- Dün 22:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail devletinin saldırılarına sessiz kalarak veya kayda değer tavır ortaya koymayarak dolaylı şekilde destek veren herkes,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail devletinin saldırılarına sessiz kalarak veya kayda değer tavır ortaya koymayarak dolaylı şekilde destek veren herkes, orada yaşanan zulme ortaktır.
- Dün 22:24 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mescid-i Aksa saldırısına çok sert tepki: İsrail terör devletidir
Son dakika: Diyarbakır anneleri ile iftar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e ve terör örgütü PKK'ya sert tepki gösterdi. İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırılara ilişkin "İsrail terör devletidir, sessiz kalan herkes bu zulme ortaktır" diyen Erdoğan, "Kandil'i çökerteceğiz ve Kandil'i kandil olmaktan çıkaracağız. Onlar için karanlık olacak. Kandil'i bunlara zindan edeceğiz" ifadelerini kullandı.
- Dün 21:35 BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi'nden Doğu Kudüs'teki kutsal mekanlara saygı çağrısı
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa ve çevresinde son günlerde yaşanan ve şiddet içeren çatışmalardan derin endişe duyduğunu belirterek dini mekanlara saygı duyulması çağrısı yaptı.
- Dün 20:53 İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere ses bombalarıyla müdahale ediyor
İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere ses bombalarıyla müdahale ediyor.
- Dün 20:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısını kınadı Açıklaması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasını kınadı.
- Dün 20:40 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mescid-i Aksa saldırısına sert tepki: İsrail'i şiddetle kınıyoruz
Son dakika: İsrail'in dün akşam Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırmasıyla 205 Filistinli yaralanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından İbranice dahil 4 dilde mesaj yayınlayıp, "İsrail'in ilk kıblemize gerçekleştirdiği menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz" tepkisini gösterdi.
- Dün 20:39 Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yönelik maalesef her ramazan ayında gerçekleştirdiği menfur saldırıları şiddetle...
Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yönelik maalesef her ramazan ayında gerçekleştirdiği menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz.
- Dün 20:14 - İsrail güçleri, Kadir Gecesi öncesinde Mescid-i Aksa'ya girişleri engelledi- Filistinliler yolda namaz kıldı
- İsrail güçleri, Kadir Gecesi öncesinde Mescid-i Aksa'ya girişleri engelledi Filistinliler yolda namaz kıldı İsrail güçlerinin Kadir Gecesi öncesinde Mescid-i Aksa'ya giden otobüsleri durdurması ve geri dönmelerini talep etmesi üzerine onlarca Filistinli karayolu üzerinde ikindi namazı kıldı.
- Dün 19:49 İsrail, sene başından bu yana işgal altındaki Kudüs'te 700 kişiyi gözaltına aldı
Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in, yılın başından bu yana işgal altındaki Kudüs'te 25'i bugün olmak üzere 700 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.
- Dün 19:33 İskoçya Bölgesel Başbakanı Sturgeon, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına tepki gösterdi Açıklaması
Birleşik Krallık'a bağlı İskoçya Bölgesel Başbakanı Nicola Sturgeon, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarının uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini belirterek İsrail'e "şiddetin derhal durdurulmasına yönelik çağrılara kulak vermesi" çağrısında bulundu.
- Dün 19:31 İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da cemaate saldırması Bursa'da protesto edildi
İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırması Bursa'da protesto edildi.
- Dün 19:27 Sadakataşı Derneği Kudüs'e ramazan yardımı ulaştırdı
Sadakataşı Derneği, ramazan yardımları kapsamında İsrail işgali altındaki Kudüs'te gıda kolisi, iftarlık kumanya, fitre ve zekat dağıtımları gerçekleştirdi.
- Dün 19:25 Filistinli çocuğun gözaltına alınan babasına son sorusu yürek sızlattı
Kudüs'te işgalci İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan Filistinli bir babanın evinden çıkarılmadan önce küçük kızından aldığı "Baba beyaz oyuncağım nerede?" sorusu yürekleri sızlattı.
- Dün 19:07 İsrail polisi, Kadir Gecesi öncesi yüzlerce Filistinlinin Kudüs'e ulaşmasını engelledi
İsrail polisi, Kadir Gecesi'ni Mescid-i Aksa'da geçirmek isteyen İsrail vatandaşı Filistinlileri taşıyan onlarca otobüsü Kudüs yakınlarından geri çevirdi.
- Dün 18:13 Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsrail'in saldırılarını durdurmak için Müslümanları ayaklanmaya çağırdı
Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını durdurmak için Filistin içinden ve dışından tüm İslam ümmetine halk ve resmi düzeyde ayaklanma çağrısında bulundu.
- Dün 18:09 - İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya saldırı anı kamerada
- İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya saldırı anı kamerada İsrail güçlerinin teravih namazını kılmak üzere Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinlilere yönelik dün gerçekleştirdiği ve 205 kişinin yaralanmasına neden olan saldırı anı kameralara saniye saniye yansıdı.
- Dün 17:21 Filistin Ankara Büyükelçisi, DHA'ya konuştu
İsrail polisi, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi'nde yatsı namazı kılan cemaate karşı ses bombaları ve plastik mermi kullandı.
- Dün 17:21 Türkiye dahil 7 ülke İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı kınadı
Geçtiğimiz gün İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'da cemaate yaptığı saldırı tepki çekmeye devam ediyor. Türkiye, Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan, İran ve Rusya, İsrail polisi tarafından yapılan saldırıları kınadı.
- Dün 17:19 Son dakika haberi: İsveç Dışişleri Bakanı Linde: "Kudüs'teki son şiddet olaylarından endişeleniyoruz"
Edinilen son dakika gelişmesine göre İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Kudüs'teki şiddet olaylarından endişe duyduklarını belirtti.
- Dün 17:07 Rusya, İsrail'in Doğu Kudüs'te sivillere yönelik saldırısını kınadı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli sivillere yönelik saldırısını sert şekilde kınadı.
- Dün 17:06 EVLAT NÖBETİNDEKİ BABADAN OĞLUNA 'TESLİM OL' ÇAĞRISI
DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 226 aile, evlat nöbetini, eylemlerinin 614'üncü gününde kısıtlama nedeniyle kaldıkları otelde sürdürdü.
- Dün 16:57 BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü'nden Kudüs'teki kutsal mekanlara saygı gösterilmesi çağrısı
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, barış ve istikrar için Kudüs'teki kutsal mekanlara saygı gösterilmesi, siyasi ve dini liderlere de harekete geçmesi çağrısı yaptı.
- Dün 16:55 Tunus, İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırısını kınadı
Tunus'un, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırısını kınadığı bildirildi.
- Dün 16:54 Rusya'dan Mescid-i Aksa'ya saldıran İsrail'e kınama
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail polisinin işgal altındaki Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da teravih namazını kılan Filistinlilere yönelik saldırısını kınadı.
- Dün 16:50 Fanatik Yahudi grupların, 10 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'ya baskın yapmaya hazırlandığı öğrenildi
İsrail polisi, geçtiğimiz gün Mescid-i Aksa'da bir cemaate saldırı düzenlemişti. Konuyla ilgili konuşan Filistinli bazı analistler, bölgede yeni bir halk ayaklanmasının çıkabileceği öngörüsünde bulunuyor. Özellikle, Fanatik Yahudi grupların Ramazan'ın 28'ine denk gelen 10 Mayıs Pazartesi günü Mescid-i Aksa'ya baskın planları yapması bölgede tansiyonu iyice artıracak gibi görünüyor.
- Dün 16:37 Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bekin, "İşgalci İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısı hesaplı, planlı bir saldırıdır"
Yeniden Refah Partisi dış ilişkilerden sorumlusu ve Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, "İşgalci İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısı hesaplı, planlı bir saldırıdır" dedi.
- Dün 16:36 İşgalci İsrail güçleri 13 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail güçlerinin işgal altındaki Kudüs'ün farklı noktalarındaki evlere gerçekleştirdiği baskında 13 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.
- Dün 16:35 Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "İsrail'in Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara yönelik saldırısını kınıyoruz"
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Ramazan ayında işgalci İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate yaptığı saldırıyı kınıyor, mukaddes zamanlarda yapılan bu acımasız saldırıyı telin ediyoruz" dedi.
- Dün 16:10 Ankara'da, Mescid-i Aksa saldırısı kınandı
Ankara'da, Mescid-i Aksa saldırısı kınandıANKARA'da Türkiye Gençlik Birliği üyeleri, İsrail'in Mescid-i Aksa'da cemaate yönelik saldırısını protesto etti.
- Dün 16:07 Son dakika! Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığından 'İsrail ile ilişkileri kesme' çağrısı
Son dakika haberleri: Gazze'deki Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin Kudüs'te dün gerçekleştirdiği saldırıların ardından Arap ülkelerine 'İsrail ile ilişkileri kesme' çağrısında bulundu.
- Dün 15:57 Türkiye Gençlik Birliği, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısını protesto etti
Türkiye Gençlik Birliği üyeleri, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate yönelik saldırısını protesto etti.