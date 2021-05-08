Son Dakika İsrail Haberleri

00:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam ülkeleri ve dünyaya Mescid-i Aksa ve Kudüs çağrısı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa'ya saldıran İsrail'in peşini bırakmıyor. Önce Twitter'den sonra da Diyarbakır Anneleri ile bir araya geldiği iftarda İsrail'e sert tepki gösteren Erdoğan, sosyal medyadan son yaptığı paylaşımda saldırılara karşı İslam ülkelerini ve dünyayı harekete geçmeye çağırdı.

00:31 Arap Birliği Filistin'in talebiyle olağanüstü toplanıyor Arap Birliği, Filistin'in talebi üzerine pazartesi olağanüstü toplanarak İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını görüşecek.

00:26 - İsrail güçleri, Gazze'de 3 Filistinliyi yaraladı - İsrail güçleri, Gazze'de 3 Filistinliyi yaraladı İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı Gazze'de protesto eden Filistinlilere müdahalede bulundu.

23:59 GÜNDEM ÖZETİ / 9 Mayıs 2021 İsrail'in Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlilerin evlerinin Yahudi yerleşimcilere bırakılması kararına ilişkin protesto gösterileri ve polisin müdahalesi takip ediliyor(Kudüs)GÜNCEL1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

23:52 - Binlerce Filistinli Kadir Gecesi'nde teravih namazı için Mescid-i Aksa'ya akın etti - Binlerce Filistinli Kadir Gecesi'nde teravih namazı için Mescid-i Aksa'ya akın etti İşgal altındaki Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da dün akşam teravih namazı sırasında İsrail polisinin cemaate saldırısı sonucu çıkan olayların ardından binlerce Filistinli, Kadir Gecesi'nde teravih namazı...

23:15 İsrail polisi Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı'nda Filistinlilere müdahale etti İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlileri dağıtmak için ses bombası kullandı.

23:11 Gazze'de, Mescid-i Aksa'da İsrail'in saldırılara maruz kalan Filistinlilere destek gösterisi Gazze-İsrail sınırında onlarca Filistinli genç, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail polisinin saldırılarına maruz kalan Filistinlilerle dayanışma gösterisi düzenledi.

23:11 Kadir Gecesinde eller semaya açıldı Kadir Gecesinde eller semaya açıldı Elazığ'da Kadir Gecesi nedeniyle pandemi tedbirleri kapsamında camilere gelen vatandaşlar dualarla geceyi idrak etti.

23:05 Son Dakika: İsrail polisinden Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere ses bombalarıyla müdahale: 53 yaralı Son dakika: Henüz Mescid-i Aksa'daki saldırının sıcaklığı devam ederken İsrail yine Filistinlilere müdahale etti. İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlileri dağıtmak için ses bombası kullandı. Filistin Kızılayı, bu saldırılarda 53 kişinin yaralandığını açıkladı.

22:55 TİNGADER İsrail'in, Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırısını kınadı Tüm İnternet Gazeteciliği ve Gazeteciler Derneği (TİNGADER), İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate yönelik saldırısını kınadı.

22:43 Gazzeliler İsrail'in Kudüs'teki Filistinlilere yönelik ihlallerini "yanan balonlarla" protesto etti Abluka altındaki Gazze'de Filistinliler, İsrail'in işgal altında tutulan Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah bölgesinde gerçekleştirdiği ihlal ve saldırılara, içinde yanıcı madde bulunan balonlar göndererek tepki gösterdi.

22:41 Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır anneleriyle iftarda buluştu: (2) Son dakika haberler... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kudüs'ü ve Müslümanları koruyamayan bir dünya, kendi kendine ihanet etmiş, kendi kendini imha edecek bombanın pimini çekmiş demektir.

22:39 Arap ülkeleri ile kurumlarından, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına kınamalar sürüyor Arap ülkeleri ve kurumları, İsrail polisinin dün akşam, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

22:24 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mescid-i Aksa saldırısına çok sert tepki: İsrail terör devletidir Son dakika: Diyarbakır anneleri ile iftar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e ve terör örgütü PKK'ya sert tepki gösterdi. İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırılara ilişkin "İsrail terör devletidir, sessiz kalan herkes bu zulme ortaktır" diyen Erdoğan, "Kandil'i çökerteceğiz ve Kandil'i kandil olmaktan çıkaracağız. Onlar için karanlık olacak. Kandil'i bunlara zindan edeceğiz" ifadelerini kullandı.

21:35 BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi'nden Doğu Kudüs'teki kutsal mekanlara saygı çağrısı BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa ve çevresinde son günlerde yaşanan ve şiddet içeren çatışmalardan derin endişe duyduğunu belirterek dini mekanlara saygı duyulması çağrısı yaptı.

20:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısını kınadı Açıklaması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasını kınadı.

20:40 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mescid-i Aksa saldırısına sert tepki: İsrail'i şiddetle kınıyoruz Son dakika: İsrail'in dün akşam Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırmasıyla 205 Filistinli yaralanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından İbranice dahil 4 dilde mesaj yayınlayıp, "İsrail'in ilk kıblemize gerçekleştirdiği menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz" tepkisini gösterdi.

20:14 - İsrail güçleri, Kadir Gecesi öncesinde Mescid-i Aksa'ya girişleri engelledi- Filistinliler yolda namaz kıldı - İsrail güçleri, Kadir Gecesi öncesinde Mescid-i Aksa'ya girişleri engelledi Filistinliler yolda namaz kıldı İsrail güçlerinin Kadir Gecesi öncesinde Mescid-i Aksa'ya giden otobüsleri durdurması ve geri dönmelerini talep etmesi üzerine onlarca Filistinli karayolu üzerinde ikindi namazı kıldı.

19:49 İsrail, sene başından bu yana işgal altındaki Kudüs'te 700 kişiyi gözaltına aldı Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in, yılın başından bu yana işgal altındaki Kudüs'te 25'i bugün olmak üzere 700 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.

19:33 İskoçya Bölgesel Başbakanı Sturgeon, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına tepki gösterdi Açıklaması Birleşik Krallık'a bağlı İskoçya Bölgesel Başbakanı Nicola Sturgeon, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarının uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini belirterek İsrail'e "şiddetin derhal durdurulmasına yönelik çağrılara kulak vermesi" çağrısında bulundu.

19:31 İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da cemaate saldırması Bursa'da protesto edildi İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırması Bursa'da protesto edildi.

19:27 Sadakataşı Derneği Kudüs'e ramazan yardımı ulaştırdı Sadakataşı Derneği, ramazan yardımları kapsamında İsrail işgali altındaki Kudüs'te gıda kolisi, iftarlık kumanya, fitre ve zekat dağıtımları gerçekleştirdi.

19:25 Filistinli çocuğun gözaltına alınan babasına son sorusu yürek sızlattı Kudüs'te işgalci İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan Filistinli bir babanın evinden çıkarılmadan önce küçük kızından aldığı "Baba beyaz oyuncağım nerede?" sorusu yürekleri sızlattı.

19:07 İsrail polisi, Kadir Gecesi öncesi yüzlerce Filistinlinin Kudüs'e ulaşmasını engelledi İsrail polisi, Kadir Gecesi'ni Mescid-i Aksa'da geçirmek isteyen İsrail vatandaşı Filistinlileri taşıyan onlarca otobüsü Kudüs yakınlarından geri çevirdi.

18:13 Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsrail'in saldırılarını durdurmak için Müslümanları ayaklanmaya çağırdı Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını durdurmak için Filistin içinden ve dışından tüm İslam ümmetine halk ve resmi düzeyde ayaklanma çağrısında bulundu.

18:09 - İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya saldırı anı kamerada - İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya saldırı anı kamerada İsrail güçlerinin teravih namazını kılmak üzere Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinlilere yönelik dün gerçekleştirdiği ve 205 kişinin yaralanmasına neden olan saldırı anı kameralara saniye saniye yansıdı.

17:21 Filistin Ankara Büyükelçisi, DHA'ya konuştu İsrail polisi, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi'nde yatsı namazı kılan cemaate karşı ses bombaları ve plastik mermi kullandı.

17:21 Türkiye dahil 7 ülke İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı kınadı Geçtiğimiz gün İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'da cemaate yaptığı saldırı tepki çekmeye devam ediyor. Türkiye, Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan, İran ve Rusya, İsrail polisi tarafından yapılan saldırıları kınadı.

17:07 Rusya, İsrail'in Doğu Kudüs'te sivillere yönelik saldırısını kınadı Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli sivillere yönelik saldırısını sert şekilde kınadı.

17:06 EVLAT NÖBETİNDEKİ BABADAN OĞLUNA 'TESLİM OL' ÇAĞRISI DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 226 aile, evlat nöbetini, eylemlerinin 614'üncü gününde kısıtlama nedeniyle kaldıkları otelde sürdürdü.

16:57 BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü'nden Kudüs'teki kutsal mekanlara saygı gösterilmesi çağrısı BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, barış ve istikrar için Kudüs'teki kutsal mekanlara saygı gösterilmesi, siyasi ve dini liderlere de harekete geçmesi çağrısı yaptı.

16:54 Rusya'dan Mescid-i Aksa'ya saldıran İsrail'e kınama Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail polisinin işgal altındaki Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da teravih namazını kılan Filistinlilere yönelik saldırısını kınadı.

16:50 Fanatik Yahudi grupların, 10 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'ya baskın yapmaya hazırlandığı öğrenildi İsrail polisi, geçtiğimiz gün Mescid-i Aksa'da bir cemaate saldırı düzenlemişti. Konuyla ilgili konuşan Filistinli bazı analistler, bölgede yeni bir halk ayaklanmasının çıkabileceği öngörüsünde bulunuyor. Özellikle, Fanatik Yahudi grupların Ramazan'ın 28'ine denk gelen 10 Mayıs Pazartesi günü Mescid-i Aksa'ya baskın planları yapması bölgede tansiyonu iyice artıracak gibi görünüyor.

16:36 İşgalci İsrail güçleri 13 Filistinliyi gözaltına aldı İsrail güçlerinin işgal altındaki Kudüs'ün farklı noktalarındaki evlere gerçekleştirdiği baskında 13 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

16:35 Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "İsrail'in Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara yönelik saldırısını kınıyoruz" Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Ramazan ayında işgalci İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate yaptığı saldırıyı kınıyor, mukaddes zamanlarda yapılan bu acımasız saldırıyı telin ediyoruz" dedi.

16:10 Ankara'da, Mescid-i Aksa saldırısı kınandı Ankara'da, Mescid-i Aksa saldırısı kınandıANKARA'da Türkiye Gençlik Birliği üyeleri, İsrail'in Mescid-i Aksa'da cemaate yönelik saldırısını protesto etti.

16:07 Son dakika! Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığından 'İsrail ile ilişkileri kesme' çağrısı Son dakika haberleri: Gazze'deki Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin Kudüs'te dün gerçekleştirdiği saldırıların ardından Arap ülkelerine 'İsrail ile ilişkileri kesme' çağrısında bulundu.