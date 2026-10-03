İsrail ateşkese rağmen Gazze'de bir evi bombaladı, biri kız çocuğu 5 Filistinli öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail ateşkese rağmen Gazze'de bir evi bombaladı, biri kız çocuğu 5 Filistinli öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze kentinin batısında el-Asale binasının zemin katına saldırı düzenledi; biri kız çocuğu 5 Filistinli öldü. Yaralananlar Şifa Hastanesi'ne kaldırıldı; 10 Ekim 2025'teki ateşkesten bu yana İsrail saldırılarında yaklaşık 1500 Filistinli öldü.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze'de bir daireyi bombalaması sonucu biri kız çocuğu 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentinin batısında el-Asale binasının zemin katına bombalı saldırı düzenledi.

İsrail saldırısında biri kız çocuğu 5 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu ve bölgede geniş çaplı yıkım meydana geldi.

Saldırıda yaşamını yitirenler ve yaralananlar kentteki Şifa Hastanesi'ne getirildi.

İsrail ordusu 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in saldırılarında yaklaşık 1500 Filistinli hayatını kaybetti, 5 binden fazla kişi de yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı 74 bin 40'a, yaralı sayısı 175 bin 168'e yükselmişti.

Kaynak: AA
Savaş ve Çatışmaİsrail OrdusuGüncelİsrailGazzeDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Özbağı, stat projesinde 1 milyon doları karşılayacak Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Özbağı, stat projesinde 1 milyon doları karşılayacak
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Canlı yayında kavga ve tehdit soruşturması: Gözaltındaki 10 sosyal medya ünlüsüne adli kontrol Canlı yayında kavga ve tehdit soruşturması: Gözaltındaki 10 sosyal medya ünlüsüne adli kontrol
Milyon dolarlık yapay zeka çipi operasyonu Milyarder teknoloji şirketi sahibi tutuklandı Milyon dolarlık yapay zeka çipi operasyonu! Milyarder teknoloji şirketi sahibi tutuklandı
Çağlar Ertuğrul’un kolundaki saatin fiyatı şaşırttı: Tam bir servet Çağlar Ertuğrul’un kolundaki saatin fiyatı şaşırttı: Tam bir servet
AK Parti’ye geçeceği iddia edilen Cemil Tugay’dan yeni hamle ADD üyeliğini de sonlandırdı AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Cemil Tugay’dan yeni hamle! ADD üyeliğini de sonlandırdı
00:53
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 kişiye tutuklama talebi
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 kişiye tutuklama talebi
00:18
Montella’dan “istifa“ tezahüratlarına yanıt: Kulak asmıyorum
Montella'dan "istifa" tezahüratlarına yanıt: Kulak asmıyorum
23:47
Korkulan oldu Arda Güler İtalya maçında yok
Korkulan oldu! Arda Güler İtalya maçında yok
23:36
Resmen galibiyeti unuttuk A Milli Takım Belçika’dan da fark yedi
Resmen galibiyeti unuttuk! A Milli Takım Belçika'dan da fark yedi
23:14
Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımları ile ilgili Trump’tan açıklama
Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları ile ilgili Trump'tan açıklama
21:45
Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan’ı 10 yıl önce yaralayan kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu
Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ı 10 yıl önce yaralayan kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 03:41:51. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail ateşkese rağmen Gazze'de bir evi bombaladı, biri kız çocuğu 5 Filistinli öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei