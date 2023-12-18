Son Dakika Gazze Haberleri

13:32 Ürdün Başbakanı Filistinlilerin yerinden edilmesine karşı çıkıyor Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne, Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesine yol açacak koşullar yaratılmasına yönelik her türlü girişimi reddettiklerini yineledi. Hasavne, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını durdurmak ve İsrail-Filistin çatışmasında iki devletli çözüme ulaşmak için çaba sarf edeceklerini belirtti.

13:20 İsrailli gazeteci savaş suçlarını destekledi İsrailli gazeteci Shimon Riklin'in ülkesinin Gazze'de işlediği savaş suçlarını desteklediğine ilişkin açıklaması tepki çekti. Riklin, Gazze'deki yıkımları görmezsem uyuyamadığını belirterek savaş suçlarından yana olduğunu ifade etti. Ayrıca, Filistinlilerle anlaşmaya varılamayacağını iddia etti. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında binlerce Filistinli hayatını kaybetti ve milyonlarca kişi zorlu koşullarda yaşam mücadelesi veriyor.

12:52 BM'nin, Gazze savaşını sonlandırmada yaşadığı acziyet ve yeni dünya düzeni arayışı Birinci Dünya Savaşı'nın ardından ülkeler arasındaki sorunları barışçıl yollarla çözme amacıyla kurulan Milletler Cemiyeti nasıl ki bu amacında başarılı olamadıysa onun varisi olan Birleşmiş Milletler de dünyadaki çatışmaları ve savaşları durdurmayı başaramadı ve "Gazze sınavından" geçemedi.

12:45 Katolik Kilisesi Kardinali İsrail'in Gazze saldırısını kınadı Katolik Kilisesi Kardinali Vincent Nichols, İsrail'in Gazze'deki Katolik kilisesine yönelik saldırıyı kınayarak, 'Kesinlikle soğukkanlılıkla işlenmiş bir cinayet' ifadesini kullandı. Nichols, saldırının savunmasız ve masum insanların öldürülmesine yol açtığını belirtti ve İsrail Savunma Kuvvetleri'nin açıklamalarına inanmadığını söyledi.

12:20 İsrail ordusu, Gazze'deki esirlerin kurtarılmasını öncelikli tutmuyor İsrailli istihbarat kaynağına göre, İsrail ordusu Gazze'de esirlerin kurtarılmasını öncelikli tutmuyor ve anlaşma sağlanmadan operasyon gerçekleştirilemiyor. İstihbarat kaynaklarına göre, İsrail ordusu esirlerin nerede tutulduğu veya güvenlikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan acımasız saldırılar gerçekleştiriyor.

11:33 Mardin'de Gazze için üretim başladı Mardin'de halk eğitimi merkezinde faaliyet yürüten usta öğreticiler ve kursiyerler ile gönüllü kadınlar, İsrail'in saldırılarının hedefi olan Gazze'deki kadın ve çocuklar için battaniye, polar içlik, iç çamaşırı, yenidoğan seti, eşofman takımı ve maske dikiyor.

11:21 İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında en az 90 kişi hayatını kaybetti İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında Cibaliye Mülteci Kampı ve Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırılarda en az 90 kişi hayatını kaybetti. İsrail askerleri ayrıca Al Awda Hastanesi Direktörü Ahmed Muhanna ve sağlık çalışanlarını gözaltına aldı.

11:10 İsrail dur durak bilmiyor! Masumların kanıyla ıslanan Gazze için konut projesi tasarladılar 7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliam yapan İsrail, tüyler ürperten planını devreye soktu. İsrail'de emlak şirketleri, masumların kanıyla ıslanan Gazze topraklarında yapmayı tasarladıkları konut projelerini tanıttı.

11:11 Gazze, İsrail'in çevre tahribatı nedeniyle on yıllar boyunca "yaşanamaz" hale gelebilir İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının, yol açtığı insani kriz tırmanırken kısa ve uzun vadede yarattığı çevre tahribatı nedeniyle Gazze, onlarca yıl "yaşanamaz" hale gelebilir.

11:04 İngiliz aktör Tobias Menzies, Gazze'deki durumu yürek parçalayıcı olarak nitelendirdi Emmy ödüllü İngiliz aktör Tobias Menzies, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölenlerin görüntülerini izlemenin kendisini çok üzdüğünü belirterek, Gazze'deki durumu yürek parçalayıcı olarak nitelendirdi. Menzies, Gazze halkına destek mesajı verdi ve bölgedeki siyasi anlaşmazlığın çözümü için saldırıların durması gerektiğini vurguladı.

10:57 Filistin Kızılayı: Gazze'ye yapılan yardımlar ihtiyaçların yüzde 10'unu karşılamıyor Filistin Kızılayı, 21 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne insani yardım yüklü 4 bin 367 kamyonun giriş yaptığını, ancak bu yardımların ihtiyaçların yüzde 10'unu karşılamadığını belirtti.

10:41 İsrail'in Gazze'de yanlışlıkla öldürdüğü 3 rehine yemek artıklarını kullanarak acil yardım çağrısı yapmış İsrail ordusu, Gazze'de yanlışlıkla öldürülen 3 İsrailli rehineyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, rehinelerin acil yardım çağrısı yaptıkları ve yemek artıklarını kullanarak yardım istediklerini kaydettikleri bir pankart yazdıkları belirtildi.

10:24 İsrail, "yanlışlıkla" öldürdüğü İsrailli esirin "şehit" kaydedilmesini reddetmiş İsrail medyası, Gazze'de İsrail ordusunun "yanlışlıkla" öldürdüğünü duyurduğu 3 esirden Alon Shamriz'in "şehit" olarak kaydedilmesi talebinin reddedildiğini yazdı.

10:16 NKÜ, İsrail'in Filistin'e saldırılarına tepki olarak eğlence etkinliklerine ara verdi Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ), İsrail'in Filistin topraklarında yaptığı saldırılara tepki olarak eğlence içerikli tüm etkinliklerine ara verdi. Üniversite tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçunun kınandığı ve lanetlendiği belirtildi. Açıklamada, üniversitenin bölgenin huzura kavuşması için çaba gösterdiği ve söz konusu kanlı süreç bitene kadar eğlence etkinliklerine ara verileceği ifade edildi.

10:06 İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA FİLİSTİN'E DESTEK YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI ? İsrail'i protesto etmek ve Gazze'ye destek vermek amacıyla Üsküdar'da yürüyüş eylemi gerçekleştirildi.

09:48 Gazzeli öğrenci: "Boykot edin ve Filistin'i destekleyin" Van'da öğrenci olan Gazzeli Mohammed Alusta, Filistin'i desteklemeye ve boykota devam edilmesi çağrısında bulunarak, "Büyük ülkelerin en önemli derdi paradır.

09:37 Sosyolog Palabıyık: "Arendt yaşasaydı, Türkiye'deki feministlerin yüzüne bakmazdı, tükürürdü" Sosyolog Adem Palabıyık, Filistin-İsrail savaşında katledilen ve şehit edilen kadın ve çocuklara Türkiye'deki feministlerin sessiz kaldığını belirterek, "Gazze'de katil İsrail'in canına kıydığı kadın ve çocukların sayısı 15 bini geçti ama ülkemizde feminizmin savunuculuğunu yapan kesimlerden...

08:57 İsrail'in Gazze'ye saldırısında en az 100 kişi öldü İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine düzenlediği saldırılarda en az 100 kişi öldü, 20'den fazla kişi yaralandı. Sağlık yetkilileri enkaz altında kalan en az 100 kişi olduğunu belirtti. Han Yunus şehrinin kuzey bölgelerine yapılan hava saldırıları ve ağır top atışları sonucu çok sayıda kişi öldü ve yaralandı. Gazze'nin orta bölgesinde ise şiddetli patlamalar meydana geldi.

08:42 İsrail Gazze'yi havadan vurdu: En az 100 kişi yaşamını yitirdi Filistin'in resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine düzenlediği saldırılarda en az 100 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

08:01 İsrail ordusundan açıklama: 4 asker daha öldü İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 4 askerin daha öldüğünü, bir askerin de ağır yaralandığını açıkladı. Ölen askerler arasında Maglan Birliği'nden astsubay üstçavuş Urija Bayer, Duvdevan Birliği'nden astsubay üstçavuş Liav Aloush ve astsubay başçavuş Etan Naeh, İstihkam Taburu Yaholom Birliği'nden astsubay başçavuş Tal Filiba bulunuyor. İsrail askerlerinin ölüm sayısı 458'e yükseldi.

04:22 İsrail'de Rehinelerin Ölümüyle İlgili Açıklama İsrail ordusu, Gazze'de yanlışlıkla öldürülen 3 İsrailli rehineyle ilgili açıklama yaptı. Rehinelerin acil yardım çağrısı yaptıkları ve yardım istediklerini belirten bir pankart yazdıkları kaydedildi. İsrail yetkilileri, rehinelerin öldürülmesinin angajman kurallarının ihlali olduğunu kabul etti.

03:27 Hamas: İsrail ile esir takası anlaşması için ateşkes şart Hamas, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nden çekilmeden ve kapsamlı bir ateşkes sağlanmadan, İsrail ile esir takası anlaşmasından söz edilmesinin mümkün olmadığını duyurdu.

02:05 İsrail bombardımanında bir gazeteci daha öldürüldü Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail bombardımanında Filistinli bir gazetecinin daha öldürüldüğünü duyurdu. İsrail'in Gazze'de gazetecileri susturmak amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü belirtiliyor.

01:01 DSÖ Genel Direktörü, İsrail'in Gazze'deki hastaneyi tahrip etmesine tepki gösterdi Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi'ni tahrip etmesi ve hastanenin işlevsiz hale gelmesi sonucunda en az 8 hastanın öldüğü olaylara dehşetle tepki gösterdi. Ghebreyesus, sağlık çalışanlarının gözaltına alındığını ve hastaların tahliye edilmek zorunda kaldığını belirtti. Gazze'nin zaten çökmüş olan sağlık sistemi için bu olayın büyük bir darbe olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, saldırıların sona ermesini ve ateşkesin sağlanmasını istedi.

00:55 Almanya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi Bremen Filistin Toplumu tarafından düzenlenen gösteriye bin kişi katıldı. Göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayan pankartlarla şehir merkezine yürüdü. Filistin Toplumu Başkanı, saldırıların durması ve silah sevkiyatının durdurulması çağrısında bulundu.

00:47 İsrail, Gazze'deki Nasır Hastanesini hedef aldı: 1 çocuk öldü Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Han Yunus'taki Nasır Hastanesine top ateşiyle saldırdığını duyurdu. Saldırıda bir çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Ayrıca El-Avde Hastanesine de baskın düzenlendi ve sağlık personeli alıkonuldu.

00:33 İsrail askerleri Gazze'deki hastaneye saldırdı İsrail ordusunun, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesinde, 75 yaşındaki bir yaralının üzerine saldırı köpeği saldığı, yaralının hayatını kaybettiği belirtildi. Hastanenin bazı bölümleri yıkıldı, yardım girişine izin verilmedi ve sağlık çalışanlarına saldırıldı. İsrail güçleri, hastanede alıkoydukları kişileri sorguya çekti ve sağlık personelini canlı kalkan olarak kullandı. Uluslararası soruşturma talep ediliyor.

00:03 Haluk Levent ve Sanatçı Arkadaşlarından Gazze Destek Konseri Haluk Levent, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye maddi destek için İstanbul'da düzenlenen konserde sahne aldı. Konserde birçok sanatçı dostuyla birlikte şarkılar seslendiren Levent, İsrail'in yayılmacı politikasına karşı olduklarını ve Filistinli kardeşlerinin yanında olduklarını vurguladı. Konserin geliri Gazze'deki çocuklara destek amacıyla kullanılacak.

23:45 Gazze'deki İsrailli Esirlerin Aileleri Gösteri Düzenledi İsrailli esirlerin aileleri, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı yakınlarında serbest bırakılma çağrısı yapmak için gösteri düzenledi. Esir yakınları, ellerinde dövizlerle hükümete seslenerek taleplerini iletti. Göstericiler, Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin sayısını temsil eden 241 saniye boyunca trafiği kapattı. Esir aileleri, yeni bir takas anlaşması talep ediyor.

23:04 İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenledi: 30 kişi can verdi İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya beldesinde bazı evlere hava saldırısı düzenledi. Saldırılar sonucu çok sayıda kişi yaşamını yitirirken onlarca kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

22:47 Hizbullah, İsrail askeri noktalarını hedef aldı Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail askeri noktalarına saldırı düzenlediğini duyurdu. Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki olarak, sınırdaki İsrail askerlerinin mevzilerinin hedef alındığı belirtildi. Saldırı sonucunda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Hizbullah, çatışmalarda ölen mensup sayısının 109'a yükseldiğini açıkladı.

22:41 Fransa Dışişleri Bakanı: Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimciler Filistinlilere karşı hak ihlalinde bulunuyor Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere karşı hak ihlalinde bulunduğunu belirterek, bunun kabul edilemez olduğunu ve gereğinin yapılacağını söyledi.

22:39 İsrail ve Hamas arasında ateşkes anlaşmazlığı devam ediyor Mısırlı iki güvenlik kaynağına dayandırılan haberlere göre, İsrail ve Hamas ateşkese açık olsa da anlaşmanın nasıl uygulanacağı konusunda anlaşmazlık devam ediyor. Hamas, esirlerin serbest bırakılmasını tek taraflı olarak belirlemek isterken, İsrail güçlerinin geri çekilmesini talep ediyor. İsrail ise esir listesini kabul etse de geri çekilme talebini reddediyor. Ayrıca, İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'ın Başkanı David Barnea ile Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani'nin Doha'da yaptığı görüşme olumlu bir havada geçti.

22:17 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun "TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri" töreninde konuştu Açıklaması Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dünyayı daha adil, daha yaşanabilir, daha istikrarlı bir geleceğe taşıyacak olanın öncelikle hakikat olduğunu belirtti.

22:03 Hollanda'da Gazze için ateşkes çağrısı Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, insan hakları örgütlerinin organizasyonuyla toplanan yüzlerce kişi, Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı yaptı. Konuşmacılar, Hollanda hükümetinin ateşkes çağrısında bulunmamasına tepki gösterdi. Uluslararası alanda ateşkes çağrıları artıyor.

21:01 Hollanda'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Hollanda'nın Leiden şehrinde toplanan grup, Filistin'e destek ve Gazzelilerin zorla yerlerinden edilmesine tepki göstermek için 21 kilometrelik güzergahı kullanarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) yürüdü. Yüzlerce kişi, idari başkent Lahey'deki UCM binasına yürüyerek adalet ve insan haklarının korunması çağrısı yaptı.

20:59 Berlin'de Filistin'e destek konvoyu düzenlendi Berlin'in merkezinde binlerce gösterici, Filistin'e destek vermek ve Gazze'deki katliama dikkat çekmek amacıyla araç konvoyu düzenledi. Konvoy boyunca Filistin bayraklarıyla 'Gazze'deki soykırımı durdurun' ve 'Filistin'e özgürlük' yazılı araçlar geçti. Polis güvenlik önlemleri alarak güzergah boyunca yolları trafiğe kapattı.

20:52 Paris'te İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları protesto edildi Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına son vermesi ve acilen ateşkes sağlanması için yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi lideri Jean Luc Melanchon da destek verdi.

20:51 Papa Francis: İsrail'in Gazze'deki saldırıları terördür Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde bulunan kiliselere ve Hristiyanlara yönelik saldırılarına değinerek, 'Bazıları 'Bu bir terör, bu bir savaş' diyor. Evet, bu bir savaş, bu bir terördür' dedi.

20:43 Sakarya'da 'Filistin Hakkında Konuşmalıyız' Tiyatro Oyunu Sahnelendi Sakarya İHH ve ASRİAD işbirliğiyle düzenlenen tiyatro etkinliğinde, Nurdan Albamya İnce'nin yazdığı ve yönetmenliğini Yunus Emre Obut'un üstlendiği oyun sahnelendi. Oyunun geliri Gazze'ye bağışlanacak.

20:39 Fransa Muhalefet Partisi: İsrail'in Gazze'deki saldırıları skandal Fransa'nın önde gelen muhalefet partisi Boyun Eğmeyen Fransa'nın (LFI) Parti Koordinatörü Manuel Bompard, Fransa'nın Gazze'de olan bitenin kabul edilemez olduğunu söylemesi gerektiğini vurgulayarak, hükümetin, İsrail'in, Gazze-Mısır sınırındaki sivil konutları vurarak Fransa Dışişleri Bakanlığı mensubunu öldürmesine yaklaşımını 'skandal' olarak niteledi.

20:28 İsrail'in Gazze'ye saldırıları Fatih'te protesto edildi Fatih'te, Özgür Kudüs Platformu ve Peygamber Sevdalıları Vakfınca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

20:01 İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda bir askerin daha öldürüldüğünü açıkladı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda bugün bir askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu. Gazze'deki çatışmalarda bugün erken saatlerde, biri rütbeli 2 askerin öldürüldüğü ve 5 askerin de yaralandığı bildirilmişti. İsrail ordusunun Gazze'ye kara saldırılarını başlattığı 27 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 122'ye, 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısı ise 454'e yükseldi.

19:57 Berlin'de İsrail saldırılarını protesto konvoyu düzenlendi Almanya'nın başkenti Berlin'de onlarca kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etmek için konvoy düzenledi. Konvoyda İsrail saldırılarında ölen Filistinli çocukların sembolik cenazeleri taşındı. Protestoya Türkler de destek verdi.

19:51 Gazze'de İletişim ve İnternet Hizmeti Yeniden Verilmeye Başlandı Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları nedeniyle 4 günden bu yana kesik olan iletişim ve internet hizmeti, Jawwal ve Ooredoo şirketleri tarafından kademeli olarak yeniden verilmeye başlandı. Şirketler, kesintinin yaşandığı süreç boyunca girişimlerde bulunarak kesintiye neden olan noktaların bulunup onarıldığını belirtti.

19:45 Fransa Dışişleri Bakanlığı Mensubu İsrail Saldırısında Hayatını Kaybetti Fransa Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki bir konutu vurması sonucu ağır yaralanan ve daha sonra hayatını kaybeden bir bakanlık mensubunun ölümünü duyurdu. Fransız milletvekilleri İsrail'e tepki gösterirken, Fransız basını olayı resmi açıklama üzerinden takip etti.

19:33 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'ye Gazze saldırılarını durdurma çağrısı yaptı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'la yaptığı görüşmede, Gazze'ye saldırıların durması için ABD'nin İsrail üzerindeki nüfuzunu kullanması çağrısında bulundu. Fidan, tam ateşkesin sağlanmasının akabinde iki devletli çözüme dayalı adil ve kalıcı bir barışı hayata geçirmeyi hedefleyen bir siyasi sürecin başlatılması için İsrail'in masaya oturtulması gerektiğini vurguladı.