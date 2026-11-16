Kurtulmuş, Antalya'daki COP31 alanında Gazze sergisini ziyaret etti - Son Dakika
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Kurtulmuş, Antalya'daki COP31 alanında Gazze sergisini ziyaret etti

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Kurtulmuş, Antalya\'daki COP31 alanında Gazze sergisini ziyaret etti
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Antalya'da COP31 için hazırlanan alanı ziyaret ederek Mavi Bölge'yi, Türkiye Pavilyonu'nu ve Sıfır Atık Müzesi'ni gezdi. Kurtulmuş, Yeşil Bölge'de vatandaşlarla görüştü ve Gazze'deki yıkıma dikkati çeken 'Dönüş Umudu: El-Avde' sergisini gezdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) için hazırlanan alanı ziyaret etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'u, COP31 Alanı'na gelişinde Antalya Valisi Hulusi Şahin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp ve diğer yetkililer karşıladı.

Mavi Bölge'deki müzakere alanları başta olmak üzere ülke ve çeşitli kuruluşların pavilyonlarını ziyaret eden Kurtulmuş, katılımcılardan yoğun ilgi gördü, bazı ülke temsilcileriyle sohbet etti.

Türkiye Pavilyonu'nu ziyaretinde ilgililerden bilgi alan Kurtulmuş, buradaki eserleri de inceledi. Kurtulmuş, daha sonra Sıfır Atık Müzesi'ni ziyaret etti.

Kurtulmuş, halka açık olan Yeşil Bölge'de vatandaşlarla bir araya gelerek, COP31 Zirvesi hakkında sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Alandaki merkezlerde incelemede bulunan Kurtulmuş, Memur-Sen ve Uluslararası Emek Konfederasyonunun (ILC), Gazze'de yaşanan insani ve çevresel yıkıma dikkati çekmek amacıyla Anadolu Ajansının (AA) katkılarıyla düzenlediği "Dönüş Umudu: El-Avde" deneyim sergisini de ziyaret etti.

Sergi hakkında bilgi alan Kurtulmuş, yaptığı açıklamada, Gazze'deki soykırımı unutturmamak için hazırlanan sergide emeği geçenleri kutladı.

Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında yaşanan soykırımın asla unutturulmaması gerektiğini ve bu soykırımın suçlularından hesap sorulana kadar uluslararası camiada mücadele etmek gerektiğini belirten Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Filistin'de aslında sadece insanlar öldürülmüyor, sadece binalar yakılıp yıkılmıyor, sadece şehirler altüst edilmiyor, Filistin'de aynı zamanda doğa da tahrip ediliyor. Dünyada barışın, esenliğin, huzurun, dostluğun ve kardeşliğin sembolü olan zeytin ağaçlarına dahi Siyonist rejimin unsurları tahammül edemiyor, kökünden söküyor, yakıyor. Burada tam manasıyla bir çifte standart var. Dünyada bir taraftan zeytini barışın sembolü olarak kabul ederken diğer taraftan zeytin ağaçlarının yok edilmesine uluslararası camia sessiz kalıyor."

Zeytin ağaçlarının sökülmesi ve yakılmasının Siyonist rejimin, insanların gelecek hayallerini de yok etmek istediğini gösterdiğini ifade eden Kurtulmuş, "Bu sergi bu bakımdan önemli. İnadına Filistin halkının yanındayız. Filistin halkının asla ve asla umutları sönmeyecek. Filistin halkının bağımsızlık mücadelesinin ateşi asla sönmeyecektir. Nihayetinde başkenti Kudüs olan, 1967 sınırlarında tam manasıyla egemen bir Filistin Devleti kurulana kadar bu mücadele devam edecektir. Türkiye ve Türk halkı olarak bu mücadelenin sonuna kadar bütün gücümüzle yanındayız." dedi.

Kaynak: AA
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