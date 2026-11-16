Arınç, hakimlerde yaş sınırının 72\'ye çıkmasını istedi; Yargıtay\'daki eski parti ilçe başkanı tetkik hakimini örnek verdi

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın Danıştay ve Yargıtay üyelerinin görev sürelerinin 12 yılla sınırlandırılmasına ilişkin açıklaması üzerine yaptığı değerlendirmede, hakim ve savcıların görev yaşına ilişkin Anayasa hükmünün değiştirilmesini önerdi. Anayasa'nın 140'ıncı maddesinin 5'inci fıkrası gereğince hakim ve savcıların 65 yaşını bitirinceye kadar hizmet gördüğünü hatırlatan Arınç, bu sınırın en az 72 yaş olarak düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Arınç, şunları kaydetti:

"YARGIYI İŞLEVSİZ HALE GETİRDİ"

"Sayın Feti Yıldız hukuki görüşlerine itibar ettiğim değerli bir siyasetçidir. 4 Kasım tarihli mesajında ilgili kanuna atıf yaparak 'Danıştay ve Yargıtay üyelerinin görev süreleri 12 yılla sınırlandırılmıştır' ibaresini hatırlatmış ve bu duruma ilişkin görüşlerini 'mesleklerinin en verimli ve deneyimli döneminde yüksek yargı adına ciddi bir kurumsal hafıza kaybına neden olacaktır' sözleriyle özetlemiştir. Bu mesajda ileri sürdüğü görüşlere katılmakla birlikte, bu meselenin temelinde yatan önemli bir konuya dikkat çekmek isterim. Anayasa'nın 140/5 maddesi gereğince hakimler ve savcılar 65 yaşını bitirinceye kadar hizmet görürler. Bu hüküm, 65 yaşındaki tüm hakim ve savcılar ile yüksek yargı üyelerini kapsamaktadır. Söz konusu madde bugün fevkalade olumsuz sonuçlar doğuran, yargıyı işlevsiz hale getiren bir krize bizi götürmüştür. 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminde yargıdan hakim, savcı ve yüksek yargı üyesi olarak toplam 5 bin civarında ihraç yaşandı. Bu boşluğun doldurulması amacıyla hızlandırılmış stajla mesleğe giren yeni yargıç ve savcılar 25-26 yaşında kürsülere geldiler. Hiçbir iddianame ve karar tecrübesi olmayan, büyük bir kısmı iyi niyetli fakat tecrübesiz kişilerle yargılamalar aksadı. Bir kısım avukat da mesleğe alındı; mülakatlar her zaman eleştiri konusu oldu.

"PARTİNİN İLÇE BAŞKANIYDIM EFENDİM"

Bu genç arkadaşlarımız ağır ceza mahkemesi üyesi, savcı ve hakim oldular. Ağırlaştırılmış müebbet cezalara imza attılar. Reislik makamlarında oturanların inisiyatifine kalan kararlarda çelişkiler ortaya çıktı. Genç arkadaşlarımız, tecrübesizlikleri sebebiyle telkin ve tavsiyelere uydular. Yargıya güven gittikçe düştü. Bu kişiler ihtiyaç duyulduğu için kıdeme bakılmaksızın her türlü üst göreve gelebildiler. Geçenlerde trajikomik bir olayı duyunca gerçekten irkildim. Kıdemli bir Yargıtay üyesi anlattı: Bir genç hakim, kura çektiği yerden kısa süre sonra Yargıtay'a tetkik hakimi olarak atanmış; hem de eskiden mümkün olmayan bir şekilde. Üyemiz, genç tetkik hakiminin dosyasına bakmış, şaşırmış ve kendisini tanımak istemiş. Safiyane bir şekilde, 'Hakim Bey, buraya gelmeden önce hangi görevlerde bulundunuz?' diye sormuş. Aldığı cevap da aynı şekilde safiyane olmuş: '... partinin ilçe başkanıydım efendim.' Bu cevabı veren kişi Yargıtay'da belki birkaç klasör dava dosyasını okuyup bozma veya onama yönünde görüş bildirecek. Durum vahimdir. Sadece ülkemizde değil, dünyanın her yerinde hakimler; akli melekeleri yerindeyse ve bir rahatsızlıkları yoksa baktıkları dosyalar, verdikleri kararlar ile istinaf ve Yargıtay'dan aldıkları onama ve bozmalarla değer, bilgi ve tecrübe kazanırlar. Bizde ise Yargıtay'ın en değerli başkan ve üyeleri, HSK üyeleri ve yüksek yargı üyeleri '65 yaşını doldurdum' diyerek vedaya geliyorlar. Onlar geldikçe ben de çok üzülüyorum; çünkü yargı en tecrübeli, en başarılı üyelerini kaybediyor.

YAŞ SINIRI İÇİN 72 ÖNERİSİ

Tek başına bir ölçü olmamakla birlikte 65 yaş sınırını geçmişteki şartlara göre makul karşılayabiliriz. Ancak TÜİK, Türkiye'deki ortalama yaşam süresini geçen yıl 78,5 olarak açıklamıştı. Yaşadığımız sürece bakarak şunu düşünüyorum: Sayın Feti Yıldız'ın işaret ettiği konularda geçici bir çözüm bulunmalıdır. Ne var ki kesin çözüm, ancak Anayasa'nın bu maddesini değiştirmekle mümkündür. Anayasa değişikliği konusu, bence bu tespit ve düşüncelerimiz kendilerine anlatıldığında tüm kesimlerin makul karşılayacağı bir düzenlemedir. Anayasa'nın bu maddesi kalacaksa sınırın en azından 72 yaş olarak düzeltilmesi gerekir. İstenirse değişiklik sırasında bu madde mülga hale getirilebilir ve konu kendi içinde ayrı bir madde olarak değerlendirilebilir. Anayasayı değiştirmek zor olmamalıdır. Elbette bazı konularda çelişkiler ve itirazlar olabilir; ancak partilerin yaşadığımız bu yargı süreci içerisinde ortak şikayet noktasının bu olacağını düşünüyorum. Sayın Adalet Bakanımız konumu itibarıyla bu konuda taraf olmak istemeyebilir. Hukuk Politikaları Kurulu'na kesinlikle taraf olmasını arzu etmem; onların gündemi çok farklı. Bu konuyu Sayın Cumhurbaşkanımız adalet bakanlığı yapmış kıymetli insanlarımızdan birisine veya bendenize izin ve görev verirse konuyu partiler arasına götürmek ve onlarla müzakere etmek görevine talibim. Bu işi en kısa zamanda başaracağımızı ümit ediyorum.

Bunu acilen ve tek bir madde olarak yapmalıyız. Ya bu maddeyi mülga kılıp başka bir düzenlemeyle sorunu çözmeliyiz ya da madde kalacaksa yaş sınırını 72 olarak düzeltmeliyiz. Bu gerçekleştiği takdirde bugünkü tecrübeli hakim ve savcıları görevde tutarak, en azından 7 yıl daha kendilerinden istifade etme imkanımız olur. Onların da bunu hoş karşılayacağını düşünüyorum. Tabii görevini yapmayan, ahlaki suç işleyen, hatta bir savcının bir hakimi bile vurabildiği bir Türkiye'de bu kişiler cezalarını bulmalı ve meslekten atılmalıdır. Cezaları adi suçlar kapsamında mutlaka en ağır şekilde uygulanmalıdır. Ancak işini iyi yapan, ahlaklı, inançlı, terbiyeli ve tecrübeli isimlere ekmek ve su kadar ihtiyacımız var."