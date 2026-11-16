Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Büşra Özdemir, AK Parti\'ye geçişin ilk adımını attı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
6 yorum

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir'in AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar, COP31'de paylaştığı fotoğrafla yeniden alevlendi. Özdemir'in Bakan Murat Kurum ile tokalaştığı karede, CHP'den AK Parti'ye geçtiği belirtilen Cemil Tugay'ın da yer alması dikkat çekti. Daha önce iddiaları kesin bir dille reddeden Özdemir'in bu kez nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu oldu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir'in COP31 kapsamında düzenlenen imza töreninden paylaştığı fotoğraf, siyaset kulislerini yeniden hareketlendirdi. 

COP31'DEKİ FOTOĞRAF DİKKAT ÇEKTİ

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleştirilen imza töreni, siyaset gündemine de yansıdı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir, törene ilişkin fotoğrafları kamuoyuyla paylaştı. Fotoğraflardan birinde Özdemir'in, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum ile tokalaştığı görüldü. Aynı karede İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da yer alması dikkatlerden kaçmadı.

GEÇİŞ İDDİALARI GÜÇLENDİ 

Haziran 2026'da CHP'den ayrılan ve 7 Ekim 2026'da AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da fotoğrafta bulunması, Büşra Özdemir'in siyasi geleceğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Daha önce AK Parti'ye geçeceği konuşulan Özdemir'in Bakan Kurum ile aynı karede yer alması, parti değişikliği iddialarının yeniden tartışılmasına neden oldu. Ancak söz konusu fotoğrafın, Özdemir'in parti değiştireceğine ilişkin somut bir gelişme niteliği taşımadığı belirtiliyor.

Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı

"BAKANLIKLARLA GÖRÜŞMEDEN..."

Büşra Özdemir, daha önce yaptığı açıklamada AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetmişti. Bakanlıklarla gerçekleştirdiği görüşmelerin Antalya'ya hizmet etmek amacı taşıdığını vurgulayan Özdemir, şu ifadeleri kullanmıştı: "Birisi orada reyting alacak diye… Lütfen ya! Ben bir haftadır bu haberleri görüyorum. Evet, ben bakanlıklarla görüşüyorum. COP31 sürecindeyiz, ben bu şehre hizmet ediyorum. Bakanlıklarla görüşmeden şehre hizmet etme şansım yok."

Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı

"İLK ADIMI ATMIŞ, FOTOĞRAF VERMİŞ"

Hükümete yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da konuyla ilgili kaleme aldığı yazıda "Muhalefete mensup bir belediye başkanının AK Parti’ye transfer olması evrelerinin birincisi şudur: Murat Kurum’la fotoğraf vermek. AK Parti’ye geçeceği söylenen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir, 'AK Parti’ye transferin tunç yasası' olarak kabul edilen ilk adımı atmış: Murat Kurum’la fotoğraf vermiş. Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek daha çok konuşmalı Bakalım 'Cumhurbaşkanı’yla görüşme evresi' ve 'telefonları kapatma evresi' ne zaman gelecek?" ifadelerine yer verdi. 

Cumhuriyet Halk PartisiBüşra ÖzdemirCemil TugayMurat KurumPolitikaAK PartiAntalyaGüncelCOP31Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (6)

  • Remzi YILMAZ Remzi YILMAZ:
    özgün ile kamal deli olmasında ne yapsınlar 2 2
    Mete Doğaner Mete Doğaner:
    sen delisin yeter bize kontenjan 3 2
  • Nuran Cinar Nuran Cinar:
    BİZİM OYLARIMIZ SİZE DEĞİL PARTİYE İDİ BUNU PEKALA BİLİYORSUNUZ.SEÇİME AZ KALDI. 2 1 Yanıtla
  • Kasım Ekşi Kasım Ekşi:
    Ben çıktım isteyen girebilir. 1 0
  • Murat Bulut Murat Bulut:
    şahısların geçmesi önemli değil önemli olan onlara ot verenler geçer mi soru o 0 0 Yanıtla
  • ahmet demir ahmet demir:
    bu yeni oarti ve chp beden bunlar geçiyor diye hiç utanıyormu acaba utanacak yuz varmı meçhulde 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belçika, İtalya’ya gol oldu yağdı Belçika, İtalya'ya gol oldu yağdı
Fransa’ya 2-1 kaybeden milli takımda Sergen Yalçın’dan büyük söz Fransa'ya 2-1 kaybeden milli takımda Sergen Yalçın'dan büyük söz
Zidane’dan Türkiye itirafı Arda Güler’e ayrı parantez açtı Zidane'dan Türkiye itirafı! Arda Güler'e ayrı parantez açtı
TikTok’ta 5 dakikada 500 bin TL kazandı Proje için taktığı başörtüsünü çıkardı TikTok'ta 5 dakikada 500 bin TL kazandı! Proje için taktığı başörtüsünü çıkardı
Kuryeye ahlaksız teklif Kurgu diyen de var, ateş püsküren de Kuryeye ahlaksız teklif! Kurgu diyen de var, ateş püsküren de
Emeklinin beklediği zamda sürpriz 15 bin liralık plan rafa kalktı Emeklinin beklediği zamda sürpriz! 15 bin liralık plan rafa kalktı
Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı Sağanak, kar ve fırtına kapıda Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı! Sağanak, kar ve fırtına kapıda
Özgür Özel’in A Takımı belli oldu En yakınındaki isimleri listeye almadı Özgür Özel'in A Takımı belli oldu! En yakınındaki isimleri listeye almadı
Millilerimiz “0“ çekti ama umutlar bitmedi Kaderimiz bu akşam belli olacak Millilerimiz "0" çekti ama umutlar bitmedi! Kaderimiz bu akşam belli olacak
10:21
Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk
Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk
10:17
2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik
2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik
09:56
Fransa-Türkiye maçı için televizyon başına geçen taraftarlar deliye döndü
Fransa-Türkiye maçı için televizyon başına geçen taraftarlar deliye döndü
09:40
ABD’de kaos bitmiyor Havalimanlarının son hali korkunç
ABD'de kaos bitmiyor! Havalimanlarının son hali korkunç
09:38
Kadir İnanır’ın mirası tartışılırken Orhan Gencebay da kararını açıkladı
Kadir İnanır'ın mirası tartışılırken Orhan Gencebay da kararını açıkladı
09:17
Millilerimiz “0“ çekti ama umutlar bitmedi Kaderimiz bu akşam belli olacak
Millilerimiz "0" çekti ama umutlar bitmedi! Kaderimiz bu akşam belli olacak
08:58
Özgür Özel’in A Takımı belli oldu En yakınındaki isimleri listeye almadı
Özgür Özel'in A Takımı belli oldu! En yakınındaki isimleri listeye almadı
08:41
Emeklinin beklediği zamda sürpriz 15 bin liralık plan rafa kalktı
Emeklinin beklediği zamda sürpriz! 15 bin liralık plan rafa kalktı
08:05
Brent 95,37 dolara indi: IEA yıl sonu için arz fazlası bekliyor
Brent 95,37 dolara indi: IEA yıl sonu için arz fazlası bekliyor
07:37
TikTok’ta 5 dakikada 500 bin TL kazandı Proje için taktığı başörtüsünü çıkardı
TikTok'ta 5 dakikada 500 bin TL kazandı! Proje için taktığı başörtüsünü çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 10:47:15. #.0.3#
SON DAKİKA: Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android