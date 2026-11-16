Millilerimiz "0" çekti ama umutlar bitmedi! Kaderimiz bu akşam belli olacak

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Takım, son karşılaşmasında Fransa'ya 2-1 yenildi. Turnuvayı puansız ve -11 averajla tamamlayan Türkiye, grubunu son sırada bitirdi.

Turnuva statüsüne göre A Ligi'ndeki dört grubun sonuncuları arasında en kötü iki takım doğrudan B Ligi'ne düşecek. Diğer iki takım ise A Ligi'nde kalabilmek için play-off oynama hakkı kazanacak.

ÇEKYA'NIN KÜME DÜŞMESİ KESİNLEŞTİ

A Ligi 3. Grup'ta son sırayı alan Çekya da turnuvayı puansız ve -11 averajla tamamladı. Ancak Çekya'nın attığı gol sayısı Türkiye'den daha az olduğu için doğrudan B Ligi'ne düşen ilk takım olduğu belirtildi. Böylece gözler, doğrudan küme düşecek ikinci takımın belirleneceği Yunanistan- Sırbistan karşılaşmasına çevrildi.

YUNANİSTAN-SIRBİSTAN MAÇI KADERİMİZİ BELİRLEYECEK

A Ligi 2. Grup'ta son sırada bulunan Sırbistan, son maçında Yunanistan'a konuk olacak. Karşılaşma öncesinde puanı bulunmayan Sırbistan'ın averajı -7. Türkiye'nin play-off şansını koruyabilmesi için Sırbistan'ın Yunanistan karşısında farklı bir yenilgi alması gerekiyor.

Sırbistan 5 veya daha fazla farkla kaybederse: Averajı -12 veya daha kötü olacak ve Türkiye play-off hakkı kazanacak.

Sırbistan 4 farkla kaybederse: İki takım da -11 averaja gelecek. Bu durumda atılan gol sayısı belirleyici olacak.

Sırbistan 3 veya daha az farkla kaybederse ya da puan alırsa: Türkiye doğrudan B Ligi'ne düşecek.

KRİTİK MAÇ SAAT 22.45'TE

Yunanistan ile Sırbistan, 16 Kasım Pazartesi günü saat 22.45'te karşı karşıya gelecek. A Milli Takım'ın kaderini belirleyecek mücadelede Türkiye, Yunanistan'ın farklı galibiyetini bekleyecek. Ay-yıldızlıların play-off hakkı kazanması halinde A Ligi'nde kalabilmek için bir eleme mücadelesi daha vermesi gerekecek.