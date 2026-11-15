Theodore Roosevelt'in Orta Doğu'ya üçüncü uçak gemisi olarak gideceği iddia edildi - Son Dakika
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Theodore Roosevelt'in Orta Doğu'ya üçüncü uçak gemisi olarak gideceği iddia edildi

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NYT'nin ABD'li askeri yetkiliye dayandırdığı habere göre, USS Theodore Roosevelt birkaç gün içinde Orta Doğu'da diğer iki ABD uçak gemisine katılacak. Görevlendirme, İran'ın üç gün içinde ikinci kez Bahreyn'e İHA saldırısının ardından gelirken Pentagon ve CENTCOM'dan yanıt yok.

ABD ordusuna ait USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin birkaç gün içinde Orta Doğu'ya ulaşarak görevine başlayacağı iddia edildi.

Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin ABD'li bir askeri yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD'nin üçüncü uçak gemisi bölgeye ulaşmak üzere.

Habere göre, USS Theodore Roosevelt uçak gemisi birkaç gün içinde Orta Doğu'daki diğer iki Amerikan uçak gemisine katılacak.

Söz konusu görevlendirmenin, İran'ın pazar günü üç gün içinde ikinci kez Bahreyn'e insansız hava aracı saldırısı düzenlemesinin ardından gerçekleşmesi dikkati çekti.

Konuyla ilgili henüz ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ya da ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, kısa süre önce Başkan Yardımcısı JD Vance'i barış görüşmelerinden çıkarmış ve "Washington'un artık Tahran ile bir anlaşmaya ihtiyaç duymadığını" ifade etmişti.

Uçak gemisinin konuşlandırılmasına rağmen, ABD ordusu kısa süre önce İran'a karşı operasyonların yeniden başlaması ihtimaline hazırlandığını iddia eden bir İsrail medyası haberini yalanlamış ve bu tür haberleri "tamamen spekülasyon" olarak nitelendirmişti.

Kaynak: AA
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