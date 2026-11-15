4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek

Bir dizi program ve açılış törenine katılmak üzere Gaziantep'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nizip ilçesinde yapımı tamamlanan Nizip-Karkamış Yolu ve Nizip-Adliye Kavşağı'nın açılışını gerçekleştirdi.

“GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ"

Bakan Uraloğlu burada yaptığı konuşmada, "Binlerce yıllık kadim tarihiyle nice medeniyete beşiklik eden; Zeugma'nın mozaikleriyle turizmin, yeşil altın Antep fıstığı ve zeytiniyle tarımın, sanayinin ve ticaretin kalbi Nizip'te; Nizip Adliye Kavşağı ile Nizip-Karkamış Yolunun toplu açılış töreni vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Sizleri en içten duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Gaziantep, Anadolu'nun kadim ticaret yollarının üzerinde, tarımdan sanayiye, gıdadan tekstile, makineden plastiğe uzanan zengin üretim yelpazesiyle Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirlerinden biridir. Nizip ise bu bereketin ve hareketliliğin önemli duraklarından biridir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Gaziantep'in bu stratejik konumunu daha da güçlendirmek, çiftçimizin, sanayicimizin, esnafımızın ve tüm hemşerilerimizin daha güvenli, konforlu ve ekonomik seyahat etmesini sağlamak için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

"SON 24 YILDA GAZİANTEP'İN ULAŞIM VE HABERLEŞME ALTYAPISINA 177 MİLYAR 141 MİLYON LİRA YATIRIM YAPTIK"

Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekjilde devam etti: "116 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu yaklaşık 476 kilometreye çıkardık. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 179 kilometreden 462 kilometreye yükselttik. Gaziantep'i; Kahramanmaraş'a, Kilis'e, Şanlıurfa'ya ve Hatay'a bölünmüş yollar ile bağladık. Nurdağı - İslahiye Yolu, Sakçagözü Geçişi, Gaziantep - Yavuzeli - Araban Yolu, Yeşil Vadi ve Beykent Köprülü Kavşakları, Dutlu Köprülü Kavşağı, Gaziantep - Kilis Yolu, Gaziantep - Şanlıurfa Otoyolu (Gaziantep Çevre Yolu Kesimi), Başpınar ve Şehir Gösteren Köprülü Kavşakları, Başpınar Organize Sanayi Köprülü Kavşağı, Gaziantep - Kilis Devlet Yolu Üniversite Köprülü Kavşağı ve Gaziantep Şehir Hastanesi Kavşağı gibi önemli karayolu projelerini hizmete sunduk. Geçen yıl Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğümüzün iş birliğiyle Dülük-OSB Tüneli ve bağlantı yolumuzun yapım çalışmalarını başlattık.

“SANAYİNİN DOĞUSUNA ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRACAĞIZ”

Bugün de programımız kapsamında Dülük Tünel Şantiyesi'nde yerinde inceleme gerçekleştirecek, sahadaki son durumu bizzat göreceğiz. Kavşaklar ile tünel dışındaki yol kesimlerinin inşasını Karayolları Genel Müdürlüğümüz yürütüyor. Projemizi Dülük Kavşağı'ndan başlatarak Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin ana arterlerine ve TAG Otoyolu'na bağlayacak şekilde tasarladık. Böylece D-400 Karayolu ile O-54 Çevre Yolu arasındaki trafik yoğunluğunu azaltacak, sanayinin doğusuna erişimi kolaylaştıracağız. Çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Ayrıca Bakanlığımızca Osmaniye - Nurdağı Yol, TAG Otoyolu Üstyapı Onarımı, Gaziantep - Nurdağı Devlet Yolu ve Kahramanmaraş - Narlı - Gaziantep Yolu gibi 12 karayolu projemizin çalışmaları da devam ediyor

“BU KAVŞAK VE YOL SADECE BİRER ULAŞIM YATIRIMI DEĞİL...”

Bugün burada hizmete açtığımız iki önemli eserle Gaziantep'e ve Nizip'in ulaşım ağının gücüne güç katmaya devam ediyoruz. İlk eserimiz bizleri bir araya getiren, Nizip Adliye Kavşağıdır. Bağlantı yolları ile birlikte toplam 4,2 kilometre uzunluğundaki bu köprülü kavşağı, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa ettik. Nizip Adliyesi ve çevresindeki kamu hizmet alanlarına erişimi düzenledik. Kavşak geometrisini ve trafik düzenini iyileştirerek araçların geçişlerini, görüş mesafelerini ve manevra imkânlarını artırdık. Yoğun saatlerde oluşan sıkışıklık ve beklemelerin yerini güvenli, akıcı ve konforlu bir ulaşım aldı. Yaya hareketlerini de düzenleyerek yol kullanıcılarının güvenliğini yükselttik. Karbon salınımını yılda 664 ton azaltarak hem çevreyi koruyacak hem de iklim dostu ulaşım hedeflerimize katkı sağlayacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Nizip D-400 Devlet Yolu'nun Karkamış ayrımından başlayarak Türkiye-Suriye sınırındaki Karkamış-Cerablus Sınır Kapısı'na kadar uzanan bu güzergâhı, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardına yükselttik. Karkamış ilçemizin Nizip'e, Gaziantep'e ve bölgedeki merkezlere kesintisiz ve yüksek standartlı bağlantısını sağladık. Sınır bölgesindeki güvenlik ve ulaşım altyapısını güçlendirerek, sınır ötesinde güvenliğin yeniden tesis edildiği bölgelerde hayatın normalleşmesine katkı sunuyoruz. Karbon salınımını yılda 2 bin 312 ton azaltarak Nizip'in ve Gaziantep'in doğasını koruma altına alıyoruz. Tekrardan, hayırlı uğurlu olsun. Bu kavşak ve yolumuz sadece birer ulaşım yatırımı değil; Gaziantep'in üretim gücünü, Nizip'in tarım bereketini, sınır ticaretinin potansiyelini Türkiye'nin kalkınmasına dönüştüren somut bir kalkınma hamlesidir.”

MERSİN-GAZİANTEP ARASI 2 SAAT 15 DAKİKAYA DÜŞECEK

Yapımı süren 312,5 kilometrelik Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı: Gaziantep'teki çalışmalarımız sadece karayolları ile sınırlı değil. Gaziantep'in tüm demiryolu altyapısını yeniledik ve modernize ettik. Bildiğiniz üzere Bakanlığımız ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ortak bir çalışmayla hayata geçirdiği GAZİRAY'ı 2022 yılında hizmete açmıştık. Proje ile kent merkeziyle iki sanayi bölgesini birbirine bağlayarak Başpınar'dan Taşlıca'ya 16 istasyonla Gaziantep şehir içi trafiğine nefes aldırdık. Gaziray kapsamında 25,5 kilometre güzergahta 2 adet hızlı tren hattı ve 2 adet banliyö hattı olmak üzere 4 hatlı elektrikli ve sinyalli demiryolu hattı inşa ettik. Bu proje kapsamında aslında toplamda 112 kilometre yeni demiryolu hat yapımı gerçekleştirdik. Geçen yıl İlk milli banliyö tren setimizi de Gaziray'da kullanmaya başlamıştık. Gaziray'da kullanılan 8 tren setimizin tamamının teslimini de gerçekleştirdik. Yine, Bölgemizin ve ülkemizin en önemli demiryolu projelerinden biri olan 312,5 kilometre uzunluğundaki Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projemizi başlattık, yapımına hızla devam ediyoruz. Projemizin Mersin-Adana kesimini 2027 yılı içerisinde açmayı planlıyoruz. Tüm hat tamamlandığında Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep arası ortalama 6,5 saat süren seyahat süresini 2 saat 15 dakikaya düşüreceğiz. Saatte 200 km tasarım hızı ile yılda ortalama 3,1 milyon yolcu ve yaklaşık 37,1 milyon ton yük taşımayı hedefliyoruz. Gaziantep'te kalmayacak, oradan Nizip'e, Şanlıurfa'ya kadar devam ettireceğiz. Gaziantep Havalimanımızın yıllık 6 milyon yolcu kapasiteli yeni iç ve dış hatlar terminal binası da inşa ettik. 2002 yılında 223 bin olan yolcu trafiği, 2025 yılında 3 milyon 70 bin yolcuya yaklaştı. Havalimanımızdan 7'si dış nokta olmak üzere 13 farklı lokasyona haftalık 168 uçuş operasyonu gerçekleşiyor. Kimsenin şüphesi olmasın ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejimizle Gaziantep'in ihtiyaçlarını karşılayacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yollarımızı, köprülerimizi, tünellerimizi ve tüm altyapımızı daha da güçlendirerek Gaziantep'i Türkiye'nin ve bölgenin en modern şehirlerinden biri haline getirmeyi sürdüreceğiz. Bu projelerde emeği geçen yüklenici firmalara, Karayolları Genel Müdürlüğü personelimize ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Eserlerimizin başta Nizip ve Gaziantep olmak üzere tüm bölgemiz ve aziz milletimiz için hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum"