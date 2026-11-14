Canlı yayında talihsiz an! Milletvekili kamerayı ayarlarken zor durumda kaldı - Son Dakika
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Canlı yayında talihsiz an! Milletvekili kamerayı ayarlarken zor durumda kaldı

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Canlı yayında talihsiz an! Milletvekili kamerayı ayarlarken zor durumda kaldı
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Canlı yayında talihsiz an! Milletvekili kamerayı ayarlarken zor durumda kaldı
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Ukrayna'da enerji krizine ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere canlı yayına katılan eski bakan ve milletvekili Oleksiy Kucherenko, kamera açısını değiştirmek istediği sırada beklenmedik bir olay yaşadı. 65 yaşındaki siyasetçinin özel görüntülerinin ekrana yansıması üzerine sunucu şaşkınlığını gizleyemezken, Kucherenko kısa bir özrün ardından konuşmasına devam etti.

Ukrayna’da eski hükümet bakanı ve milletvekili Oleksiy Kucherenko, enerji krizi hakkında konuştuğu canlı yayında yaşanan kamera kazasıyla gündeme geldi. Telefonunun açısını değiştirmeye çalışan 65 yaşındaki siyasetçinin belden aşağısının çıplak olduğu anlar ekrana yansırken, sunucu Yulia Gloza'nın soğukkanlılığını koruması dikkat çekti.

KAMERAYI AYARLARKEN İSTEMEDİĞİ GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

Ukrayna siyasetinde uzun yıllardır görev yapan 65 yaşındaki Oleksiy Kucherenko, başkent Kiev'de yayın yapan Kyiv TV kanalına uzaktan bağlanarak ülkenin enerji krizini değerlendirdi.

Canlı yayın sırasında telefonunun kamera açısını değiştirmek isteyen Kucherenko, cihazı hareket ettirdiği sırada belden aşağısının çıplak olduğu görüntüleri yanlışlıkla ekrana yansıttı. Siyasetçinin mahrem bölgeleri de kısa süreliğine canlı yayında görüldü.

SUNUCU ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Sunucu Yulia Gloza, yaşanan beklenmedik olay karşısında şaşkınlığını gizleyemese de programı sürdürdü. Kamerayı yeniden düzelten Kucherenko ise kısa bir özür ifadesinin ardından enerji krizi hakkındaki konuşmasına devam etti.

Olayın ardından görüntülerin sosyal medyada hızla yayıldığı, Kucherenko'nun da söz konusu kaydı kendi sosyal medya hesabında paylaştığı aktarıldı.

ENERJİ KRİZİNİ ANLATIYORDU

Eski Konut ve Kamu Hizmetleri Bakanı olan Kucherenko, halen Ukrayna Parlamentosu Enerji Komitesi Başkan Birinci Yardımcısı olarak görev yapıyor.

Milletvekili, canlı yayında Kiev bölgesindeki enerji tesislerini korumak amacıyla inşa edilmesi planlanan 26 koruyucu yapının hiçbirinin 1 Ekim 2026'ya kadar tamamlanmadığını gündeme getirmişti.

Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırılarının sürdüğü bir dönemde yaşanan yayın kazası, ülkede sosyal medyanın en çok konuşulan görüntüleri arasına girdi.

MilletvekiliTelevizyonUkraynaEnerjiDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Canlı yayında talihsiz an! Milletvekili kamerayı ayarlarken zor durumda kaldı - Son Dakika
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