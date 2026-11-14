Igli Tare'den Muriqi itirafı: Paris'e özel uçağı hazırdı ama Lazio'yu seçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Igli Tare'den Muriqi itirafı: Paris'e özel uçağı hazırdı ama Lazio'yu seçti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Igli Tare\'den Muriqi itirafı: Paris\'e özel uçağı hazırdı ama Lazio\'yu seçti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Igli Tare\'den Muriqi itirafı: Paris\'e özel uçağı hazırdı ama Lazio\'yu seçti
Haber Videosu

Lazio'nun eski sportif direktörü Igli Tare, 2020'de transferini yaptığı Vedat Muriqi'nin PSG'ye gitmek üzereyken Paris'e uçacak özel uçağının hazır olduğunu açıkladı. Tare'ye göre Kosovalı forvet, maaşının iki katından fazlasını öneren kulüpleri de geri çevirip İtalya'yı seçti. Muriqi bu sezon Fenerbahçe'de 18 maçta 9 gol attı.

Süper Lig devi Fenerbahçe’nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi hakkında, yıldız ismi 2020 yılında Fenerbahçe’den Lazio'ya transfer eden eski sportif direktör Igli Tare’den dikkat çeken açıklamalar geldi.

''OLAĞANÜSTÜ BİR SANTRFOR''

Igli Tare, Muriqi'yi ''Oyunu yorumlama şekliyle olağanüstü bir santrfor” olarak tanımladı ancak çeşitli nedenlerle Lazio’da potansiyelinin tamamını ortaya koyamadığını belirtti.

Igli Tare'den Muriqi itirafı: Paris'e özel uçağı hazırdı ama Lazio'yu seçti

PSG İTİRAFI

Röportajdaki asıl dikkat çeken kısım ise Paris Saint-Germain ile ilgiliydi. Tare, Muriqi’nin PSG’ye transfer olmak üzere Paris’e giden hazır özel bir uçağı olduğunu, ancak Lazio’ya gidebilmek için bu teklifi reddettiğini söyledi. Ayrıca başka kulüplerin maaşının iki katından fazla tekliflerde bulunduğunu, Muriqi’nin İtalya’ya gelmek için bunları da geri çevirdiğini ekledi.

Igli Tare'den Muriqi itirafı: Paris'e özel uçağı hazırdı ama Lazio'yu seçti

SEZON PERFORMANSI 

32 yaşındaki deneyimli forvet bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 18 maçta 9 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 

Igli Tare'den Muriqi itirafı: Paris'e özel uçağı hazırdı ama Lazio'yu seçti
Vedat MuriqiFenerbahçeFutbolSporPSGSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
Sevgilisinin görüştüğü kızı bahçeye çağırdı Sonu korkunç bitti Sevgilisinin görüştüğü kızı bahçeye çağırdı! Sonu korkunç bitti
Uğurcan Çakır’a dev talip Uğurcan Çakır'a dev talip
Çobanlar Grubu’na Ankara’da operasyon: El konulan otel 660 milyon lira Çobanlar Grubu'na Ankara'da operasyon: El konulan otel 660 milyon lira
Nasır Hastanesi saldırısına 18 ülkeden ortak kınama, Türkiye de listede Nasır Hastanesi saldırısına 18 ülkeden ortak kınama, Türkiye de listede
Mantar zehirlenmesi sonrası kızından nakil yapılan Nurcan Alp, 8 gün sonra yaşamını yitirdi Mantar zehirlenmesi sonrası kızından nakil yapılan Nurcan Alp, 8 gün sonra yaşamını yitirdi
Matvey Kislyak’tan Galatasaray ve Fenerbahçe yanıtı Matvey Kislyak'tan Galatasaray ve Fenerbahçe yanıtı
Ankara’da dengeleri değiştirebilecek ittifak Cumhurbaşkanı adayı da belli Ankara’da dengeleri değiştirebilecek ittifak! Cumhurbaşkanı adayı da belli
Arda Güler’in yeni maaşı belli oldu Adeta servet kazanacak Arda Güler'in yeni maaşı belli oldu! Adeta servet kazanacak
Beşiktaş’ta Poku için karar Beşiktaş'ta Poku için karar
18:56
Galatasaray’da 5 ayrılık birden
Galatasaray'da 5 ayrılık birden
18:41
Belözoğlu Samandıra’daki değişimi savundu: “Ben bir ekiple geldim“
Belözoğlu Samandıra'daki değişimi savundu: "Ben bir ekiple geldim"
18:39
Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız’ın faillerinden biri yakalandı: 2 kişiye daha gözaltı
Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız’ın faillerinden biri yakalandı: 2 kişiye daha gözaltı
18:05
Kara para iddiaları sonrası Sarıgül sessizliğini bozdu: Hedefinde medya var
Kara para iddiaları sonrası Sarıgül sessizliğini bozdu: Hedefinde medya var
18:00
Nagehan Alçı, Fatma Betül Sayan Kaya’nın cezaevindeki son durumunu anlattı: Psikolojik olarak çok zorlanıyor
Nagehan Alçı, Fatma Betül Sayan Kaya'nın cezaevindeki son durumunu anlattı: Psikolojik olarak çok zorlanıyor
17:51
Aylardır beklenen o büyük gün geldi Ronaldinho sahaya çıkıyor
Aylardır beklenen o büyük gün geldi! Ronaldinho sahaya çıkıyor
17:28
Özgür Özel, yeniden YENİ Parti Genel Başkanı seçildi
Özgür Özel, yeniden YENİ Parti Genel Başkanı seçildi
16:59
Ankara’da dengeleri değiştirebilecek ittifak Cumhurbaşkanı adayı da belli
Ankara’da dengeleri değiştirebilecek ittifak! Cumhurbaşkanı adayı da belli
16:26
Nasır Hastanesi saldırısına 18 ülkeden ortak kınama, Türkiye de listede
Nasır Hastanesi saldırısına 18 ülkeden ortak kınama, Türkiye de listede
14:21
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
14:04
Türkiye bu köyü konuşuyor Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar
Türkiye bu köyü konuşuyor! Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 19:13:06. #7.13#
SON DAKİKA: Igli Tare'den Muriqi itirafı: Paris'e özel uçağı hazırdı ama Lazio'yu seçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android