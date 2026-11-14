Türkiye bu köyü konuşuyor! Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Türkiye bu köyü konuşuyor! Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Türkiye bu köyü konuşuyor! Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Türkiye bu köyü konuşuyor! Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar
Haber Videosu

Artvin'de 218 üyeli Aşağı Maden Köyü Kalkınma Kooperatifi, 60 araçlık filosu ve 90 çalışanıyla köy ekonomisine katkı sağlıyor. Maden şirketlerine personel taşımacılığıyla faaliyetlerine başlayan kooperatif, son olarak yaklaşık 60 milyon lira yatırımla akaryakıt istasyonu satın alarak işletmeye açtı. Köylülerin ortak girişimiyle büyüyen kooperatifin istasyondan elde edeceği gelir, hem üyelere dağıtılacak hem de köyün ihtiyaçları için kullanılacak.

Artvin merkeze bağlı eski adı Hod olan 220 haneli Aşağı Maden köyünde, köy sakinleri tarafından 2022 yılında kurulan kalkınma kooperatifi yatırımlarını sürdürüyor. Bölgede faaliyet gösteren maden şirketlerine personel taşımacılığı yaparak çalışmalarına başlayan kooperatif, zamanla araç filosunu ve çalışan sayısını artırdı.

Bünyesinde minibüsler, dökme yük tankerleri ve sulama araçlarının da bulunduğu toplam 60 araca ulaşan kooperatif, son olarak Artvin-Erzurum kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunu satın aldı. Köyün eski adı verilerek "Hod Petrol ve Dinlenme Tesisi" adıyla hizmete açılan işletmenin, hem kooperatife gelir sağlaması hem de köyün gelişmesine katkı sunması hedefleniyor.

Kooperatif yönetiminin, yaptıkları araştırmalara göre Türkiye'de köy halkına ait ilk akaryakıt istasyonu olduğunu belirttiği tesis için açılış töreni düzenlendi. Artvin Valisi Dr. Turan Ergün, köy sakinleri ve vatandaşların katıldığı açılışta halk oyunları oynandı, ikramlarda bulunuldu.

Türkiye bu köyü konuşuyor! Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar

"KOOPERATİFÇİLİK GÖNÜL VE EMEK İŞİDİR"

Açılışta konuşan Artvin Valisi Dr. Turan Ergün, "Artvin'in kendine özgü coğrafyasında bu tür yatırımların hayata geçirilmesi oldukça kıymetli. Hod Petrol ve Dinlenme Tesisi'nin açılışında bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Kooperatifçilik, Türkiye'de yönetilmesi ve başarıya ulaştırılması zor alanlardan biridir. Gönül, emek ve özveri gerektirir. Aşağı Maden Köyü Kooperatifimiz, 218 üyesiyle bölgedeki ekonomik faaliyetleri köyün kalkınması için bir gelir kaynağına dönüştürmüştür. Bu tesis de kooperatif tarafından devralınıp yenilenerek sürekli gelir sağlayacak bir işletme haline getirilmiştir. Taşıma kooperatiflerinin en önemli gider kalemlerinden biri yakıttır. Bölgede faaliyet gösteren şoförlerimizin yakıt ihtiyaçlarını buradan karşılayabilmesi hem kooperatifimize hem de vatandaşlarımıza katkı sağlayacaktır. Yatırımın hayata geçirilmesinde emeği bulunan kooperatif başkanımıza ve yöneticilerimize, köy muhtarımıza ve yerel halkla iş birliği yürüten maden şirketinin yöneticilerine teşekkür ediyorum" dedi.

PERSONEL TAŞIMACILIĞIYLA BAŞLADILAR, AKARYAKIT İSTASYONU ALDILAR

Aşağı Maden Köyü Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Engin Akdemir, "Köyümüzde maden çalışması var. Kooperatifimizin faaliyetleri de maden odaklı başladı. İlk olarak personel taşımacılığı yaptık. Olabildiğince minibüs sayımızı artırdık. Şu anda taşıma işi yapan 51 minibüsümüz bulunuyor. İki adet dökme yük tankeri, yani silobas aldık. İki adet de sulama aracımız var. Toplamda 60 araçlık filoya ulaştık. Bunun devamında köyümüze yakın bölgede bulunan akaryakıt istasyonu satışa çıkınca bu fırsatı değerlendirmek istedik. Bölgemizdeki maden çalışmaları ve şantiye gruplarının yoğunluğunu dikkate alarak bunun bizim için doğru bir yatırım olacağını düşündük" diye konuştu.

Türkiye bu köyü konuşuyor! Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar

"KÖYLÜMÜZ, ‘BİZİM AKARYAKIT İSTASYONUMUZ VAR' DİYEBİLİYOR"

Yatırımın köy halkı için gurur kaynağı olduğunu belirten Akdemir, "Yaptığımız araştırmalarda, köy halkının kurduğu bir kooperatif bünyesinde akaryakıt istasyonu bulunan başka bir köy örneğine rastlamadık. Kazanır mı, kazanmaz mı diye bir tedirginliğimiz yok. Zaten kendimize ait 60 aracımız var. Köylümüz var, bölgemizde maden şirketleri var. Bu araçların ve işletmelerin yakıt ihtiyaçlarını buradan karşılamasıyla önemli bir satış potansiyeline ulaşacağız. Bizim için oldukça memnuniyet verici ve gurur duyduğumuz bir durum. Köylümüz de ‘Bizim akaryakıt istasyonumuz var' diye gururla söyleyebiliyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye bu köyü konuşuyor! Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar

GELİRİ HEM ÜYELERE HEM KÖYE KATKI SAĞLAYACAK

Kooperatifin yatırımlarına ilişkin bilgi veren Akdemir, "Kooperatifimiz 2022 yılında kuruldu. Köyümüz 150 haneli, kooperatifimizin ise 218 üyesi bulunuyor. Bünyemizde 60 araç var ve 90 personel çalışıyor. Akaryakıt istasyonumuzun maliyeti yaklaşık 60 milyon lirayı buldu. Buradan elde edilecek gelir, 218 üyemize dağıtılmasının yanı sıra köyümüzün ihtiyaçları ve gelişmesi için de kullanılacak. İstasyonumuza köyümüzün eski adı olan Hod ismini verdik. Bu yatırımı hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye bu köyü konuşuyor! Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar
Kaynak: İHA
Maden KöyüTürkiyeEkonomiArtvinMadenYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim “Türkiye’nin Bezos’u olayım“ demiş Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim? "Türkiye’nin Bezos’u olayım" demiş
Fatih Terim’e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
Yozgat’ta 65 bin TL maaşlı imam ilanına 2 bin başvuru: Şartı var Yozgat'ta 65 bin TL maaşlı imam ilanına 2 bin başvuru: Şartı var
Karayazı’da soğuk havada tezgah başında bekleyen satıcıya güvenlikçilerden destek Karayazı'da soğuk havada tezgah başında bekleyen satıcıya güvenlikçilerden destek
BESYO mezunu BİM çalışanı: Bunca sene boşuna mı okuduk BESYO mezunu BİM çalışanı: Bunca sene boşuna mı okuduk?
İlham Aliyev’in kızı Antalya’da COP31’de dikkat çeken ziyaret İlham Aliyev'in kızı Antalya'da! COP31'de dikkat çeken ziyaret
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler Tüm gözler belediyeye çevrildi Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler? Tüm gözler belediyeye çevrildi
MEB’den köklü değişiklik Okullarda yıllardır süren uygulama yasaklandı MEB'den köklü değişiklik! Okullarda yıllardır süren uygulama yasaklandı
Jürinin basit bulduğu gösteri, sonunda ayakta alkışlandı Jürinin basit bulduğu gösteri, sonunda ayakta alkışlandı
Adana dürümüne limon sıkıldı, Mehmet Yalçınkaya’nın tepkisi sert oldu Adana dürümüne limon sıkıldı, Mehmet Yalçınkaya'nın tepkisi sert oldu
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
Doktorlardan oluşan kooperatif Adana’da zeytinyağı fabrikası kurdu: Maliyetler düştü Doktorlardan oluşan kooperatif Adana'da zeytinyağı fabrikası kurdu: Maliyetler düştü
Eşinden gizlice kursa yazılan 65 yaşındaki Emriye Günel, direksiyon sınavını dördüncü denemede geçti Eşinden gizlice kursa yazılan 65 yaşındaki Emriye Günel, direksiyon sınavını dördüncü denemede geçti
14:21
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
13:54
Bakan Şimşek’e emekli, memur ve asgari ücret zammı soruldu Yanıtı milyonları heyecanlandırdı
Bakan Şimşek'e emekli, memur ve asgari ücret zammı soruldu! Yanıtı milyonları heyecanlandırdı
13:13
Ordu’da otomobil 300 metrelik uçuruma yuvarlandı: 3 kişi yaşamını yitirdi
Ordu'da otomobil 300 metrelik uçuruma yuvarlandı: 3 kişi yaşamını yitirdi
13:05
Suudi generale tuzak Türkiye sorusu Neyse ki gereken cevabı verdi
Suudi generale tuzak Türkiye sorusu! Neyse ki gereken cevabı verdi
11:10
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
10:47
Jürinin basit bulduğu gösteri, sonunda ayakta alkışlandı
Jürinin basit bulduğu gösteri, sonunda ayakta alkışlandı
10:24
MEB’den köklü değişiklik Okullarda yıllardır süren uygulama yasaklandı
MEB'den köklü değişiklik! Okullarda yıllardır süren uygulama yasaklandı
10:16
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler Tüm gözler belediyeye çevrildi
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler? Tüm gözler belediyeye çevrildi
09:21
Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi Nikahın mimarı kızları oldu
Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi! Nikahın mimarı kızları oldu
08:35
Fatih Terim’e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
00:10
Sahada ölümle biten pozisyon Kalecinin cezası belli oldu
Sahada ölümle biten pozisyon! Kalecinin cezası belli oldu
00:02
ABD’de tüm uçuşlar durduruldu
ABD'de tüm uçuşlar durduruldu
23:24
Sirenler susmuyor ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi
Sirenler susmuyor! ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi
22:08
İstanbul’u lodos vurdu İnsanlar, dalgaların içinde kayboldu
İstanbul'u lodos vurdu! İnsanlar, dalgaların içinde kayboldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 14:27:11. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye bu köyü konuşuyor! Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android