Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi! Nikahın mimarı kızları oldu - Son Dakika
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Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi! Nikahın mimarı kızları oldu

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Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi! Nikahın mimarı kızları oldu
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Ünlü şarkıcı Zeynep Casalini, yıllar önce boşandığı eski eşi Tahsin Berk ile ikinci kez nikah masasına oturdu. 2016 yılında evliliklerini sonlandıran ancak bir yıl sonra yeniden aynı evde yaşamaya başlayan çift, yıllar sonra ilişkilerini resmiyete döktü. Casalini'nin nikah fotoğraflarına düştüğü "Anne ve babasını evlendiren evlat" notu ise dikkat çekti.

Şarkıcı Zeynep Casalini, özel hayatında sürpriz bir gelişmeye imza attı. 4 Ağustos 2010'da Bodrum'da restoran işletmeciliği yapan Tahsin Berk ile evlenen Casalini, bir yıl sonra kızı Dafne'yi kucağına almıştı. Ancak çiftin evliliği 14 Nisan 2016'da sona ermişti.

BOŞANDILAR AMA BİRBİRLERİNDEN KOPAMADILAR

Boşanmalarının ardından ilişkilerine yeniden şans veren Zeynep Casalini ve Tahsin Berk, 2017 yılından itibaren aynı evde yaşamaya başladı. Yıllardır birlikteliklerini sürdüren çift, sade bir nikah töreniyle ikinci kez dünyaevine girdi.

Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi! Nikahın mimarı kızları oldu

SİYAH GELİNLİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Nikah töreninde geleneksel beyaz gelinlik yerine yıldız detaylarıyla süslenmiş siyah mini bir elbise tercih eden Casalini, kombinini tül duvakla tamamladı.

Ünlü şarkıcı, nikah töreninden kızları Dafne'nin de yer aldığı fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi! Nikahın mimarı kızları oldu

"ANNE VE BABASINI EVLENDİREN EVLAT"

Casalini'nin nikah karelerine yazdığı "Anne ve babasını evlendiren evlat" notu, törenin en dikkat çekici ayrıntılarından biri oldu. Ünlü şarkıcının paylaşımının ardından çifte çok sayıda tebrik mesajı gönderildi.

Zeynep CasaliniTahsin BerkEvlilikMagazinSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mehmet Aydın Mehmet Aydın:
    Ders alınmış ise hatalardan güzel bir haber 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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