Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi! Nikahın mimarı kızları oldu

Şarkıcı Zeynep Casalini, özel hayatında sürpriz bir gelişmeye imza attı. 4 Ağustos 2010'da Bodrum'da restoran işletmeciliği yapan Tahsin Berk ile evlenen Casalini, bir yıl sonra kızı Dafne'yi kucağına almıştı. Ancak çiftin evliliği 14 Nisan 2016'da sona ermişti.

BOŞANDILAR AMA BİRBİRLERİNDEN KOPAMADILAR

Boşanmalarının ardından ilişkilerine yeniden şans veren Zeynep Casalini ve Tahsin Berk, 2017 yılından itibaren aynı evde yaşamaya başladı. Yıllardır birlikteliklerini sürdüren çift, sade bir nikah töreniyle ikinci kez dünyaevine girdi.

SİYAH GELİNLİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Nikah töreninde geleneksel beyaz gelinlik yerine yıldız detaylarıyla süslenmiş siyah mini bir elbise tercih eden Casalini, kombinini tül duvakla tamamladı.

Ünlü şarkıcı, nikah töreninden kızları Dafne'nin de yer aldığı fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

"ANNE VE BABASINI EVLENDİREN EVLAT"

Casalini'nin nikah karelerine yazdığı "Anne ve babasını evlendiren evlat" notu, törenin en dikkat çekici ayrıntılarından biri oldu. Ünlü şarkıcının paylaşımının ardından çifte çok sayıda tebrik mesajı gönderildi.