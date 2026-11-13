İstanbul'u lodos vurdu! İnsanlar, dalgaların içinde kayboldu - Son Dakika
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İstanbul'u lodos vurdu! İnsanlar, dalgaların içinde kayboldu

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İstanbul\'u lodos vurdu! İnsanlar, dalgaların içinde kayboldu
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İstanbul\'u lodos vurdu! İnsanlar, dalgaların içinde kayboldu
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İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle sahil kesimlerinde yüksek dalgalar oluşurken, bazı vapur seferleri iptal edildi, metro seferlerinde ise aksama yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün fırtına uyarısının ardından kent genelinde etkisini gösteren kuvvetli rüzgar, özellikle sahil kesimlerinde hayatı olumsuz etkiledi.

LODOS DENİZ SULARINI TAŞIRDI

Bakırköy sahilinde lodos nedeniyle yükselen dalgalar kıyıya vururken, bazı vatandaşlar kuvvetli rüzgara rağmen sahilde yürüyüş yaptı. Büyükçekmece'de de lodosun etkisiyle yükselen dalgalar nedeniyle deniz suyu, yürüyüş yolu ve bankların bulunduğu alana kadar ulaştı.

<a class='keyword-sd' href='/istanbul/' title='İstanbul'>İstanbul</a>'u lodos vurdu! İnsanlar, dalgaların içinde kayboldu

Yenikapı-Atatürk Havalimanı-Kirazlı Metro Hattı'nda, hat dışındaki enerji teline ağaç devrilmesi nedeniyle seferlerde bir süre aksama yaşandı.

DALGALAR, İNSAN BOYUNU AŞTI

Beylikdüzü'nde ise vinç üzerinde çalışan bir operatörün rahatsızlanması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye merdiveninin lodos nedeniyle sallanmasından korkan operatör, vinçten kendi imkanlarıyla indi. Üsküdar Salacak sahilinde de dalgalar insan boyunu aştı.

İstanbul'u lodos vurdu! İnsanlar, dalgaların içinde kayboldu

BAZI VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kentte bazı vapur seferleri de iptal edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada seferleri ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyecek.

İstanbul'u lodos vurdu! İnsanlar, dalgaların içinde kayboldu

Ayrıca, Aşiyan-Üsküdar Hattı seferleri de ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar olarak yapılacak.

İSTANBUL'DA YARINA DİKKAT

Öte yandan AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'a yarın itibarıyla soğuk ve yağışlı havanın giriş yapması bekleniyor.

Bu nedenle güneyli yönlerden (lodos) yer yer kuvvetli fırtına şeklinde saatte 60 ila 90 kilometre esen rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren yönünü kuzeyli yönlere (poyraz) çevireceği tahmin ediliyor.

İstanbul'u lodos vurdu! İnsanlar, dalgaların içinde kayboldu

SICAKLIKLAR BİR ANDA DÜŞECEK

Halihazırda 20-23 derece aralığında bahar değerlerinde seyreden sıcaklıklarda 6-8 derece birden azalmayla birlikte sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.

Cumartesi öğle saatlerinden sonra bölgede görülecek yağışların akşam saatlerine doğru il genelinde etkisini arttıracağı, gece saatlerine kadar sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olabileceği bekleniyor.

AKOM, pazar sabah saatlerine kadar bölgede görülecek fırtına ve kuvvetli yağış geçişleri nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulundu.

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Kaynak: AA
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    Yorumlar (1)

  • Duty Manager Duty Manager:
    Bu ne bicim baslik haber yapmayi bile bilmiyorsunuz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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