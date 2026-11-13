YÖK Başkanı Erol Özvar\'ın önerisine sert tepki: Genç kadınlar sizin gözünüze damızlık hayvan mı?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi görüşülürken üniversite eğitiminin üç yıla indirilmesi önerisi tartışmalara neden oldu. AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan komisyonda söz alan İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

"GENÇ KADINLAR SİZİN GÖZÜNÜZE DAMIZLIK HAYVAN GİBİ Mİ GÖRÜNÜYOR?"

Üniversite eğitiminin kısaltılmasını doğurganlığı artırma politikalarıyla ilişkilendiren Gökçen, önerinin arkasındaki yaklaşımı eleştirdi. Gökçen, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Doğurganlığı artırmak için üniversiteleri 3 yıla indirecekmişiz. Nasıl bir modadır ki bu, ne yapsanız arkasında bir doğurganlık meselesi var. Genç kadınlar üniversiteden erken ayrılırsa çok çocuk doğurabilirlermiş. Bu mantığın arkasında da bu var. Yani kusura bakmayın ama genç kadınlar sizin gözünüze damızlık hayvan gibi mi görünüyor?"

"SANKİ HER KONUDA AVRUPA'YI ÖRNEK ALIYORUZ"

YÖK Başkanı Erol Özvar'ın üç yıllık üniversite modeli için Avrupa'daki eğitim sistemlerini örnek göstermesini de eleştiren Gökçen, "Kendisi Avrupa sistemini örnek gösteriyor. Sanki diğer her konuda Avrupa'daki sistemi esas alıyormuşuz gibi" dedi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞADIĞI SORUNLARA DİKKAT ÇEKTİ

Konuşmasında yükseköğretimde yaşanan sorunlara da değinen Gökçen, artan yaşam maliyetlerinin öğrencilerin eğitim hayatını doğrudan etkilediğini belirtti. Gençlerin üniversite tercihlerini ekonomik koşullar ve mezuniyet sonrası iş bulma kaygısıyla yapmak zorunda kaldığını ifade etti. Öğrenci yurtlarının yetersizliğine dikkat çeken Gökçen, yurtlarda yaşanan taciz, şiddet ve güvenlik sorunlarının da çözülmesi gerektiğini vurguladı.

"AKADEMİK ÖZGÜRLÜKLER YERLERDE"

Araştırma görevlilerinin çalışma koşullarını da eleştiren Gökçen, akademisyenlerin iş tanımlarındaki belirsizlikler ve kadro güvencesizliği nedeniyle ciddi sorunlarla karşılaştığını belirtti. Akademik personelin geleceğinin yöneticilerin kararlarına bağlı olduğunu savunan Gökçen, şu ifadeleri kullandı: "Akademik özgürlükler yerlerde, sansür, otosansür, keyfi kadro paylaşımları, adrese teslim kadro ilanları, idari soruşturma ve baskılar, iktidarla aynı düşünmeyen hiçbir akademisyene nefes aldırmamak üzere kurulu bir sistem var"



