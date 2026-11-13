Eski basın danışmanı Emre Olur'a Peker cephesinden kesin mesaj - Son Dakika
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Eski basın danışmanı Emre Olur'a Peker cephesinden kesin mesaj

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Eski basın danışmanı Emre Olur\'a Peker cephesinden kesin mesaj
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4 yorum

Firari suç örgütü lideri Sedat Peker cephesinden yapılan açıklamada, uzun süre Peker'in basın danışmanı olarak anılan Emre Olur ile yıllardır hiçbir görüşme ya da temas olmadığı, bundan sonra da irtibat kurulmayacağı bildirildi. 2022'de Arnavutluk'ta yakalanıp tutuklanan Olur, 2023'te tahliye edilmişti. Açıklamanın gerekçesi paylaşılmadı.

Firari suç örgütü lideri Sedat Peker cephesinden yapılan kamuoyu açıklamasında, kendisini Peker'in basın danışmanı olarak tanıtan Emre Olur ile mevcut durumda herhangi bir ilişki bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kendisini Sayın Reis Sedat Peker’in basın danışmanı olarak tanıtan Emre Olur isimli şahsın, geçmişte kendisine sağlanan yardımlar dışında Sayın Reis Sedat Peker ile herhangi bir bağı, ilişkisi veya irtibatı bulunmamaktadır."

"BUNDAN SONRA DA GÖRÜŞÜLMEYECEK"

Açıklamada, Peker ile Olur'un uzun yıllardır iletişim kurmadığı vurgulanırken gelecekte de herhangi bir temasın olmayacağı kesin bir dille ifade edildi.

"Söz konusu şahıs ile Sayın Reis Sedat Peker arasında uzun yıllardır herhangi bir görüşme, iletişim veya temas söz konusu değildir. Ayrıca, bundan sonraki süreçte de herhangi bir ilişki ya da irtibat kurulması kesinlikle söz konusu olmayacaktır."

Açıklamanın kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla yapıldığı belirtildi. İki isim arasındaki ilişkinin neden yeniden açıklama konusu olduğu konusunda ise herhangi bir gerekçe paylaşılmadı.

PEKER'İN BASIN DANIŞMANI OLARAK TANINIYORDU

Ahmet Emre Olur, özellikle 2021 yılında Sedat Peker'in açıklamalarını kendi hesaplarından duyurmasıyla tanınmıştı. Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunduğu dönemde kamuoyuna yansıyan mesajlarının aktarılmasında rol oynayan Olur, basında uzun süre Peker'in basın danışmanı olarak anıldı.

Olur hakkında 2022 yılında hazırlanan iddianamede de Peker'in yurt dışında bulunduğu dönemde kendisiyle yakın irtibatlı olduğu ve açıklamalarını yayımladığı ileri sürülmüştü. İddianamede, Olur'un örgütün iletişim faaliyetlerinde görev aldığı suçlamasına yer verilmişti.

ARNAVUTLUK'TA YAKALANIP TÜRKİYE'YE GETİRİLMİŞTİ

Emre Olur, 18 Eylül 2022'de Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gözaltına alınarak Türkiye'ye getirilmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Olur, 21 Eylül 2022'de "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Olur hakkında hazırlanan iddianamede, örgüt üyeliği ve silahla kasten yaralama suçlamaları kapsamında 8 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

TAHLİYE EDİLDİ, YENİDEN TUTUKLANDI

Olur'un yargılandığı davada 25 Ocak 2023'te tahliye kararı verilmişti. Ancak savcılığın itirazı üzerine üst mahkeme tarafından yeniden tutuklanmasına karar verilmiş, Olur cezaevinden çıkamamıştı.

28 Nisan 2023'te görülen duruşmada ise Olur hakkında bir kez daha tahliye kararı verildi. Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, kararın ardından Olur'un serbest bırakıldığını duyurdu.

YILLAR SONRA GELEN KESİN MESAJ

Geçmişte Sedat Peker'in açıklamalarını kamuoyuna duyuran isimlerden biri olan Emre Olur hakkında yapılan son açıklamayla birlikte, iki isim arasında uzun süredir herhangi bir iletişim bulunmadığı kamuoyuna bildirildi.

Açıklamanın en dikkat çekici yönü ise yalnızca geçmişteki ilişkinin sona erdiğinin belirtilmesi değil, gelecekte de hiçbir şekilde görüşme veya temas kurulmayacağının açıkça vurgulanması oldu.

Eski basın danışmanı Emre Olur'a Peker cephesinden kesin mesaj
Okurların en beğendiği yorum

“Eğer sedat peker cumhurbaşkanlığına aday olsun,bu ülkede yüzde 50 oy alırr”

Tüm yorumlar (4)
Sedat PekerEmre OlurGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (4)

  • mücahid mücahid:
    Eğer sedat peker cumhurbaşkanlığına aday olsun,bu ülkede yüzde 50 oy alırr 5 7 Yanıtla
  • ARSLANOĞLU Hakan ARSLANOĞLU Hakan:
    Reis açıkçası basın danışmanına yol vermiş. Bir umuttur yaşamak. 4 4
  • Teoman Teo Teoman Teo:
    Ne sucu islemis bu adam da suc örgütü diye yaziyorsunuz 2 1
  • Bhadır Uzun Bhadır Uzun:
    bu ülkenün mafyamatik şahıslara ve kendi çıkarları için milletş hiçe sayanlara değil akliselim, eğitimli ve belli standartlara sahip yöneticikere ihtitacı var. senelerdir türlü belaları yaşadığımız (eğitim sağlık ekonomi ve birçok konuda sistem tıkandı) memleketin üzerine çöken kara bulutları dağıtmak için tek yol parlamenter sistem ve liyakatli insanlardan oluşan hükümet kadrosu olmalı.. aksi halde kızılderilliler gibi oturan boğalarla uğraşılır böle en sonunda kıçımızada bi yaprak bağlar gezeriz bu gidişle.. herkes aklini onune alip dusunme zamani geldi gecti artik 2 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Eski basın danışmanı Emre Olur'a Peker cephesinden kesin mesaj - Son Dakika
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