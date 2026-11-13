Lodos İstanbul'da 74 ihbara yol açtı: Fırtına yarın 05:00'e kadar sürecek - Son Dakika
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Lodos İstanbul'da 74 ihbara yol açtı: Fırtına yarın 05:00'e kadar sürecek

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Lodos İstanbul\'da 74 ihbara yol açtı: Fırtına yarın 05:00\'e kadar sürecek
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4 yorum
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Lodos İstanbul\'da 74 ihbara yol açtı: Fırtına yarın 05:00\'e kadar sürecek
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İstanbul'da gece 02.00'de başlayan fırtına nedeniyle saat 13.00'e kadar 112'ye çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi 74 ihbar ulaştı. Valilik, kuvvetli fırtınanın yarın saat 05:00'e kadar etkili olacağını duyurdu; 12 park ve koru ziyarete kapatıldı, vapur ve deniz otobüsü seferleri iptal edildi. Lodos Bursa'da da hayatı olumsuz etkiledi.

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgâr ve fırtına, kent genelinde günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. İstanbul Valiliği, saat 13.00 itibarıyla çatı uçması, ağaç devrilmesi ve tehlike oluşturan parçalar nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 74 ihbar ulaştığını duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) uyarısı doğrultusunda kent genelinde sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldı. Fırtınanın 14 Kasım Cumartesi günü saat 05.00'e kadar etkili olması bekleniyor.

Valilik, fırtına nedeniyle 12 park, koru ve doğal yaşam alanının geçici olarak ziyarete kapatıldığını, iki teleferik hattında seferlerin durdurulduğunu ve çok sayıda vapur ile deniz otobüsü seferinin iptal edildiğini bildirdi.

Lodos İstanbul'da 74 ihbara yol açtı: Fırtına yarın 05:00'e kadar sürecek

74 İHBARA MÜDAHALE EDİLDİ

İstanbul Valiliğinin bugün (13 Kasım) yaptığı açıklamaya göre, fırtınanın etkili olmaya başladığı saat 02.00'den 13.00'e kadar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 74 ihbar ulaştı.

İhbarların çatı uçması, ağaç devrilmesi ve çevre için tehlike oluşturan parçalara ilişkin olduğu belirtildi.

Valilik, ilgili kurumların ihbarların tamamına müdahale ettiğini açıkladı.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında görevli 23 afet grubu, İstanbul'un 39 kaymakamlığı ve ilgili kurumlar olası olumsuzluklara karşı bilgilendirildi.

Kurumlara, iletişim kanallarının kesintisiz açık tutulması ve ihtiyaç duyulabilecek araç, iş makinesi, ekipman ile personel planlamalarının yapılması talimatı verildi.

Lodos İstanbul'da 74 ihbara yol açtı: Fırtına yarın 05:00'e kadar sürecek

12 PARK VE KORU ZİYARETE KAPATILDI

Fırtına nedeniyle ağaç ve dal devrilmesi riskine karşı İstanbul'daki 12 park, koru ve doğal yaşam alanı geçici olarak ziyaretçi girişine kapatıldı.

Valiliğin açıkladığı alanlar şöyle:

  • Emirgan Korusu
  • Yıldız Korusu
  • Gülhane Korusu
  • Küçük Çamlıca Korusu
  • Büyük Çamlıca Korusu
  • Fethi Paşa Korusu
  • Hidiv Kasrı Korusu
  • Beykoz Korusu
  • Büyükdere Atatürk Fidanlığı
  • Atatürk Kent Ormanı
  • Florya Atatürk Kent Ormanı
  • Büyükçekmece Doğal Yaşam Parkı

Valilik, kapatma kararının ziyaretçilerin can ve mal güvenliğini korumak amacıyla alındığını belirtti.

Alanların ne zaman yeniden ziyarete açılacağına ilişkin bir tarih paylaşılmadı.

Lodos İstanbul'da 74 ihbara yol açtı: Fırtına yarın 05:00'e kadar sürecek

İKİ TELEFERİK HATTINDA SEFERLER DURDURULDU

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün saat 08.00 itibarıyla İstanbul'daki iki teleferik hattında seferler durduruldu.

Seferlerin durdurulduğu hatlar:

  • TF1 Maçka–Taşkışla
  • TF2 Eyüp–Piyer Loti

Hatların yeniden hizmete alınacağı saate ilişkin açıklama yapılmadı.

ŞEHİR HATLARI'NDA ÇOK SAYIDA SEFER İPTAL EDİLDİ

Fırtına, İstanbul'da deniz ulaşımını da etkiledi. İstanbul Valiliği, Şehir Hatları tarafından çok sayıda vapur seferinin iptal edildiğini duyurdu.

İptal edilen hatlar şöyle:

  • Bostancı–Moda–Karaköy–Kabataş
  • Büyükada–Sedef Adası
  • Maltepe–Büyükada–Heybeliada–Burgazada–Kınalıada
  • Beşiktaş–Adalar
  • Kadıköy–Karaköy–Eminönü
  • Anadolu Kavağı–Rumeli Kavağı–Sarıyer
  • Sarıyer–Beykoz
  • Bostancı–Adalar Ring
  • Kabataş–Kadıköy–Adalar
  • Kadıköy–Kabataş
  • Kadıköy–Üsküdar–Ortaköy
  • Uzun Boğaz Turu
  • Kadıköy–Beşiktaş
  • Eminönü–Rumeli Kavağı hattının Beşiktaş ve Ortaköy uğramaları
  • Eminönü–Beşiktaş–Ortaköy
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    Yorumlar (4)

  • Güray Dilli Güray Dilli:
    Dere yataklarına imar alanlar/verenler , bu haber size gelsin 2 0
    Teoman Teo Teoman Teo:
    Denize sifir lüks villalarimizi satiyoruz 0 0
  • Byaydin Yeniden Byaydin Yeniden:
    Valla şun diyim.. Burada tamam hafifen,standad kış havasıbu zamanda fırtına yağmur koyu bi hava beklerken aksine az rüzgarlı ama guneşli bir hava var sadece 0 0 Yanıtla
  • Ali Çetinkaya Ali Çetinkaya:
    kuryeler ne olacak 0 0
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SON DAKİKA: Lodos İstanbul'da 74 ihbara yol açtı: Fırtına yarın 05:00'e kadar sürecek - Son Dakika
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