Altın fiyatlarında sürpriz dönüş! Dev bankalar tahminlerini peş peşe güncelledi - Son Dakika
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Altın fiyatlarında sürpriz dönüş! Dev bankalar tahminlerini peş peşe güncelledi

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Altın fiyatlarında sürpriz dönüş! Dev bankalar tahminlerini peş peşe güncelledi
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Altın fiyatlarında sürpriz dönüş! Dev bankalar tahminlerini peş peşe güncelledi
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Perşembe günü Ekim 2025'ten bu yana en düşük seviyeye inen ons altın, bugün tepki alımlarıyla yüzde 1'in üzerinde yükselerek 3 bin 900 doların üzerine çıktı. Gram altın 6 bin 300 liranın üzerinde işlem görüyor. Fed’in aralıkta faiz artıracağı beklentisi altını baskılarken Goldman Sachs yıl sonu tahminini 4 bin 150 dolara düşürdü, Standard Chartered ise 4 bin 650 dolar beklentisini korudu.

Altın, üç işlem günü süren düşüşün ardından haftanın son gününde toparlanma eğilimine girdi. Fiyatlar yükselse de değerli metal haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor. Dünyanın önde gelen bankalarının tahminleri ise birbirinden ayrışıyor.

ONS ALTIN 3 BİN 900 DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

Reuters’ın haberine göre spot altın, bugün Türkiye saatiyle 08.18 itibarıyla yüzde 1,1 yükselerek ons başına 3 bin 918,59 dolara çıktı. Aralık vadeli ABD altın kontratları da yüzde 1 artışla 3 bin 922,60 dolara yükseldi. Altın, yükselişe rağmen bu hafta şimdiye kadar yüzde 3,6 değer kaybetti.

Spot altın perşembe günü Ekim 2025'ten bu yana en düşük seviyesini görmüştü. Orta Doğu’da barış umutlarının azalmasıyla yükselen petrol fiyatları, enflasyon ve yüksek faiz endişelerini artırdı.

GRAM ALTIN 6 BİN 300 LİRANIN ÜZERİNDE

İç piyasada gram altın, saat 10.00 itibarıyla 6 bin 301 liradan satılıyor. Çeyrek altın 10 bin 302 liradan, Cumhuriyet altını ise 41 bin 83 liradan işlem görüyor. Gram altın düne göre yüzde 0,64 değer kazandı.

FED’İN FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ BASKI YAPIYOR

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) aralıkta faizi 25 baz puan artırma ihtimalini yüzde 89 olarak fiyatlıyor. 50 baz puanlık artırım ihtimali ise yüzde 11 seviyesinde. New York Fed Başkanı John Williams, enflasyonu düşürmek için daha fazla faiz artırımının muhtemel olduğunu söyledi.

Faiz artışları, getiri sağlamayan altını elde tutmanın maliyetini yükselttiği için değerli metale olan ilgiyi azaltıyor. Yatırımcılar şimdi bugün saat 16.30'da açıklanacak ABD Üretici Fiyat Endeksi verisine odaklandı.

GOLDMAN SACHS TAHMİNLERİNİ DÜŞÜRDÜ

Goldman Sachs, 5 Kasım tarihli raporunda 2026 yıl sonu altın tahminini ons başına 4 bin 650 dolardan 4 bin 150 dolara indirdi. Banka, 2027 yıl sonu tahminini de 5 bin 400 dolardan 4 bin 800 dolara düşürdü. Tahminlerin düşürülmesinde Fed’in daha sıkı bir para politikası izleyeceği beklentisi etkili oldu.

Bankanın analistleri Lina Thomas ve Daan Struyven, merkez bankalarının yoğun altın alımlarının sürmesini beklediklerini belirtti. Goldman Sachs, merkez bankalarının 2026 ve 2027'de ayda ortalama 60 ton altın almasını bekliyor.

STANDARD CHARTERED BEKLENTİSİNİ KORUDU

Goldman Sachs’ın aksine Standard Chartered, yıl sonuna kadar altının ons başına 4 bin 650 dolara yükseleceği tahminini korudu. Banka, 4 bin dolar seviyesini güçlü bir destek olarak görüyor.

UBS’in yatırım ofisi de pazartesi günü yayımladığı notta, altının 4 bin dolar civarındaki destek seviyesini yeniden test edebileceğini ve bu seviyede yapısal alıcıların taban oluşturmasını beklediğini bildirdi. UBS, merkez bankası alımları, rezerv çeşitlendirmesi, yüksek kamu borcu ve jeopolitik belirsizliğin desteğiyle altının önümüzdeki 12 ayda yükselmesini bekliyor. UniCredit ise 2026 sonu için 3 bin 900-4 bin 500 dolarlık tahmin aralığını korudu ve altının yatay seyretmesini bekliyor.

DİĞER BANKALAR DA TAHMİN DÜŞÜRDÜ

HSBC, 1 Ekim’de 2026 ortalama altın fiyatı tahminini 4 bin 560 dolardan 4 bin 490 dolara indirdi. Wells Fargo da 2026 yıl sonu tahmin aralığını 5 bin 300-5 bin 500 dolardan 4 bin 900-5 bin 100 dolara düşürdü.

“POZİSYON AYARLAMASI”

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, bugünkü yükselişi bir pozisyon ayarlaması olarak değerlendirdi. Wong, kısa vadeli momentum göstergelerinin aşırı satım bölgesine indiğini belirtti. Wong’a göre ABD Hazine tahvili getirilerinde ani bir geri dönüş doları zayıflatarak altını destekleyebilir.

ÇİN 24 AYDIR KESİNTİSİZ ALTIN ALIYOR

Fiyatlardaki düşüşe rağmen merkez bankaları altın alımlarını sürdürüyor. Çin Merkez Bankası, ekimde rezervlerine 25,8 ton altın ekledi ve kesintisiz alım serisini 24 aya çıkardı. Çin’in yılın ilk 10 ayındaki toplam alımı yaklaşık 129 tona ulaştı.

Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre merkez bankaları üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 42 artışla 321 ton net altın aldı. Bu, 2024'ün son çeyreğinden bu yana en yüksek çeyreklik alım oldu. WGC, merkez bankalarının yıl genelindeki alımlarının en az 2025'te kaydedilen 848 tona ulaşmasını bekliyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLER

Gümüş yüzde 0,5 yükselişle ons başına 50,27 dolara çıktı. Platin yüzde 1 artışla 1.533,29 dolara, paladyum ise yüzde 1,8 artışla 1.011,65 dolara yükseldi.

Altın fiyatlarında sert düşüş! 13 ayın en düşük seviyesi görüldüAltın fiyatlarında sert düşüş! 13 ayın en düşük seviyesi görüldü
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SON DAKİKA: Altın fiyatlarında sürpriz dönüş! Dev bankalar tahminlerini peş peşe güncelledi - Son Dakika
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